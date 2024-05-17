Canlı anlatım
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 2. antrenman seansı
2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Cumartesi günü 13:30'da 3. antrenman seansıyla sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Bendeniz Muhammed Eren Albayrak anlatımda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.
Güncel Ceza Puanları
Magnussen - 10 puan
Perez - 8 puan
Sargeant - 8 puan
Stroll - 7 puan
Alonso - 6 puan
Magnussen - 10 puan
Perez - 8 puan
Sargeant - 8 puan
Stroll - 7 puan
Alonso - 6 puan
Çok Okunanlar
1.
2.
3.
4.
Son Haberler
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Son Videolar
F1 24 oynanış görüntüleri
13:30
F1 24 oynanış görüntüleri
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
09:11
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
06:29
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı
Öne Çıkan Yorumlar