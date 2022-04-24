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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Imola'da gerçekleştirilen 4. yarışı Emilia Romagna GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Emilia Romagna GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Ferrari kabusu yaşadı!

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Emilia Romagna GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Ferrari kabusu yaşadı!
 
Emilia Romagna GP için canlı anlatımı burada noktalıyoruz. Kazanan tarafları tebrik ederiz.

Yarış sonrası tüm açıklamaları Motorsport.com Türkiye'den takip edebilirsiniz.

İyi akşamlar
Stroll'ün 2 sn arkasında Ocon 11. sırada finiş görürken onu Williams'tan Albon ve onu bir türlü geçemeyen Gasly ve Hamilton takip ettiler
Aston Martin pilotlarının arasında Magnussen 9. sırada yarışı tamamlıyor.
Vettel, Imola'yı 8. sırada tamamlayarak bu sezon ilk puanlarını alırken takım arkadaşı Stroll'ün 10. olmasıyla Aston Martin iki pilotuyla birden puan almayı başarıyor
ALphaTauri pilotu Tsunoda, takımının kendi evinde çok güçlü performans sergiliyor ve 7. sırada damalı bayrağı görüyor.
3. olacak gibi duran Leclerc, attığı spinin ardından 9. sıraya kadar gerilemişti ancak 6. sırada yarışı tamamladı
Russell, son turlarda Bottas'tan gelen baskıya iyi bir şekilde karşılık vererek 4. olurken Bottas 5. oluyor
Leclerc'in yaptığı hatanın ardından üçüncü sıraya yükselen Lando Norris 3. olarak podyuma çıkıyor!
Sergio Perez'in 15 sn geride ikinci olmasıyla Red Bull, Ferrari'nin evini fethetmiş oluyor!
Verstappen bu sezon ikinci zaferini alıyor
2022 Emilia Romagna GP'yi Max Verstappen kazanıyor!!!
Bottas, Russell'ı çok zorlasa da geçme fırsatı bulamadı. Bunlar Mercedes için de çok değerli puanlar
Verstappen bu sonuçla şampiyonada ikinci sıraya yükselecek gibi duruyor
Son tur...
Leclerc, Tsunoda'yı geçerek 6. sıraya yükseliyor
Verstappen zafere giderken aynı zamanda en hızlı turu da atmış durumda
 
Hamilton ve Gasly yarımşar sn farkla Albon'un arkasında takibi sürdürüyorlar...
Aston Martin için bir iyi haber ise Stroll'ün 10. olması. Takım çifte puan alacak gibi duruyor
Russell'a son iki turda 7. virajda hafif yağmur gelebileceği bilgisi veriliyor
Vettel için bu büyük bir sorun değil çünkü böylesi kötü bir sezonda ilk puanlarını almaya gidiyor
Leclerc, Vettel'i geçerek 7. sıraya yükseliyor
Bottas, geçen senenin en kötü takımlarından birisi olan Alfa Romeo ile bu seneye kadar sezonlara damgasını vuran eski takımı Mercedes'i kovalıyor
Son 5 tur
Bottas Russell'ın DRS aralığına girdi, yakında atak gelebilir
 
Sezon McLaren için de kabus gibi başlamıştı ancak McLaren durumu beklenenden çok hızlı çevirmeyi başardı
Verstappen ve Red Bull, Ferrari'nin evinde üstün bir zafere ve dubleye gidiyor! Podyumda Ferrari olmayacak, onun yerine McLaren olacak!
Ancak Magnussen'i geçerek 8. sıraya yükseliyor
Leclerc pek iyi hissetmediğini söylüyor
Hamilton ise arkada hâlâ Gasly'i kovalamakla meşgul...
Bu arada Bottas da Russell ile farkı az az kapatıyor. Bakalım atak fırsatı bulabilecek mi?
Leclerc bariyerlerde kalmadığı için şanslıydı ancak pite geldiği için daha da geriye düştü. Şu anda Magnussen'in gerisinde 9. sırada
Ferrari ve Leclerc için rüya gibi başlayan sezon, bir anda bozuluyor
Bu arada Tsunoda da Vettel'i geçerek 6. sıraya yükseliyor
Leclerc 9. sıraya kadar geriliyor!
Ön kanat değişiyor!
Leclerc pite geliyor!
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