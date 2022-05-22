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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP

2022 İspanya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: İspanya GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerle birlikteydim. Bu benim ilk yarış anlatımımdı, hata ettiysek affola demek istiyorum.

 

Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Podyum seremonisi başlarken, biz de yayınımızı sonlandırıyoruz.

İyi haber, yarın yeniden yarış haftasına girmiş olacağız :) Haftaya sezonun en önemli yarışlarından Monaco GP için Monte Carlo'dayız.
Pilotlar podyum odasına geldiler, birazdan podyum seremonisi başlayacak.
Russell'ın da kariyerinin üçüncü podyumu oldu bu.
Perez bu sezon 3. kez podyumda.
An itibariyle Perez röportaj veriyor, yarış içindeki "bırakın geçeyim" mesajının ne anlama geldiğinden söz etti.

Podyum öncesi röportajları bir diğer eski İspanyol pilot Pedro de la Rosa yapıyor.

Röportajların tam halini gün içinde Motorsport.com'da bulabilirsiniz.
İyi bir sezon geçiren Yuki Tsunoda da bu sezon 3. kez puan almayı başarıyor.
Avustralya'nın ardından 46 puan geride bulunan Verstappen ise arka arkaya 3 galibiyet alarak şampiyona liderliğine yükseliyor! Böylece Leclerc bu sezon ilk kez şampiyona liderliğini kaybediyor.
İyi bir sezon geçiren Bottas bir kez daha geride kalanların en iyisi olarak hanesine 8 puan daha yazdırıyor.
4. olan Sainz ise İspanya'da çıktığı tüm yarışlardan puan alma serisini sürdürmekte.
Alpine iki pilotuyla birlikte ilk 10'un dışında, Alonso ile birlikte son sırada başladığı yarışta iyi bir sonuç elde ediyor.
Günü çifte puan alarak kapatan takımlar; Red Bull, Mercedes ve Alpine.
Mercedes'in aracındaki sorunun su sızıntısı olduğunu öğreniyoruz.
İlk 10'dan başlayıp puan alamayan isimler ise Ricciardo, Schumacher, Magnussen ve Leclerc. Haas pilotları büyük hayal kırıklığı yaşadılar.
Zhou ve Leclerc yarış dışı kalan isimler.
En hızlı tur puanı ise Sergio Perez'e gitti.

Sainz 4, sorun yaşayan ve ciddi zaman kaybeden Hamilton 5, iki pitle yarışı tamamlayan Bottas 6, Ocon 7, Norris 8, 11 sıra kazanan Alonso 9. sırada.

Puan alan son isim ise Yuki Tsunoda.
Perez 2, Russell 3. olarak podyumda.
Max Verstappen damalı bayrağa ulaşıyor ve galibiyete ulaşıyor!
Gasly de Schumacher'i geçiyor.
Ricciardo da Schumacher'i geçti. Lastik korumak isteyen Bottas ve Schumacher'in kumarları tutmadı.
Bottas Hamilton ile farkı kapatıyor fakat son tura girildi, Hamilton 5. sırayı koruyacak gibi.
Son iki tur.
Sainz start düzlüğünde ayağını gazdan çeken Hamilton'ı geçiyor. Hamilton 5. sıraya geriledi.
Hamilton'un aracında arıza var! Ayağını gazdan çekmesi söylendi ve yarış dışı kalma riski var.
Günün -start pozisyonuna göre- en çok yükselen pilotları Alonso ve Ocon. Alonso 20. başladığı yarışta 9, Ocon 12. başladığı yarışta 7. sırada.
Ricciardo, Schumacher'e yaklaşmış vaziyette. 9. başlayan Ricciardo şu anda 13. sırada.
Arkalarda Magnussen, Albon'u geçerek 16. sıraya yükseliyor. Magnussen, yarış içinde sert lastiği kullanan tek isim.
Son dört tura doğru giriyoruz.
Tablo artık belli derecelerde oturmuş gibi, takımlar bir sıkıntı yaşamadan damalı bayrağa ulaşmaya çalışacaklar.
Verstappen, damalı bayrağı lider görürse şampiyona liderliğine yükselecek!
19. sıraya kadar gerileyen İngiliz pilot mükemmel bir yarış çıkardı.
Hamilton start düzlüğünde dışarıdan gelerek Sainz'ı geçiyor. Hamilton 4. sırada!
Vettel Schumacher'i geçerek 11. sıraya yükseliyor.
Üç pit deneyen pilotların çoğu yumuşak lastikle damalı bayrağı görmek istiyorlar.
Verstappen, Bottas, Schumacher, Vettel ve Magnussen hariç tüm pilotlarda yumuşak lastik var.
Hamilton farkı 1 saniyenin altına çekerek start düzlüğüne geliyor.

Son 6 tura girilirken sıralama:

VER

PER

RUS

SAI

HAM

BOT

OCO

NOR

ALO

TSU

MSC

VET

RIC

GAS

STR

MAG

LAT

ALB
Sainz öne geçer geçmez farkı 1 saniyenin üstüne çıkarmayı başardı.
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