Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"

Toprak'ın Yamaha ile olan kontratı sezon sonunda bitecek ve temsilcimiz, gelecek sezon MotoGP'ye geçmek istiyor.

Toprak, bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise temsilcimiz, MotoGP'ye hiç olmadığı kadar yakın.

Temsilcimizin menajeri Kenan Sofuoğlu ise Toprak'ın WSBK'da kalması gerektiğini düşünüyor. 2010 ve 2011 yıllarında Moto2'de yarışmış ve MotoGP padoğunu tecrübe etmiş bir isim olan Sofuoğlu, "Toprak'ı WSBK için inşa ettiklerini ve MotoGP'nin farklı bir dünya olduğunu" söylüyor.

Hollanda hafta sonunda Toprak'ın yanında Assen'de olan Sofuoğlu, worldsbk.com'a verdiği demeçlerde Toprak'ın geleceği hakkında şunları söyledi: "İlk tercihimiz Yamaha ile devam etmek. Toprak'ın geleceği hakkında hem kendi içimizde hem de Yamaha'yla konuşacağız."

"İlk hedefimiz Yamaha ile anlaşmak ve sonrasında nereye gideceğimize karar vermek: MotoGP mi WSBK mı?"

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ben, Toprak'a her zaman World Superbike'da kalmasını söylüyorum. Bundan yıllar önce, Toprak'ı yanıma aldım ve onu WSBK'a göre inşa ettim, yetiştirdim. MotoGP'ye göre değil."

"Toprak çok yetenekli, belki de MotoGP sürücülerinin çoğundan daha yetenekli ama MotoGP farklı bir dünya."

"Ben şuna inanıyorum: Bir MotoGP sürücüsü olabilmeniz için orada büyümeniz lazım. Gelişiminiz Red Bull Rookies Cup, Moto3, Moto2 ve MotoGP şeklinde olmalı."

"Toprak ise orada büyümedi, burada büyüdü. WSBK, Toprak'ın evi. Toprak'a şunu söylüyorum: 'Seni WSBK için inşa ettik ve önümüzdeki 10 yıl burada büyük bir kariyerin olabilir.' Ona WSBK'da kalmasını tavsiye ediyorum ama [MotoGP] rüyasına da saygı duyuyorum."

"Belki de şu anda o da iki seri arasında kararsızdır ve tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyordur. Biz şu anlık sadece kendi aramızda konuşuyoruz."

"Toprak bir karar verecek ama WSBK'da devam edeceğimize inanıyorum."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images