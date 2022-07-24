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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Fransa GP

2022 Fransa Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Fransa GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu drama dolu ve Fransa standartlarına göre rekabetçi bir yarışın ardından yavaş yavaş anlatımı sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Haftaya Macaristan'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar röportajlar sonrası bekleme odasına geçecekler, sonrasında da podyum seremonisi gerçekleştirilecek.
Podyum öncesi röportajları David Coulthard yapacak. Röportaj metinlerini çok kısa süre sonra sitede bulabilirsiniz.
Perez ise bir kez daha Leclerc ile farkı kapattı, sadece 7 puan geride.
Verstappen takımın yanına geliyor ve kutlamalara başlıyor! Şampiyonadaki puan farkını 63'e yükseltiyor son şampiyon.
Russell da aynı şekilde çok mutlu.
Hamilton'ın çok mutlu olduğunu duyuyoruz telsizden. Nispeten yavaş kaldıkları bir hafta sonunda maksimumu elde ettiler.
En hızlı tur puanı ise Sainz'a gidiyor.
McLaren ve Alpine çifte puan alıyorlar, Stroll ise 2 yarışlık aranın ardından bu sezon 4. kez 10. olarak puan alıyor.
Sıralama şu şekilde:

VER HAM
RUS PER
SAI ALO
NOR OCO
RIC STR

VET GAS
ALB BOT
MSC
Stroll önde kalmayı başarıyor ve puanın sahibi oluyor!
Günün son puanı Stroll'e gidecek gibi ancak Vettel halen kovalıyor.
Arkalarda Vettel-Stroll mücadelesi devam ediyor!
Hamilton 2, Russell 3. sırada! Mercedes çifte podyum yakalıyor!
DAMALI BAYRAK ÇIKIYOR VE MAX VERSTAPPEN 2022 FRANSA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Perez şikan öncesi iç çizgiye geçti ancak yeterince yakın değil!
Geride kalanların en iyisi Alonso.
Hamilton Mercedes'e sezonun en iyi sonucunu getirecek, Russell ise bir tur daha dayanması durumunda Mercedes'e çifte podyum getirebilir!
Son tur! Perez-Russell mücadelesi devam ediyor, önlerde Verstappen iki yarışlık aranın ardından zafere doğru ilerliyor!
Perez Russell'ın 6. virajda dışarı çıktığını söylüyor.
1.35.781 ile Sainz en hızlı turu tazeliyor.
Son 2 tur! Perez Russell'dan yerini geri almak istiyor.
Sainz ise hızlı turlarına devam ediyor.
Son 2 tura girilirken sıralama şu şekilde:

VER HAM
RUS PER
SAI ALO
NOR OCO
RIC STR
VET GAS
ALB MSC
BOT

ZHO, LAT, MAG, TSU ve LEC yarış dışı.
Perez şimdi karşı atak için her şeyini verecek.
Perez'in yavaşladığını ve Russell'ın yeşil bayrak çıktığı an geçiş yaptığını görüyoruz!
Russell 3. sırada, çifte podyuma gidiyor Mercedes!
Mücadele yeniden başlıyor, başlar başlamaz Russell atağını yaparak Perez'i geçiyor!
Zhou'nun aracı dışarı çekiliyor ve sanal güvenlik aracı uygulaması son buluyor. Birazdan son üç tura gireceğiz.
Latifi'nin de ekrana gelmeyen bir şekilde yarışa veda ettiğini görüyoruz.
Zhou yarış dışı.
Sanal güvenlik aracı! Red Bull mekanikerleri garaja dönüyorlar.
Red Bull'da mekanikerler pit hazırlığında!
Durmuş vaziyette Alfa Romeo sürücüsü.
1. ve 2. sektörde sarı bayraklar var. Zhou dışarıda.
Orta sıralarda RIC-STR-VET arasında 9. sıra mücadelesi var, üç pilot da birbirlerinin DRS mesafesindeler.
Verstappen 10.6 saniye farkla liderliğini koruyor. Hamilton da rahat şekilde ikinci.
Son 5 tur, Russell Perez'i kovalamaya devam ediyor.
En hızlı tur geliyor Sainz'dan: 1.35.852.
Russell ile fark 22 saniye. Maksimuma ulaştı diyebiliriz Sainz.
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