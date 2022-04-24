Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın Imola'da gerçekleştirilen 4. yarışı Emilia Romagna GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Emilia Romagna GP için canlı anlatımı burada noktalıyoruz. Kazanan tarafları tebrik ederiz.
Yarış sonrası tüm açıklamaları Motorsport.com Türkiye'den takip edebilirsiniz.
İyi akşamlar
Yarış sonrası tüm açıklamaları Motorsport.com Türkiye'den takip edebilirsiniz.
İyi akşamlar
Stroll'ün 2 sn arkasında Ocon 11. sırada finiş görürken onu Williams'tan Albon ve onu bir türlü geçemeyen Gasly ve Hamilton takip ettiler
Vettel, Imola'yı 8. sırada tamamlayarak bu sezon ilk puanlarını alırken takım arkadaşı Stroll'ün 10. olmasıyla Aston Martin iki pilotuyla birden puan almayı başarıyor
ALphaTauri pilotu Tsunoda, takımının kendi evinde çok güçlü performans sergiliyor ve 7. sırada damalı bayrağı görüyor.
3. olacak gibi duran Leclerc, attığı spinin ardından 9. sıraya kadar gerilemişti ancak 6. sırada yarışı tamamladı
Russell, son turlarda Bottas'tan gelen baskıya iyi bir şekilde karşılık vererek 4. olurken Bottas 5. oluyor
Bottas, Russell'ı çok zorlasa da geçme fırsatı bulamadı. Bunlar Mercedes için de çok değerli puanlar
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