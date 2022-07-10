Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avusturya GP
2022 Avusturya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Yavaş yavaş podyuma doğru gidilirken, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum, görüşmek üzere!
Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum, görüşmek üzere!
Verstappen 2. sırada, Hamilton ise birazdan damalı bayrağa ulaşacak ve arka arkaya 3. podyumunu elde edecek!
Leclerc Avustralya'dan sonraki ilk zaferine doğru hızla ilerliyor. Fark 2 saniye ancak yetmeyecek Verstappen'e!
67. tur itibariyle sıralama:
LEC VER
HAM RUS
OCO MSC
NOR MAG
RIC BOT
ALB ALO
STR GAS
ZHO TSU
VET
SAI, LAT ve PER yarış dışı.
LEC VER
HAM RUS
OCO MSC
NOR MAG
RIC BOT
ALB ALO
STR GAS
ZHO TSU
VET
SAI, LAT ve PER yarış dışı.
Albon Alonso'nun iki pite girmesinden sonra 10. sıraya yükseldi! Williams sezonun ikinci puanını kovalayacak.
Leclerc ve Verstappen arka arkaya en hızlı turları attılar. Verstappen'in zamanı 1.07.804! Orta hamurlar var iki isimde de.
Sainz'ın yarış dışı kalmasının ardından sıralama:
LEC VER
HAM OCO
RUS MSC
MAG NOR
ALO RIC
ALB BOT
GAS STR
ZHO TSU
VET
LEC VER
HAM OCO
RUS MSC
MAG NOR
ALO RIC
ALB BOT
GAS STR
ZHO TSU
VET
Çok Okunanlar
9 Tem 2022