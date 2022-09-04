Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Hollanda GP
2022 Hollanda GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu strateji savaşının anlatımında sizlerleydim.
Haftaya hız tapınağında, Monza'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Haftaya hız tapınağında, Monza'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar röportaja hazırlanırken bizler de yavaş yavaş anlatıma son veriyoruz, röportajları kısa süre içinde Motorsport.com'da bulabilirsiniz!
Birazdan pilotlar pite dönecekler ve podyum öncesi röportaj verecekler. FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de kapalı parkta bekliyor.
Podyumu kaybeden Hamilton 4, Perez 5, Alonso 6, Norris 7. sırada. Ceza sonrası gerileyen Sainz 8, Ocon 9, Stroll ise 10. sırada.
Sainz Perez'den koptu ancak 5 saniye cezası var. Norris Alonso'yu kovalamaya devam ediyor, son 1.5 turdayız artık!
Norris Alonso'nun DRS mesafesinden koptu. Perez çakıl havuzuna çıkmasının ardından Alonso'ya geçiliyordu az kalsın.
Ocon ise arkada Stroll'ü savunuyor. Stroll bu sene birkaç kez puan aldı -yanılmıyorsam beş- ancak hepsinde 10. sıradaydı. 9. sırayı çok istediği tahmin edilebilir.
Norris Alonso'nun DRS mesafesinde, Ocon Norris'in 1.3 saniye gerisinde. Ocon'u yakından Stroll takip ediyor.
Leclerc ilk virajda yer arıyor ancak yerini koruyor Hamilton. Kazanabileceği bir yarışta podyum dışına doğru ilerliyor İngiliz pilot.
Russell Hamilton'ın ensesinde, fark yarım saniye. Geçtiği takdirde Verstappen'e karşı temposu merak konusu.
Hamilton çuvalladıklarını söylüyor! Mercedes İngiltere'den sonra bir kez daha güvenlik aracından etkilendi.
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