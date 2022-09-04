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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP

2022 Hollanda GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Hollanda GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu strateji savaşının anlatımında sizlerleydim.

Haftaya hız tapınağında, Monza'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar röportaja hazırlanırken bizler de yavaş yavaş anlatıma son veriyoruz, röportajları kısa süre içinde Motorsport.com'da bulabilirsiniz!
Verstappen kapalı parka ulaşıyor ve takımıyla galibiyeti kutluyor! Arka arkaya 4. zafer geldi!
Dün podyum röportajları Giedo van der Garde tarafından yapılmıştı, bakalım bugün kimi göreceğiz?
Birazdan pilotlar pite dönecekler ve podyum öncesi röportaj verecekler. FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de kapalı parkta bekliyor.
Podyumu kaybeden Hamilton 4, Perez 5, Alonso 6, Norris 7. sırada. Ceza sonrası gerileyen Sainz 8, Ocon 9, Stroll ise 10. sırada.
Russell 2, Leclerc 3. sırada!
VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE BU PİSTTE BİR KEZ DAHA KAZANIYOR!
Son turda iki Alpine pilotu da Norris'ten hızlıydı.
İlk 10 VER, RUS, LEC, HAM, SAI, PER, ALO, NOR, OCO, STR şeklinde.
Verstappen son tura başlıyor! Arka arkaya 4. galibiyetine ilerliyor.
Sainz Perez'den koptu ancak 5 saniye cezası var. Norris Alonso'yu kovalamaya devam ediyor, son 1.5 turdayız artık!
Verstappen farkı 4 saniyeye kadar çıkarttı.
Norris bir kez daha Alonso'nun DRS mesafesinde.
Norris Alonso'nun DRS mesafesinden koptu. Perez çakıl havuzuna çıkmasının ardından Alonso'ya geçiliyordu az kalsın.
Perez Sainz'a ilk virajda dışarıdan bakıyor ancak çakıl havuzuna kadar taşıyor!
Ocon'a Sainz'ın zaman cezası bildirildi ve zorlaması istendi.
Sainz aldığı ceza sonrası 10. sıraya kadar gerileyebilir!
ALO-NOR-OCO-STR grubunda mücadele sürüyor, grubun en hızlısı Norris, en yavaşı Ocon.
Sainz'a 5 saniye zaman cezası geliyor!
Russell Verstappen farkı 3.5 saniye. Mercedes'in nefesi yetmiyor.
Sainz pitten güvensiz şekilde çıktığı için inceleme altında.
Perez orta hamurla Sainz'ı kovalıyor.
NOR-ALO savaşından faydalanan Ocon DRS mesafesine yaklaştı.
Ocon ise arkada Stroll'ü savunuyor. Stroll bu sene birkaç kez puan aldı -yanılmıyorsam beş- ancak hepsinde 10. sıradaydı. 9. sırayı çok istediği tahmin edilebilir.
Son 7 tur. Norris Alonso'nun dibine kadar geldi ilk virajda ancak geçemedi.
66. tur, Russell Verstappen farkı 2.9 saniyede sabitlendi.
3. sırada Leclerc, Ferrari hiç olmazsa podyumu koruyacak.
Leclerc bu kez Hamilton'ı dışarıdan geçiyor!
Norris Alonso'nun DRS mesafesinde, Ocon Norris'in 1.3 saniye gerisinde. Ocon'u yakından Stroll takip ediyor.
Russell Verstappen'den yaklaşık 0.1 saniye daha yavaş. Fark sabit kalacak gibi.
Leclerc ilk virajda yer arıyor ancak yerini koruyor Hamilton. Kazanabileceği bir yarışta podyum dışına doğru ilerliyor İngiliz pilot.
Şimdi Leclerc Hamilton'ın hemen dibinde! Hamilton podyumu kaybedebilir!
Hamilton olanlara inanamadığını söylüyor, takıma epey sert çıkıştı!
Verstappen ile fark 3 saniye, kaldı 8 tur!
Russell Hamilton'ı rahatça geride bırakıyor! Russell 2. sırada.
Russell Hamilton'ın ensesinde, fark yarım saniye. Geçtiği takdirde Verstappen'e karşı temposu merak konusu.
Hamilton çuvalladıklarını söylüyor! Mercedes İngiltere'den sonra bir kez daha güvenlik aracından etkilendi.
Verstappen çok hızlı, 1.13.652 ile en hızlı turu yeniledi!
Sainz'ın da ilk virajda Perez'i geride bıraktığını gördük.
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