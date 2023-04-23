Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"
Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri Kenan Sofuoğlu, sporcumuzun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve Toprak'ın WSBK'da devam etmesini istediğini dile getirdi.
Toprak'ın Yamaha ile olan kontratı sezon sonunda bitecek ve temsilcimiz, gelecek sezon MotoGP'ye geçmek istiyor.
Toprak, bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise temsilcimiz, MotoGP'ye hiç olmadığı kadar yakın.
Temsilcimizin menajeri Kenan Sofuoğlu ise Toprak'ın WSBK'da kalması gerektiğini düşünüyor. 2010 ve 2011 yıllarında Moto2'de yarışmış ve MotoGP padoğunu tecrübe etmiş bir isim olan Sofuoğlu, "Toprak'ı WSBK için inşa ettiklerini ve MotoGP'nin farklı bir dünya olduğunu" söylüyor.
Hollanda hafta sonunda Toprak'ın yanında Assen'de olan Sofuoğlu, worldsbk.com'a verdiği demeçlerde Toprak'ın geleceği hakkında şunları söyledi: "İlk tercihimiz Yamaha ile devam etmek. Toprak'ın geleceği hakkında hem kendi içimizde hem de Yamaha'yla konuşacağız."
"İlk hedefimiz Yamaha ile anlaşmak ve sonrasında nereye gideceğimize karar vermek: MotoGP mi WSBK mı?"
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Ben, Toprak'a her zaman World Superbike'da kalmasını söylüyorum. Bundan yıllar önce, Toprak'ı yanıma aldım ve onu WSBK'a göre inşa ettim, yetiştirdim. MotoGP'ye göre değil."
"Toprak çok yetenekli, belki de MotoGP sürücülerinin çoğundan daha yetenekli ama MotoGP farklı bir dünya."
"Ben şuna inanıyorum: Bir MotoGP sürücüsü olabilmeniz için orada büyümeniz lazım. Gelişiminiz Red Bull Rookies Cup, Moto3, Moto2 ve MotoGP şeklinde olmalı."
"Toprak ise orada büyümedi, burada büyüdü. WSBK, Toprak'ın evi. Toprak'a şunu söylüyorum: 'Seni WSBK için inşa ettik ve önümüzdeki 10 yıl burada büyük bir kariyerin olabilir.' Ona WSBK'da kalmasını tavsiye ediyorum ama [MotoGP] rüyasına da saygı duyuyorum."
"Belki de şu anda o da iki seri arasında kararsızdır ve tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyordur. Biz şu anlık sadece kendi aramızda konuşuyoruz."
"Toprak bir karar verecek ama WSBK'da devam edeceğimize inanıyorum."
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak'ın MotoGP testinde 1. gün nasıl geçti, dereceleri nasıldı?
Toprak'ın MotoGP testinde 1. gün nasıl geçti, dereceleri nasıldı? Toprak'ın MotoGP testinde 1. gün nasıl geçti, dereceleri nasıldı?
Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!
Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak! Resmi: Toprak, Yamaha ile MotoGP testine çıkacak!
Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor
Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor Razgatlıoğlu, sezonu çok yavaş kapattıklarını söylüyor
Son Haberler
Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"
Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım" Tsunoda: "Ben bir Fernando Alonso taraftarıyım"
Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"
Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım" Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"
Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"
Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı" Smedley: "McLaren, teknik yapısı konusunda dikkatli olmalı"
Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"
Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum" Sofuoğlu: "WSBK Toprak'ın evi, burada devam edeceğimize inanıyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.