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Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari, Las Vegas'ta gerçekten istediği yerde mi?

Ferrari, Las Vegas Grand Prix’sinin ikinci antrenman seansında Charles Leclerc ile üçüncü, Lewis Hamilton ile altıncı sırada yer aldı. Ancak İngiliz pilot, bu sonuçların SF-26'nın gerçek performansını yansıtmadığı görüşünde.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Düzenlendi: 20 Kas 2026 08:47

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Ferrari, bu sezon cuma günkü antrenman seanslarında zaman zaman rekabetçi görüntüsüyle dikkat çekti. Ancak Lewis Hamilton'ın değerlendirmeleri, zaman tablosunda görülen tabloyla pilotun kokpitte hissettikleri arasında önemli bir fark olabileceğini ortaya koydu.

Las Vegas Grand Prix'sinin ilk gününün ardından konuşan yedi kez dünya şampiyonu, Ferrari'nin hafta sonlarının başında hızlı şekilde ideal araç dengesini bulduğu yönündeki düşünceye katılmadığını söyledi.

Takımların sıralama turları öncesinde kuru zeminde yalnızca bir saatlik antrenman yapabilecekleri bir hafta sonunda, Ferrari'nin ilk seanslardan itibaren rekabetçi olmasının avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulan Hamilton, bu değerlendirmeye şaşırtıcı bir yanıt verdi. “Ben böyle bir şey fark etmedim. Aksine ikinci antrenman seansına kadar araç dengesini iyileştirmek için oldukça fazla çalışmamız gerekiyor. Bu durum, aracın içindeyken hissettiklerimle pek örtüşmüyor.”

Hamilton'ın bu açıklaması, antrenman seanslarındaki dereceler ile pilotların araçtan aldığı geri bildirimler arasındaki farkı ortaya koydu. Zaman tablosunda üst sıralarda yer almak, aracın ideal dengeye ulaştığı anlamına gelmiyor. İngiliz pilotun değerlendirmelerine göre Ferrari, sonuçları olumlu görünse bile cuma günleri araç ayarları üzerinde önemli miktarda çalışma yapmak zorunda kalıyor.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Las Vegas'ta kuru zemine ilişkin veri toplanamadı

Las Vegas'taki hava koşulları, Ferrari'nin araç üzerinde çalışmasını daha da zorlaştırdı. Yağmur nedeniyle ilk antrenman seansında hiçbir pilot dereceli tur tamamlayamazken ikinci seansta yalnızca yağmur lastikleri kullanılabildi.

Hamilton, ikinci antrenmanı 1:48.483'lük derecesiyle altıncı sırada tamamlarken Charles Leclerc 1:47.605 ile üçüncü oldu. Ferrari açısından ilk bakışta olumlu görünen bu sonuçlar, pist koşullarının seans boyunca sürekli değişmesi nedeniyle gerçek performansı değerlendirmek için yeterli değildi.

Hamilton için ikinci seansın ayrı bir önemi de vardı. İngiliz pilot, ilk antrenmanda aracını Dino Beganovic'e bırakmıştı. Beganovic böylece sezon içindeki dördüncü ve son serbest antrenman seansı katılımını gerçekleştirmişti.

Hamilton, günün ardından yaptığı değerlendirmede ikinci seansta daha fazla tur tamamlayabilmelerinin faydalı olduğunu söyledi: “Bugünden çıkarabileceğimiz bazı olumlu noktalar var. İlk antrenman seansını kaçırmamız bizi çok fazla etkilemedi çünkü koşullar nedeniyle zaten hiçbir pilot piste çıkamadı. Buna karşılık ikinci seansta çok sayıda tur tamamlayabilmek faydalı oldu.”

Toplam 26 tur atan Hamilton, pistin giderek iyileşen koşullarında SF-26'nın davranışını inceleme fırsatı buldu. İngiliz pilot ayrıca yağmur lastikleriyle veri topladı. Ancak bu bilgilerin kuru zeminde gerçekleştirilecek sıralama turları için doğrudan kullanılabilmesi oldukça sınırlı olacak.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Hamilton: “Düzlüklerde ciddi zaman kaybediyorduk”

Hamilton'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise Ferrari'nin düzlük performansı oldu. Las Vegas cadde pistinin uzun düzlükleri göz önüne alındığında, maksimum hızın tur zamanı üzerindeki etkisi oldukça önemli.

SF-26'nın pistin bu karakteristik bölümünde zorlanıp zorlanmadığı sorulan Hamilton, rakiplerine kıyasla hız kaybettiklerini kabul etti.

“Evet, bugün düzlüklerde ciddi zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Yarın göreceğiz.”

Kısa ancak önemli bir değerlendirme yapan Hamilton, Ferrari'nin hız konusundaki eksikliğine dikkat çekti. Bununla birlikte perşembe günü karşılaşılan yağmurlu ve oldukça soğuk koşullar, SF-26'nın aerodinamik verimliliği veya güç ünitesinin performansı hakkında kesin bir sonuca ulaşmayı mümkün kılmıyor.

Ferrari'nin bu nedenle son antrenman seansında önemli miktarda çalışma yapması gerekecek. Araç dengesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kuru zemin lastiklerinin davranışının incelenmesi, sıralama turları simülasyonlarının tamamlanması ve yarış temposuna ilişkin ilk verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

Hamilton, hafta sonunun geri kalanında koşulların değişmesini beklediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yarın hava kuru olmalı. Bizi farklı bir mücadele bekliyor. Son antrenman seansında koşullara hızlı şekilde uyum sağlamalı ve aracı mümkün olan en iyi duruma getirmeliyiz.”

Ferrari için Las Vegas'taki asıl sınav böylece cumartesi günü başlayacak. Hamilton'ın işaret ettiği araç dengesi ve düzlük hızı konularının kuru zeminde de devam edip etmeyeceği, takımın sıralama turlarındaki gerçek potansiyelini belirleyecek.

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