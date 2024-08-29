Red Bull'un Monza arka kanadı ortaya çıktı

Max Verstappen Hollanda GP'sinde Lando Norris'in baskısına karşı koyamadı çünkü aerodinamik konsept seçimi, yüksek yere basma gücüne yönelikti. Bundan ötürü de RB20'sinin düzlük hızı düşüktü.

Monza'da Red Bull, minimum yere basma gücüne sahip yeni bir arka kanat kullanacak. Bu tasarım, yaz tatilinden önceki son yarış olan Spa-Francorchamps'ta görülenle aynı. Fakat bu versiyonda, hareketli kanadın üst yapısında değişiklikler yapılmış durumda.

Yeni arka kanat sayesinde Red Bull, düzlüklerde sürüklenmeyi önemli ölçüde azaltmayı umuyor.

Monza'da, farklı teknik seçimler ve ayarlara sahip iki RB20 ile bilgi toplayan Red Bull'un yeni bir yön izlemesi bekleniyor.