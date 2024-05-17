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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 2. antrenman seansı

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Cumartesi günü 13:30'da 3. antrenman seansıyla sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Bendeniz Muhammed Eren Albayrak anlatımda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
Seansın son dakikasına girerken ilk 3:

1) Leclerc
2) Piastri
3) Tsunoda
Verstappen pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplanmadan zor da olsa devam ediyor.
Perez ve Leclerc engelleme olayı not edildi.
Perez ve Leclerc tehlikeli sayılabilecek şekilde yan yana geliyor. Büyük bir temas yaşanmadı.
Yuki Tsunoda yolda bir süre duraklasa da aracını tekrar pist e döndürüyor.
Son 15 dakikada Red Bull pilotları 7. ve 8. sıradalar.
Genel olarak pilotlar ayar noktalarını yakalamaya çalışıyorken zorlanıyorlar.
Verstappen aracı kontrol etmekte zorlanıyor.
Charles Leclerc

1.15.906 derecesiyle zirvede
Sainz ufak bir pist dışı ziyareti yapıyor. Piste döndü ve devam ediyor seansa
İlk yarım saat geride kalırken ilk 3:

1) Leclerc
2) Piastri
3) Russell
Tsunoda 2. antrenman seansında attığı turlarla 4. sırada ve formda gözüküyor.
Russell yumuşak hamurla attığı tur ile 4. sırayı alıyor.
Albon aracının içine geçti ve piste çıkmak için hazırlanıyor.
Güncel Ceza Puanları

Magnussen - 10 puan
Perez - 8 puan
Sargeant - 8 puan
Stroll - 7 puan
Alonso - 6 puan
İlk 15 dakikanın ardından:

1) Leclerc
2) Sainz
3) Verstappen
Williams garajında Albon'un aracı için ciddi bir çalışma var. Henüz 2. seansa çıkmadılar.
Yuki Tsunoda Attığı 1.16.895 derecesiyle seansta zirvede
Verstappen aracın ilk antrenman seansına göre daha iyi olduğunu söyledi.
Pilotların çoğu orta hamur lastikle tur atarken bazı pilotların sert hamuru denediği görülüyor.
Güneşli hava da pilotlar araçların optimum ayarlarını bulmaya çalışıyor.
Pilotlar piste çıkmaya başlıyor, trafik artıyor.

IMOLA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Imola'da 2. antrenman seansından herkese merhaba!

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