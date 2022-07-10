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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avusturya GP

2022 Avusturya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avusturya GP

 

 

 

 

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Yavaş yavaş podyuma doğru gidilirken, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın canlı anlatımında sizlerleydim. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum, görüşmek üzere!
Röportajları ise eski McLaren pilotu David Coulthard yapacak.
Leclerc garaja geliyor ve takımı ve menajeri Nicolas Todt ile sevincini paylaşıyor.
Tam sıralama:

LEC VER
HAM RUS
OCO MSC
NOR MAG
RIC ALO

BOT ALB
STR ZHO
GAS TSU
VET
Russell 4, Ocon ise 5. sırada. Ocon geride kalanların en iyisi oluyor.
Verstappen 2. sırada, Hamilton ise birazdan damalı bayrağa ulaşacak ve arka arkaya 3. podyumunu elde edecek!
Leclerc damalı bayrağa ulaşıyor ve 2022 Avusturya GP'sini kazanıyor!
Alonso Bottas'ı geçiyor ve günün son puanını çalıyor! Alpine çifte puana gidiyor.
Leclerc Avustralya'dan sonraki ilk zaferine doğru hızla ilerliyor. Fark 2 saniye ancak yetmeyecek Verstappen'e!
Son turdayız.
Son 2 tur. Leclerc halen lider.
Verstappen Leclerc farkı 2.7 saniye. Son 3 tur.
Alonso şimdi Bottas'ın 2 saniye arkasında.
Alonso çok hızlı fark kapattığı Albon'u geçiyor ve puan barajına yaklaşıyor bir kez daha.
67. tur itibariyle sıralama:

LEC VER
HAM RUS
OCO MSC
NOR MAG
RIC BOT
ALB ALO
STR GAS
ZHO TSU
VET

SAI, LAT ve PER yarış dışı.
Verstappen Leclerc farkı 3 saniye! Leclerc gaz pedalına tamamen basamadığını söylüyor!
Arkalarda Stroll'ün Gasly'i geçtiğini görüyoruz.
Hamilton ise arka arkaya 3. podyumuna gidiyor!
66. tur, Leclerc Verstappen farkı 3.5 saniye.
Alonso Albon'un 3.7 saniye arkasında! Çok iyi tempo tutturdu orta hamurla Alonso.
Bottas arka düzlükte geçiyor Albon'u.
Bottas ise DRS mesafesinde Albon'un
Albon Alonso'nun iki pite girmesinden sonra 10. sıraya yükseldi! Williams sezonun ikinci puanını kovalayacak.
Leclerc bir kez daha gaz pedalından şikayetçi!
Alonso 12. sıraya kadar geldi iki kez pit yapmasının ardından.
Norris Magnussen'i geçiyor ve 7. sıraya yükseliyor.
Leclerc ve Verstappen hızlı turları devam ediyor. Verstappen az önce 1.07.275 yaptı!
Russell Ocon'u geçiyor ve 4. sıraya yükseliyor.
Leclerc ve Verstappen arka arkaya en hızlı turları attılar. Verstappen'in zamanı 1.07.804! Orta hamurlar var iki isimde de.
Russell Ocon'un DRS mesafesinde.
Leclerc gaz pedalında tuhaf bir hissiyat olduğunu söylüyor.
Verstappen Leclerc farkı 4 saniye ve iki pilotta da aynı lastikler var!
Alonso 14. sırada.
Yeşil bayrak çıkıyor ve yarış yeniden başlıyor. Alonso ise bir daha pite girdi az önce!
Sainz'ın yarış dışı kalmasının ardından sıralama:

LEC VER
HAM OCO
RUS MSC
MAG NOR
ALO RIC
ALB BOT
GAS STR
ZHO TSU
VET
İkinci bölümü uzatan Alonso son sırada başladığı yarışta büyük avantaj elde etti.
Alonso 9. sırada dönüyor piste!
Verstappen de pitte!
Alonso ve Leclerc pitte!
Sanal güvenlik aracı!
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