Analiz: F1 pilotları arasında bu yıl Norris kadar kötü başlayan yok

Lando Norris, son yarış Hollanda GP'de en hızlı turu da atarak 23 saniye farkla galibiyete ulaştı ve hafta sonunu çok iyi tamamladı.

Yine de Pazar günkü yarışın ardından Norris biraz kızgındı çünkü McLaren pilotu bir kez daha pole pozisyonundan yararlanamadı ve ilk viraja gelirken Verstappen'e geçildi.

Norris, MCL38'iyle 18. turda Verstappen'i kolayca geçerek vasat başlangıcını telafi etmeyi başardı fakat istatistikler sürekli benzer sorunlar yaşadığını gösteriyor.

Şimdiye kadar dört Grands Prix ve iki sprint yarışı olmak üzere toplam altı F1 yarışına ilk sıradan başladı ancak bir kez bile ilk turda bu pozisyonu korumayı başaramadı.

Sadece 2024 sezonuna bakıldığında bile startlarda ne kadar kötü olduğu görülebiliyor. Norris 15 GP'nin tamamı ve üç sprint yarışında ilk turda toplam 27 sıra kaybetti.

Miami'deki olaylı sprint yarışı hariç tutulsa bile Norris, kendi başına 16 sıra kaybetti. Daha da endişe verici olan Norris'in bu sezon hiçbir GP veya sprint yarışında başlangıçtan itibaren tek bir sıra bile kazanamamış olması. Yani Norris ya başlangıç pozisyonunu koruyabildi ya da sadece geriye düştü.

Aşağıdaki tablodan bu yıl en çok sıra kazanan ve kaybeden isimleri görebilirsiniz.

İlk tur performansları:

Elbette bu rakamlara bakıldığında, ne kadar geriden başlarsanız o kadar fazla sıra kazanabileceğinizi de belirtmek gerekir. Kevin Magnussen gibi bir sürücünün bu kadar üst sıralarda yer almasının nedeni de bu.

Norris'e dönecek olursak: Bu vasat başlangıçlar gerçekten ona mı yoksa McLaren MCL38'e mi bağlı? Takım arkadaşı Oscar Piastri ile karşılaştırmak bize bir cevap sağlayabilir. Avustralyalı pilot bu sezon başlangıçta beş pozisyon kazandı. Ancak Norris genellikle daha önde başlıyor, bu nedenle Britanyalı sürücünün kazanılacaği pek bir şey yok.

2024 Zandvoort galibinin ortalama başlangıç pozisyonu 3.46 iken, Piastri'nin griddeki ortalama yeri 5.13.

Fakat işlerin daha iyi olabileceği Verstappen tarafından kanıtlandı. Red Bull pilotu, 15 F1 yarışında dokuz kez pole pozisyonunu almasına ve ayrıca üç sprint yarışından ikisinde önden başlamasına rağmen ilk turlarda yedi pozisyon kazandı.

Daha zayıf tepki süresi mi?

McLaren startlarına daha yakından bakıldığında, sorunun muhtemelen sürücülerin tepki süresinden değil, MCL38'in tekerleklerin dönüşünden kaynaklandığı görülüyor.

McLaren aracının lastiklerinin en iyi yol tutuşu yakalamak içi asfaltı kavraması bir saniye daha uzun sürüyor.

Bunu nereden biliyoruz? Bunun için yarış boyunca lastik aşınmasına baktık. Red Bull ile karşılaştırıldığında, McLaren'in yarış sırasında lastikleri daha dikkatli kullandığı ve bu grafikte gösterildiği gibi daha az aşınmaya maruz kaldığı görülüyor.

Saniye cinsinden tur başına lastik aşınması - 2024

Bunun kanıtını Hollanda GP'nin son turunda, 44 turluk lastiğiyle en hızlı tur zamanını kaydeden Norris'le gördük. Bir lastiğin rakipleri kadar hızlı aşınmamasının çeşitli nedenleri olabilir ancak açıklamalardan birisi lastiğin formasyon turunda yeterince hızlı ısınmaması olabilir.

Piastri de genellikle Norris'ten daha yüksek lastik aşınmasına sahip, ki bu da takım içindeki tutarsızlığı açıklayabilir.

Takım patronu Andrea Stella her şeyi göz önünde bulundurduğunu ve bunun sürücüden mi yoksa araçtan mı kaynaklandığını araştıracağını söyledi.