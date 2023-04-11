Toprak'ın MotoGP testinde 1. gün nasıl geçti, dereceleri nasıldı?

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MotoGP'de bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinden oluşan 2 günlük basına kapalı bir sezon içi testi gerçekleştiriliyor. İspanya'nın güneyinde yer alan Jerez Pisti'ni iki günlüğüne kiralayan KTM tarafından organize edilen bu teste Honda, Aprilia ve Yamaha da katılıyorlar. Ducati ise bu 2 günlük teste katılmama kararı aldı.

Yamaha, bu testlere elbette test sürücüsü Cal Crutchlow'u çağırdı ve ona ek olarak Toprak'ı da davet etti.

Böylelikle Toprak, geçtiğimiz yıl Aragon'da M1 motosikletiyle gerçekleştirdiği MotoGP testinin ardından 2. kez bir MotoGP motosikleti test etme şansı buldu.

2022'nin Haziran ayında gerçekleştirilen ilk test, yağmur yağması nedeniyle istenildiği kadar verimli geçmemişti ve Toprak, testlerin 2. gününde atak turlarını atamamıştı. Aragon'daki ilk testten neredeyse 1 yıl sonra ise yine başka bir İspanya Pisti'nde Toprak'a test şansı geldi ve temsilcimiz en sevdiği pistlerden biri olan Jerez'de piste çıktı.

Dün (Pazartesi) testlerin ilk günü tamamlandı. Aragon'daki testin aksine, bu sefer Toprak'ı sürüş için ideal koşullar karşıladı. Hava güneşli ve sıcaktı, sürüş için idealdi. Böylelikle Toprak ilk defa kuru zeminde MotoGP motosikleti kullanabildi.

Yamaha, Jerez'e 3 farklı konfigürasyona sahip M1'le geldi: "Yamaha 1", "Yamaha 2" ve "Yamaha 3". Crutchlow, ilk gün Yamaha 1 ve Yamaha 2'yi sürdü. Toprak ise tüm günü Yamaha 3 ile geçirdi ve sadece bir motosikleti vardı. Bu yüzden temsilcimiz biraz daha dikkatli olmak zorunda kaldı.

Toprak, tamamen siyah karbon görümünde bir M1 sürdü. Sadece kafa karenajında temsilcimizin numarası olan #54 kırmızı bir tonla yer aldı.

Toprak 1. günde daha çok doğru ayarları bulmaya odaklandı, özellikle elektronik ayarları kendi sürüş stiline uyacak bir noktaya getirmeye çalıştı.

Motorsport.com İspanya'daki arkadaşlarımızdan gelen bilgilere göre, Toprak 1. gün 63 tur tamamladı. Temsilcimizin en hızlı turu 1:40'ların altında geldi ve en hızlı derecesi Crutchlow'dan 0.775 sn kadar daha yavaştı.

Toprak'ın M1'i kuru zeminde ilk kez sürdüğünü ve gün boyunca ayarlara odaklandığını düşünürsek, bu hiç de kötü değil.

Testlerin 2. ve son günü bugün gerçekleştiriliyor. Toprak, bugün biraz daha atak turlarına odaklanarak performans sürüşleri yapabilir. Jerez'de ikinci günde yaşanan gelişmeleri de sizlere aktaracağız.

Toprak'ın 1. gün performansı Jarvis ve Meregalli'yi mutlu etti

Motorsport.com İspanya'ya göre, Toprak'ın daha ilk gündeki bu sağlam performansı, Lin Jarvis ve Massimo Meregalli'nin kesinlikle yüzünü güldürdü. Yamaha'nın sportif yönetiminin zirvesinde yer alan bu iki isim, Toprak'ın testini kaçırmak istemediler ve Toprak'ı yakından takip ettiler.

Bu iki isim de Toprak'ı 2024 için oldukça gerçekçi ve ciddi bir aday olarak görüyor. Fabrika Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve söylentilere göre, Morbidelli ile devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan sürücüden boşalacak sele için en uygun aday Toprak olabilir. Buna ek olarak, Toprak'ın bu sezon bir yarışta özel davetle Yamaha ile yarışa çıkabileceği konuşuluyor.