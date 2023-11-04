Canlı anlatım: Brezilya GP Sprint yarışı
2023 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP hafta sonunda Sprint yarışında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
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