Canlı anlatım
Canlı anlatım: Miami GP
2024 Miami Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Biz de canlı anlatımımızın sonuna geldik! Bir sonraki yarış 19 Mayıs'ta Imola'da! Orası sezonun dönüm noktası olacak çünkü Ferrari de dahil olmak üzere çoğu takım büyük güncellemeler getirecek.
Carlos Sainz dördüncü, Sergio Perez, Lewis Hamilton altıncı oldu!
Son puanlar Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'a gitti.
Son puanlar Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'a gitti.
Griddeki yarış galibi sayısı da artıyor; Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Alonso, Ocon, Gasly, Bottas, Ricciardo ve Norris!
İlk onun dışında geçişler var fakat bunlar şu anda pek bir anlam ifade etmiyor. Az önce hem Stroll hem de Zhou, Albon'u geçti
Hulkenberg, Ocon'la arayı kapatmakta güçlük çekiyor. 6 saniyelik fakrı kapattı fakat 1.3 saniyenin altına indiremiyor
Yarışın yıldızlarından birisi de sessiz sedasız yedinciliğe giden Tsunoda! Ne öne yaklaşabiliyor, ne arkadan baskı var
Hamilton, Perez'den daha hızlı olmasına rağmen düzlüklerde geçiş yapma şansı bulamıyor. Fark hâlâ 0.5 saniye seviyesinde
Fakat Alonso'nun handikapı ceza puanının çok yüksek olması ve risk almak istememesi. Kendisi de bunu söylemişti
Norris tüm güncelleme paketini alırken, Piastri yarısını almıştı. Bu paket iyi çalışıyor gibi görünüyor
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