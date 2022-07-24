Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Fransa GP
2022 Fransa Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu drama dolu ve Fransa standartlarına göre rekabetçi bir yarışın ardından yavaş yavaş anlatımı sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Haftaya Macaristan'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Haftaya Macaristan'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar röportajlar sonrası bekleme odasına geçecekler, sonrasında da podyum seremonisi gerçekleştirilecek.
Podyum öncesi röportajları David Coulthard yapacak. Röportaj metinlerini çok kısa süre sonra sitede bulabilirsiniz.
Verstappen takımın yanına geliyor ve kutlamalara başlıyor! Şampiyonadaki puan farkını 63'e yükseltiyor son şampiyon.
Hamilton'ın çok mutlu olduğunu duyuyoruz telsizden. Nispeten yavaş kaldıkları bir hafta sonunda maksimumu elde ettiler.
McLaren ve Alpine çifte puan alıyorlar, Stroll ise 2 yarışlık aranın ardından bu sezon 4. kez 10. olarak puan alıyor.
Hamilton Mercedes'e sezonun en iyi sonucunu getirecek, Russell ise bir tur daha dayanması durumunda Mercedes'e çifte podyum getirebilir!
Son tur! Perez-Russell mücadelesi devam ediyor, önlerde Verstappen iki yarışlık aranın ardından zafere doğru ilerliyor!
Son 2 tura girilirken sıralama şu şekilde:
VER HAM
RUS PER
SAI ALO
NOR OCO
RIC STR
VET GAS
ALB MSC
BOT
ZHO, LAT, MAG, TSU ve LEC yarış dışı.
VER HAM
RUS PER
SAI ALO
NOR OCO
RIC STR
VET GAS
ALB MSC
BOT
ZHO, LAT, MAG, TSU ve LEC yarış dışı.
Zhou'nun aracı dışarı çekiliyor ve sanal güvenlik aracı uygulaması son buluyor. Birazdan son üç tura gireceğiz.
Orta sıralarda RIC-STR-VET arasında 9. sıra mücadelesi var, üç pilot da birbirlerinin DRS mesafesindeler.
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