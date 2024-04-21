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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Çin GP

2024 Çin Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Çin GP
  1. Verstappen, Red Bull
  2. Norris, McLaren
  3. Perez, Red Bull
  4. Leclerc, Ferrari
  5. Sainz, Ferrari
  6. Russell, Mercedes
  7. Alonso, Aston Martin
  8. Piastri, McLaren
  9. Hamilton, Mercedes
  10. Hulkenberg, Haas
Durum: Durdu
Miami GP'de tüm hafta sonu boyunca canlı anlatımlarda sizinle birlikte olacağız...
Kazananın bir kez daha değişmediği hafta sonunun arkasından sıradaki durak Miami
Çin GP'si canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
Günün sürücüsü de Lando Norris oluyor
 
Red Bull'dan Perez de podyumun son basamağında
Norris yarışı 2. sırada tamamlıyor
Verstappen bu sezon bir kez daha kazanıyor
Yerel kahraman Zhou, Magnussen'i geride bıraktı
Son üç turdayız...
Alonso, Piastri'yi de geride bıraktı
Alonso 6. virajda Hamilton'ı da geride bıraktı
Alonso son virajda çakıllara çıkıyor dengesi bozulan aracı bir kontra ile toparladı
Alonso pit stop'un ardından kaybettiği sıraları geri almaya devam ediyor. Alonso 9. sıraya çıktı
Alonso 1:37.810 ile yarışın en hızlı turunu atıyor
Alonso pite geliyor
Magnussen 6. virajda Sargeant'ı geride bırakıyor
Son 15 tura girdik...
Perez 6. virajda Leclerc'i geride bırakıyor ve 3. sıraya çıkıyor
Zhou arka sıralarda Sargeant'ı geride bırakıyor
Cumartesi günü daha bir afta sonu geçirdiğini söyleyen Ricciardo hayal kırıklığı yaşıyor

 
Norris, Leclerc ile farkı 3 saniyenin üzerine çıkardı
Ricciardo yarışı bırakıyor
Stroll ve Magnussen de 10 saniye zaman cezası alıyor
Sargeant 10 saniye zaman cezası alıyor
Ricciardo hasarlı tabanıyla gerilemeye devam ediyor
Verstappen yarışı tekrar başlatıyor
Güvenlik aracı periyodu 31. turun sonunda sona erecek
 
Güvenlik aracı kararının nedeni belli oldu

 
Güvenlik aracı tekrar piste giriyor
Magnussen'n de lastiği patlamış durumda
Tsunoda'nın sağ arka lastiği patlak
Verstappen yarışı tekrar başlatıyor
Güvenlik aracı periyodu bu tur sonunda bitecek
Russell da pite geldi
Alonso pite geldi
Verstappen ve Perez bir kez daha pite geldi
Güvenlik aracı giriyor
Pist görevlileri Bottas'ın aracını kenara almakta zorlanıyor
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