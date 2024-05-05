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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Miami GP

2024 Miami Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
19 Mayıs'ta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
Biz de canlı anlatımımızın sonuna geldik! Bir sonraki yarış 19 Mayıs'ta Imola'da! Orası sezonun dönüm noktası olacak çünkü Ferrari de dahil olmak üzere çoğu takım büyük güncellemeler getirecek.
Tebrikler Norris, tebrikler McLaren!
Norris araçtan iniyor, galibiyeti kutluyor!
Norris inanılmaz mutlu!
Norris %41 oyla günün pilotu seçiliyor!
Hamilton, Norris'in yanına gelerek araç içerisinde kendisini alkışlıyor
Ocon böylelikle Alpine'e bu yılki ilk puanını getirmiş oldu
Carlos Sainz dördüncü, Sergio Perez, Lewis Hamilton altıncı oldu!

Son puanlar Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'a gitti.
Max Verstappen ikinci oluyor, Charles Leclerc üçüncü!
McLaren, 2021 İtalya GP'den bu yana ilk galibiyetini alırken, Norris ilk kez bu başarıyı tadıyor.
Ve 2024 Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazanıyor! O artık bir yarış galibi!
Norris son sektörde!
Norris ikinci sektöre geliyor
Norris son tura başladı! Yarış galibi olarak anılmasının önünde yarım tur kaldı
Son 1.5 tur!
McLaren da F1'deki 184. zaferini alacak; 2021 İtalya GP'den bu yana bir ilk.
Griddeki yarış galibi sayısı da artıyor; Verstappen,  Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Alonso, Ocon, Gasly, Bottas, Ricciardo ve Norris!
Norris, bu sonuçla F1'de yarış kazanan 114. farklı isim olacak.
Son 3 tur! Herkes yerine razı olmuş gibi duruyor
İlk 15'te yer alan isimler arasında sadece Perez-Hamilton farkı 1 saniyenin altında
Yarış sorunsuz şekilde devam ediyor
Albon büyük bir blokajla pist dışına uçuyor!
Perez, Hamilton'la arayı biraz açtı. Fark 1 saniyeye yakın
Norris farkı 6 saniyenin üzerine çıkardı, hata yapmazsa kazanacak
Son 5 tur!

NOR VER
LEC SAI
PER HAM
TSU RUS
ALO OCO
İlk onun dışında geçişler var fakat bunlar şu anda pek bir anlam ifade etmiyor. Az önce hem Stroll hem de Zhou, Albon'u geçti
Hulkenberg, Ocon'la arayı kapatmakta güçlük çekiyor. 6 saniyelik fakrı kapattı fakat 1.3 saniyenin altına indiremiyor
Son 6 tura girdik!
Yarışın yıldızlarından birisi de sessiz sedasız yedinciliğe giden Tsunoda! Ne öne yaklaşabiliyor, ne arkadan baskı var
Hamilton, Perez'den daha hızlı olmasına rağmen düzlüklerde geçiş yapma şansı bulamıyor. Fark hâlâ 0.5 saniye seviyesinde
Verstappen ve Leclerc arasındaki fark 2 saniyenin altına indi. Leclerc gaza basmaya başladı
Bu arada Piastri-Sainz olayı yarıştan sonra incelenecek
Son turlarda bir Haas ve bir Alpine savaşı olacak! Temas olur mu dersiniz?
Ve Alonso geçişi tamamlıyor! Şimdi tempo yakalamış bir Hlukenberg geliyor Ocon'un peşine
Ocon "Aslan gibi" savunuyor desek yeridir
Alonso içeriden deniyor, dışarıdan dneiyor fakat bir türlü geçemiyor Ocon'u!
Fakat Alonso'nun handikapı ceza puanının çok yüksek olması ve risk almak istememesi. Kendisi de bunu söylemişti
Son 10 tura giriyoruz! Alonso, Ocon'u sıkıştırmaya devam ediyor
Norris tüm  güncelleme paketini alırken, Piastri yarısını almıştı. Bu paket iyi çalışıyor gibi görünüyor
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