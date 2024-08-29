Domenicali: "Şampiyonluk savaşı kızışacak demiştim"
Stefano Domenicali, şampiyonluk savaşının kızışmasından dolayı çok mutlu.
2024 Formula 1 sezonunun başında, Max Verstappen ve Red Bull Racing 'in 2023'teki baskınlığını bu yıla taşıdığı görülebiliyordu.
Ancak Red Bull sorun yaşamaya başlarken, McLaren, Mercedes ve Ferrari tempo yükseltti.
Özellikle McLaren artık F1'in en hızlı takımı konumuna geldi ve takımlar şampiyonasındaki puan farkı 30'a indi.
Motorsport.com'a konuşan F1'in CEO'su Stefano Domenicali, bu konuda şöyle dedi: “İlk birkaç yarışın ardından pek çok kişi yeniden Red Bull'un hakimiyetine gireceğimizi düşündü."
"Fakat ben onlara bir süre daha beklemeleri gerektiğini söyledim çünkü tahminlerde bulunmak için henüz çok erkendi."
"Bu bir kumar mıydı? Aslında hayır çünkü bu sporda yeterince deneyimim var. Griddeki sıralama o zaman belirlenmemişti.”
"Max'in yılın başında pek çok olağanüstü performans sergilediği ortada. Hiç hata yapmadı ve araçtan maksimum potansiyeli aldı."
"Fakat takımlar şampiyonası çok açık. Ferrari de prada hâlâ bir rakip."
2025 sorulduğunda Domenicali, "Griddeki mevcut düzene bakarak, 2025 hakkında temkinli şekilde düşünüyorum. Çok ilginç bir yıl olacağa benziyor." dedi.
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