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Formula 1 İtalya GP

Mercedes yeni tabanla ilgili şüphelere sahip

Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde yaşadığı zorlukların ardından Spa'ya getirdiği yeni tabanla ilgili şüpheleri olduğunu kabul etti.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Alman üretici son versiyon tabanı Belçika GP'sine getirdi fakat Cuma antrenmanlardaki bazı kafa karıştırıcı sonuçların ardından araçtan çıkarıldı.

Ekip yine de tabanın potansiyelinden emindi ve Hollanda GP antrenmanlarında yaptığı çeşitli testler sonrası hafta sonunun kalanında bu tabanla yarıştı.

Ancak, George Russell ve Lewis Hamilton pazar günü Lando Norris'in oldukça gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadılar.

Bu performans da tasarımla ilgili bazı sorunlar olup olmadığı şüphelerini doğurdu.

Zira takımın verileri yeni tabanın gerçekten de önceki versiyondan daha fazla yere basma gücü ürettiğini gösterirken, teknik direktör James Allison bunun bazı olumsuz denge sorunları doğurmuş olabileceğini düşünüyor.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirme videosunda konuşan Allison şunları söyledi: “Basit cevap, orada ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz."

“Bazı basit ölçümler yapabilir ve sağlaması gereken yere basma gücünü üretmiş gibi göründüğünü söyleyebilirsiniz. Yani bir bakıma beklendiği gibi çalıştığına dair rahat olabilirsiniz."

“Ancak bu yıl araçların hızının büyük bir kısmı ne kadar iyi yol tuttuklarına bağlı. Yani mesele sadece 'aero paketiniz size yere basma gücü sağlıyor mu?' sorusuyla ilgili değil. Aynı zamanda size virajlarda ihtiyacınız olan dengeyi sağlıyor mu? Yüksek hızdan düşük hıza kadar ihtiyacınız olan dengeli aracı size sunuyor mu? Her şey bunlarla ilgili."

“Bu hafta sonu dengeli bir araca sahip olmadığımızı kesinlikle biliyoruz. Hız kaybettiğimiz temel nokta burasıydı. Bunun yeni taban ya da yeni aero paketinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda açık fikirli olmamız ve gelecek yarışlarda bu konuyu yeniden gözden geçirmeliyiz."

“Şu anda yere basma gücü seviyesini biliyoruz ama iyi bir denge sağladığından emin değiliz. Bu, yıl boyunca araştırmamız gereken bir konu.”

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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