Toprak MotoGP testini tamamladı, testin 2. günü nasıl geçti?

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MotoGP'de bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinden oluşan 2 günlük basına kapalı bir sezon içi testi gerçekleştirildi. İspanya'nın güneyinde yer alan Jerez Pisti'ni iki günlüğüne kiralayan KTM tarafından organize edilen bu teste Honda, Aprilia ve Yamaha da katıldılar. Ducati ise bu 2 günlük teste katılmama kararı aldı.

Yamaha, bu testlere elbette test sürücüsü Cal Crutchlow'u çağırdı ve ona ek olarak Toprak'ı da davet etti.

Böylelikle Toprak, geçtiğimiz yıl Aragon'da M1 motosikletiyle gerçekleştirdiği MotoGP testinin ardından 2. kez bir MotoGP motosikleti test etme şansı buldu.

Ancak bu testte pist kuruydu ve Toprak kuru zeminde ilk kez MotoGP motosikleti kullanabildi. 2022'nin Haziran ayında Aragon'da gerçekleştirilen ilk test, yağmur yağması nedeniyle istenildiği kadar verimli geçmemişti.

Aragon'daki ilk testten neredeyse 1 yıl sonra ise yine başka bir İspanya Pisti'nde Toprak'a test şansı geldi ve temsilcimiz en sevdiği pistlerden biri olan Jerez'de piste çıktı.

Jerez'deki testlerin ilk günü dün tamamlanmıştı. Toprak, dün 63 tur tamamlamamış ve daha çok motosiklet ayarlarına odaklanmıştı. Yamaha'nın sportif yönetiminin zirvesinde bulunan Lin Jarvis ve Massimo Meregalli, Toprak'ın testini kaçırmamak için Jerez'e gelmiş ve yetenekli sürücümüzü yakından takip etmişlerdi. Bu iki isim de Toprak'ın ilk gün performansı ile mutluydular.

1. gün hakkında daha çok bilgi almak için haberimizi buraya tıklayarak ya da aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

Toprak Razgatlıoğlu ve Cal Crutchlow

Testlerin 2. gününde neler yaşandı?

Jerez'de testlerin 2. ve son günü dün (Salı) tamamlandı ve Motorsport.com İspanya'daki arkadaşlarımız testleri takip ettiler.

2. gün öncesinde teste katılan sürücüleri yine sürüş için ideal koşullar karşıladı. MotoGP yarış galibi Cal Crutchlow, Toprak'a yardım etmeye devam etti. İkili bazı turlarda arka arkaya turladılar. Toprak, bazı turlarda Crutchlow'u takip etti.

Garaja gelindiğinde ise ikili birlikte çalışmaya devam etti. Crutchlow, M1'in hem elektronik hem de mekanik ayarlarını Toprak'ın istediği şekilde ayarlayabilmesine yardımcı oldu ve genel olarak tecrübelerini aktardı.

Toprak, ilk gün olduğu gibi yine sadece "Yamaha3" motosikleti ile turladı. Crutchlow ise "Yamaha1" ve "Yamaha 2"yi de sürdü. Temsilcimiz, sadece tek motosikleti olduğundan temkinli bir şekilde sürüş yapmaya devam etti. Yine de Toprak'ın ilk güne kıyasla daha rahat olduğu açıktı ve bu durum derecelere de yansıdı.

Toprak testlerin son gününde 53 tur tamamladı, 1. günde ise 63 tur tamamlamıştı. Yani temsilcimiz 2 günde toplam 116 kez Jerez Pisti'ni turlamış oldu ve M1 motosikletine olabildiği kadar alışmaya odaklandı.

Toprak'ın kendine has sürüş stilini M1'e de aktarabildiğini ve geç frenlerine M1'de de devam edebildiği öne sürülüyor.

Toprak'ın dereceleri vs. MotoGP 1. antrenman dereceleri

Bu test Toprak'ın M1'e alışması ve tecrübe toplamasıyla alakalıydı. Bu testin ilk amacı kesinlikle hızlı tur zamanları kaydetmek değildi. Ayrıca unutmayalım, Toprak kuru zeminde ilk kez bir MotoGP motosikleti kullandı. Buna rağmen, Toprak'ın derecelerinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Toprak'ın 1. gündeki en hızlı derecesi 1:39:590'dı. Şampiyon sürücümüz, M1'e giderek daha da alışmasıyla testlerin 2. gününde 1:38.860 yaptı.

Toprak'ın derecesine referans olarak geçtiğimiz yıl Jerez'deki MotoGP 1. antrenman seanslarını alabiliriz. Toprak, 1:38.860'lık derecesiyle 2022'deki 1. antrenman seansını 12. sırada tamamlardı. Marc Marquez, 1:38.806'lık derecesiyle onun hemen önünde olurdu.

Ancak Toprak birçok yüksek profilli sürücüyü geçebilirdi: Enea Bastianini (1:38.866), Francesco Bagnaia (1:38.898), Jorge Martín (1:38.907) ve Morbidelli (1:38.979).

"MotoGP 1. antrenman dereceleri sürücülerin gerçek temposunu yansıtmıyor, daha hızlı gidebilirler." diye düşünebilirsiniz ki bu haklı bir söylem olur ancak bu testte de Toprak'ın gerçek temposunu yansıtmadığını hatırlamakta fayda var.

Ayrıca bir kez daha vurgulayalım: Bu, Toprak'ın kuru zeminde MotoGP motosikleti kullandığı sadece 2. gündü!

Dolayısıyla temsilcimizin dereceleri oldukça iyiydi diyebiliriz ve pistteki test sürücülerinin de Toprak'ın derecelerinin MotoGP standartlarında olduğunu söylediği iddia ediliyor.

Kısacası, Toprak'ın testlerdeki performansı oldukça sağlamdı ve birçok kişiyi etkiledi. Yamaha'nın sportif yönetiminin başında bulunan kişiler de etkilenmiş durumdular.

Lin Jarvis ve Massimo Meregalli, Toprak'ın yüksek potansiyeline "şaşırmışlar"

Motorsport.com İspanya'dan gelen bilgilere göre hem Jarvis hem Meregalli, Toprak'ın bu 2 günde gösterdiği potansiyelden oldukça etkilenmiş durumdular ve Toprak, 2024 fabrika Yamaha koltuğu için ciddi bir aday.

Dolayısıyla Toprak'ı bu yıl M1 üstünde daha birçok kez görmeyi bekleyebiliriz. Yamaha'nın Toprak'ı kapsamlı bir test programına sokması bekleniyor.

Testlerin ardından konuşan Toprak ise şunları söyledi: “Jerez'de iki gerçekten güzel gün geçirdim. Hızlı bir tur süresi için zorlamaktansa motosikleti daha iyi anlamak için mümkün olduğunca çok tur tamamlamaya odaklandım. Yine de bu iki gün çok keyifliydi!