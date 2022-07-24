Canlı anlatım: Fransa GP

17:43 Bizler de bu drama dolu ve Fransa standartlarına göre rekabetçi bir yarışın ardından yavaş yavaş anlatımı sonlandırıyoruz.



Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Haftaya Macaristan'da görüşmek üzere, hoşça kalın!