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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint yarışı

2023 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP hafta sonunda Sprint yarışında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
İyi akşamlar
Sprint yarışı için anlatımı burada noktalıyoruz... Seans sonrası açıklamaları Motorsport.com Türkiye'den takip etmeye devam edebilirsiniz.
Puan kazanan son isimler Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton ve Sainz oluyorlar
Norris, Verstappen'in 4 sn gerisinde 2. olurken Sprint podyumunu Perez tamamlıyor
Verstappen bu sene 4., toplamda ise 7. sprint zaferini alıyor. Bu ayrıca Verstappen'in bu sene kazandığı (GP+Sprint) 20. zaferi
2023 Brezilya GP Sprint yarışında zafer Max Verstappen'in oluyor!!!
Alonso Piastri'yi zorluyor ama McLaren pilotu yerini koruyor
Sainz, Hamilton'la farkı 1 sn'ye düşürdü ama artık yeterli değil gibi
Verstappen, bir başka sprint yarışına doğru ilerliyor...
Son tur
Sainz, Hamilton ile farkı kapatmaya çalışıyor gibi ama diğer pozisyonlar daha net gibi
Takımlar şampiyonasında AlphaTauri ve Alfa Romeo şu anda 16 puana sahipler. Bu üç puanla AlphaTauri Alfa Romeo'dan uzaklaşacak ve 28 puanlı Williams'a daha fazla yaklaşacak
Hamilton bakalım daha fazla yer kaybedecek mi?
Hem Leclerc, hem de Tsunoda yerlerini sağlamlaştırdı.
Tsunoda da Hamilton'ı geçiyorrrr
Mercedes pilotu lastiklerde çok fazla performans kaybetti
Hamilton karşı atak yapmaya çalışırken momentum kaybetti ve Tsunoda'nın baskısı altına girdi!
Leclerc, Hamilton'ı geçerek 5. sıraya yükseliyor!
Bu bölümde mücadele sertleşebilir
Leclerc Hamilton'ın 0.8, Tsunoda da Leclerc'in 0.8 sn arkasında
Piastri, Ricciardo'yu geçerek 9. sıraya yükseliyor
Gazı açan Verstappen, Norris'le farkı 2.5 sn'ye çıkardı. Liderlik mücadelesi hayali yalan oldu
Gasly'nin ilk viraja girerken lastiklerini kilitlemesinin ardından Stroll kendisini geçerek 12. sıraya yükseldi
Bu arada Tsunoda, Leclerc'in 0.8 sn arkasında 7. sırada. Bu puanlar AlphaTauri için kritik olabilir
3. sıradaki Perez, Norris'in 8.5 sn kadar gerisine düşmüş durumda. Verstappen ve Norris ilk iki sırada çok rahat
 
Bu bölümde Verstappen, daha fazla zorlayıp zorlamama konusunda bir karar vermeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hızlandı ve fark açıldı :)
Red Bull az önce Norris'in çok zorladığını söylemişti. O dönemde Norris farkı 1 saniyeye kadar düşürdü ancak sonrasında fark 1.8'e kadar çıktı
Her an bir kaza yaşanabilecek gibi. herkesin DRS açık, herkes her yerde zorluyor. Abartmayayım ama MotoGP yarışı gibi mücadele var 10. sıra civarında
Puan potasının dışında inanılmaz bir mücadele var
GAsly, karşı atakla yerini geri alıyorrr
Alonso, Gasly'i geçerek 11. sıraya yükseliyor
Derken Piastri, Ricciardo'yu geçerek 9. sıraya yükseliyorrrr
Ricciardo'nun hemen arkasında Piastri var
Sainz bir kez daha 4. virajda yerini geri alıyorrrr
Ricciardo Sainz'ı bir kez daha geçiyor!!!
Norris, Verstappen'le farkı 1.2 saniyeye düşürdü! Yarışın son bölümlerinde liderlik mücadelesi izleyebilir miyiz???
Ricciardo bir kez daha zorluyor ancak bu sefer ilk virajda geçemiyor. Hemen arkalarında Alonso, Gasly'i zorluyor
Russell, lastiklerde düşüşün başladığını söyledi
Ancak Sainz karşı atakla yeniden 8. sırayı ele geçiriyor
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