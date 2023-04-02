Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avustralya GP

2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, sabahın köründe gerçekleştirilen tüm seanslar boyunca sizlerleydim.

Şimdi üç hafta ara veriyor F1, Nisan ayının sonuna kadar yarış yok! Bu süre zarfında bizlerden ayrılmayın, hoşça kalın!
Pilotlar bu uzun maratonun ardından pite dönerken bizler de aynı şekilde uzun bir anlatımın ardından sizlere veda edeceğiz.

Podyum röportajlarına kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Hulkenberg yedinci sırayı alarak F1'e döndükten sonraki ilk puanlarına kavuşuyor.
Hulkenberg damalı bayrağın ardından aracı kenara çekti! Benzini bitmeye yaklaşmış olabilir.
Günün son puanı Yuki Tsunoda'ya gitti. Puan alamayan isimler Sainz ve Bottas.
CARLOS SAINZ İLK ON DIŞINDA!
FERNANDO ALONSO ARKA ARKAYA ÜÇÜNCÜ KEZ PODYUMDA!
LEWIS HAMILTON İKİNCİ SIRADA, MERCEDES VE KENDİSİ İÇİN SEZONUN İLK PODYUMU!
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR VE MAX VERSTAPPEN 2023 AVUSTRALYA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Piastri kariyerinin ilk puanını kendi evinde alacak! Daniel Ricciardo'yu kaybeden Avustralyalı taraftarlar için iyi haber.
Yarış şu sıralamayla bitecek:

VER HAM
ALO SAI
STR PER
NOR HUL
PIA ZHO
TSU BOT
Sainz'ın beş saniye cezayla nereye düşeceğini göreceğiz. Bu durum Perez'in de işine gelecek, son sıradan başladığı yarışı beşinci sırada tamamlayacak cezanın ardından. En hızlı tur puanı da ona ait.
Podyumu Hamilton ve Alonso tamamlayacak.
BÖYLECE BU KAOTİK VE UZUN MÜCADELEDE GALİBİYET MAX VERSTAPPEN'E GİDECEK!
Evet, 58. turdayız. Damalı bayrağı göreceğiz ve yarış sona erecek.
Yarış hareketli startla başlayacak, bu da büyük ihtimalle damalı bayrağın sallanacağı anlamına geliyor.
Melbourne'da güneş batmaya başladı, piste gölge düşmüş durumda. Pist sıcaklığı da büyük oranda düştü.
Son iki dakika.
Eğer ki yarış kırmızı bayrak öncesindeki gibi değil de pite dönüldüğündeki gibi başlasaydı Hulkenberg podyuma çıkabilirdi :)
SAINZ'A 5 SANİYE CEZA GELDİ!
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