Canlı anlatım: İspanya GP
2022 İspanya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerle birlikteydim. Bu benim ilk yarış anlatımımdı, hata ettiysek affola demek istiyorum.
Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Podyum seremonisi başlarken, biz de yayınımızı sonlandırıyoruz.
İyi haber, yarın yeniden yarış haftasına girmiş olacağız :) Haftaya sezonun en önemli yarışlarından Monaco GP için Monte Carlo'dayız.
Podyum öncesi röportajları bir diğer eski İspanyol pilot Pedro de la Rosa yapıyor.
Röportajların tam halini gün içinde Motorsport.com'da bulabilirsiniz.
Sainz 4, sorun yaşayan ve ciddi zaman kaybeden Hamilton 5, iki pitle yarışı tamamlayan Bottas 6, Ocon 7, Norris 8, 11 sıra kazanan Alonso 9. sırada.
Puan alan son isim ise Yuki Tsunoda.
Son 6 tura girilirken sıralama:
VER
PER
RUS
SAI
HAM
BOT
OCO
NOR
ALO
TSU
MSC
VET
RIC
GAS
STR
MAG
LAT
ALB