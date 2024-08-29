Marko, Verstappen'in "bilerek yavaş gittiği" teorisine yanıt verdi

Zandvort'taki yarışı yorumlayan eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, Max Verstappen'in finişe yaklaştıkça temposunu düşürdüğünü iddia etmişti.

Brundle'a göre Verstappen bunu yaparak takımına aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu ve yapılacak ne kadar çok şey olduğunu göstermek istedi.

Fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko bu varsayıma katılmıyor.

Marko şöyle dedi: “Martin Brundle'ın Max'in kasıtlı olarak yavaş sürdüğü varsayımı yanlış."

"Ancak Lando'ya yetişemeyeceğini gördüğünde daha fazla risk almadı."

"Perez ile kıyaslandığında farklı ayarlarla yarıştı. Daha fazla yere basma gücü ile daha az kayacağını düşündük, ancak düzlük hızını kaybetti ve lastik aşınması yüksek kaldı."

"Böyle devam ederse şampiyonluk tehlikeye girecek. Fakat bir yandan Zandvoort'taki pistin McLaren için ideal olduğuna inanıyoruz, diğer yandan sıcaklık da düşüktü. Dolayısıyla her şey onlar için yolunda gitti."

"Yeniden denge yakalamamız gerekiyor ve güncellemelerimizin sadece teoride değil, pist üstünde de etki yaratması lazım."

"Yine de güçlü bir ekibimiz var, her şeyin yolunda gideceğinden eminim.”