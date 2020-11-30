Perez: "Önemli olan podyum değil, Grosjean'ın hayatta olması"

Racing Point pilotu Perez, harika bir start alarak altıncı sıradan üçüncü sıraya yükselmeyi başardı ve bundan saniyeler sonra da Grosjean, üçüncü virajın çıkışında çok büyük bir kaza yaptı.

Kırmızı bayrak sonrası yapılan yeniden startın ardından üçüncü sıradaki yerini koruyan Perez, bitime üç tur kala muhtemel bir MGU-K arızasıyla yolda kaldı ve podyuma veda etti.

Bu, Racing Point için büyük bir darbeydi çünkü bitime iki yarış kala şampiyonada McLaren'ın 17 puan gerisine düştüler. Perez de şampiyonada Renault pilotu Daniel Ricciardo'ya geçildi.

Önümüzdeki yıl Racing Point'teki koltuğunu Sebastian Vettel'e bırakacak olan Perez, yarış dışı kalmasının kendisi adına büyük bir darbe olduğunu ancak Grosjean'ın kazası sonrası her şeye farklı bir açıdan baktıklarını belirtti.

Perez Sky'a, "Çok ciddi bir kazaydı. Bunu gördüğünüzde ve bir süre sonra yeniden direksiyona geçmeniz gerektiğini bildiğinizde, durum çok daha zor hale geliyor."

"Onun için her şeyin yolunda gittiğini ve yaralarının çok ciddi olmadığını gördüğümde rahatladım. Ama o anda yarışa konsantre olmanın çok zor olduğunu söylemeliyim."

"Yarış dışı kalmak benim için büyük bir darbe oldu. Ama bugünkü olanlardan sonra her şeye farklı bakmaya başlıyorsunuz."

"Bir podyum eksik, bir podyum fazla - benim için bir önemi yok. Şimdi asıl mesele Grosjean'ın hâlâ bizimle olması ve araçtan çıkabilmesi. Güvenlik açısından nelerin geliştirilebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Böyle kazalar görmek istemiyoruz."

Perez, kazanın F1'in güvenlik açısından rahatlayamayacağını gösterdiğini belirtti.

Meksikalı pilot, "Bunun hepimiz için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum ve gelecekteki olaylarda, böyle bir kazayı bir daha görmememiz için neleri iyileştirebileceğimize bakmalıyız."

"Bariyere çarptığı hızda bir şey yapmak zor, ama eminim yapılacak bazı iyileştirmeler olabilir." dedi.

Perez, son zamanlardaki güçlü formuna rağmen, 2021'de Red Bull koltuğuna geçme umudu her geçen gün azalıyor.

Alex Albon'un pazar günü aldığı podyum, Meksikalı pilot için pek de olumlu bir haber değildi.