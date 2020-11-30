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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Çok şanssızdım"

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Bottas: "Çok şanssızdım"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, bu hafta sonu şansın yanında olmadığını kabul ediyor.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kötü bir start alarak başlangıçta dördüncü sıraya kadar geriledi.

Daha sonra da lastik patlattı ve pite girmek zorunda kalınca, grubun en gerisine düştü ve tüm yarış yükselme mücadelesi verdi.

Sonuç olarak damalı bayrağı sekizinci sırada gören Fin pilot, bu hafta sonu oldukça şanssız olduğunu kabul etti.

Bottas şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse ilk startta biraz temkinli davrandım, gridin benim tarafımdaki yol tutuşun düşük olduğunu düşündüm. Hedefteydim ama yine de biraz patinaja kaldım ve ikinci sıranın momentumunu kaybettim. İkinci starta gelirsek, aslında biraz patinaja kalmama rağmen oldukça iyiydi ve sanırım biraz engellendim, bu yüzden ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım. Bu da bana biraz momentum kaybettirdi ama en azından pozisyonumu korudum."

"Görünüşe bakılırsa ikinci başlangıçta, 3. veya 4. virajlar arasında lasiğim patladı. Benim için etraf temizdi herhangi bir parça yoktu ve bu yüzden çok şaşırdım. Güvenlik aracı periyodunun sonunda arka lastikte başka bir patlama daha oldu. Sanırım sağ arkaydı ve yine hiçbir şey görmedim. Bu yüzden sanırım etrafta parçalar vardı ama gerçekten göremiyorsunuz. Yani benim açımdan bir başka şanssız yarıştı."

"Yumuşak lastiği hiç kullanmadık çünkü ilgimizi çekmedi. Birkaç turun ardından lastikler çalışmayı bırakıyor ve birkaç tur sonra diğer lastiklerden çok daha yavaş olacaktı. Bu yüzden benim için asla bir seçenek değildi. Sonuç olarak son pit stopumda üç lastiği değiştirdik ve o kadar da kötü değillerdi. Sadece birkaç turluktu. İlk on ve son on tur her şey iyiydi. Ancak aşırı ısınmayla ilgili bazı sorunlarımız vardı. Sert lastiğe sahip sürücüler lastikleri biraz daha uzun süre hayatta tuttular ve aşırı ısınmayı engellediler. Bu açıdan sert lastikler tur atmak daha iyiydi."

Fin pilot, sadece üç lastiğin takıldığı setin, lastik patlattığı set mi olduğu sorusuna, "Evet, henüz çok yeniydi." yanıtını verdi.

Bottas bu yıl pek çok şanssızlık yaşadı ve sezonun bitimine iki yarış kala ikinciliği Max Verstappen'e kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bottas, "Bu yıl yarışlarda meydana gelen tüm şanssızlıkların bir listesini yapsam, bu liste uzar gider. Evet, ağlamalı mıyım yoksa gülmeli miyim? Gülmeyi tercih ederim. Bu şeylerin çoğuyla ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben batıl inançlı bir adam değilim. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Umarım bir noktada her şey düzelir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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