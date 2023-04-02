Canlı anlatım: Avustralya GP
2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Şimdi üç hafta ara veriyor F1, Nisan ayının sonuna kadar yarış yok! Bu süre zarfında bizlerden ayrılmayın, hoşça kalın!
Podyum röportajlarına kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Çok Okunanlar
Vasseur: "Ortada bir çifte standart var"
Vasseur: "Ortada bir çifte standart var" Vasseur: "Ortada bir çifte standart var"
Verstappen neden grid pozisyonundan ötürü ceza almadı?
Verstappen neden grid pozisyonundan ötürü ceza almadı? Verstappen neden grid pozisyonundan ötürü ceza almadı?
Verstappen: "Hamilton ilk tur kurallara uymadı"
Verstappen: "Hamilton ilk tur kurallara uymadı" Verstappen: "Hamilton ilk tur kurallara uymadı"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi" Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi" Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok" Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
MotoGP Arjantin: Yağmurlu yarışı Bezzecchi domine etti, Bagnaia kaza yaptı!
MotoGP Arjantin: Yağmurlu yarışı Bezzecchi domine etti, Bagnaia kaza yaptı! MotoGP Arjantin: Yağmurlu yarışı Bezzecchi domine etti, Bagnaia kaza yaptı!
Perez oyun dışı, Verstappen pole'de, Mercedes 2-3 - F1 2023 Avustralya GP Sıralama Özeti
Perez oyun dışı, Verstappen pole'de, Mercedes 2-3 - F1 2023 Avustralya GP Sıralama Özeti
Yarış grid: Avustralya GP
Yarış grid: Avustralya GP
2023 Avustralya GP - Bilmenzi gerekenler
2023 Avustralya GP - Bilmenzi gerekenler
Red Bull RB19'un düzlükteki DRS hızı avantajı nereden geliyor? - Red Bull'un DRS sistemi hileli mi?
Red Bull RB19'un düzlükteki DRS hızı avantajı nereden geliyor? - Red Bull'un DRS sistemi hileli mi?
Red Bull, DRS'den nasıl avantaj sağlıyor?
Red Bull, DRS'den nasıl avantaj sağlıyor?