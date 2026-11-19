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F1’de V8 motorlar için 2030 kararı şekilleniyor: Teknik detaylarda anlaşmazlık sürüyor

Formula 1’de 2030 sezonuyla birlikte V8 motorlara geçiş konusunda üreticiler temel prensiplerde uzlaşmaya yaklaşmış olsa da teknik detaylarda henüz ortak bir noktaya varılamadı. FIA’nın daha önce yayımladığı ve yeni motor döneminin başlayacağını duyuran açıklamayı geri çekmesi de bu anlaşmazlıkların ardından geldi.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 19 Kas 2026 16:52

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FIA, pazartesi günü Londra’da gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısının ardından 2030’da V8 motorlara geçileceğini duyurmuş, ancak taraflar arasında kesin bir anlaşma sağlanmadığı için açıklamasını geri çekmişti.

İtalyan gazeteci Franco Nugnes'in aktardığına göre üreticiler, yeni motor düzenlemesinin ana hatları konusunda önemli ölçüde uzlaşmış durumda. Ancak ilk bakışta küçük gibi görünen teknik ayrıntılar, üreticilerin farklı mühendislik yaklaşımlarını ve motorların nihai karakterini doğrudan etkiliyor.

2030’da 2,1 litrelik V8 motorlar gündemde

Şu ana kadar üzerinde uzlaşıldığı belirtilen temel konulardan biri, motor mimarisi. Yeni dönemde 90 derece açılı V8 motorların kullanılması planlanıyor. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in tercihi atmosferik motorlara dönüş olsa da mevcut görüşmelerde turbo beslemenin de sistemin bir parçası olması gündemde.

Yeni düzenlemenin 2030'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Böylece mevcut güç ünitesi kurallarının normal bitiş tarihinden bir yıl önce değişikliğe gidilecek. Mevcut hibrit sistemde içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasındaki yaklaşık yüzde 50-50'lik dağılımın korunması giderek zorlaşırken, yeni düzenlemeyle daha farklı bir güç dengesi oluşturulması amaçlanıyor.

Motor hacminin 2,1 litre olması da üzerinde durulan başlıklardan biri. İlk bakışta mevcut 1,6 litrelik V6 motorlara iki silindir eklenerek yeni ünitelerin geliştirilebileceği düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım teknik açıdan gerçeği tam olarak yansıtmıyor.

Mevcut motorlar yaklaşık 12.500 devir/dakikada vites değiştirirken, 2030 için öngörülen V8 ünitelerin 16.000 devire ulaşması bekleniyor. Bu nedenle yeni motorların mevcut güç ünitelerinin basitçe genişletilmiş versiyonları olması mümkün görünmüyor. Malzeme seçimi ve motorun geometrik özellikleri de bu farklı tasarım sürecinde belirleyici olacak.

Üreticiler turbo ve elektrik gücü konusunda ayrışıyor

Başlangıçta atmosferik V8 motorlara dönüş hedeflenirken, görüşmelerde turbo besleme ve elektrik motorunun da sistemde yer alması ihtimali öne çıktı. Ancak elektrik motorunun gücü konusunda üreticiler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

Bir grup, 100 kW gücünde bir MGU-K kullanılmasını savunurken diğerleri 200 kW seviyesinde bir elektrik motorunun gerekli olduğunu düşünüyor. İkinci yaklaşımın temel gerekçesi, pilotlara gerektiğinde ek güç sağlayacak push-to-pass sisteminin yeterli performansı sunabilmesi.

Üreticilerin farklı yaklaşımları da bu ayrışmayı ortaya koyuyor. Cadillac ve Ford'un, ABD otomotiv pazarındaki beklentiler doğrultusunda turbo beslemeden vazgeçerek daha belirgin bir hibrit sisteme yönelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Audi ve Honda ise güç ünitesinin verimliliğini artırmak amacıyla küçük turbo beslemesi ve daha güçlü bir elektrik motoru kombinasyonunu destekliyor.

Motore V8

Foto di: Franco Nugnes

Bu farklı mühendislik yaklaşımlarıyla yaklaşık 1.000 beygir gücüne ulaşmak mümkün olsa da hangi yolun seçileceği, maliyetleri ve geliştirme sürecini doğrudan etkileyecek. Yeni düzenlemenin başlangıç hedeflerinden biri güç ünitesi maliyetlerini yarıya indirmek olsa da farklı teknik çözümler bu hedefi zorlaştırabilir.

Mercedes ve Ferrari'nin müzakerelerdeki pozisyonlarının ise henüz net biçimde ortaya çıkmadığı belirtiliyor. İki üreticinin de teknik düzenlemeler üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu belirsizlik dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir yakıtlar kullanılmaya devam edecek

2030'da kullanılması planlanan V8 motorlarda düşük emisyonlu sürdürülebilir yakıtlar da yer alacak. Ancak e-yakıtlar ve biyoyakıtlar arasında enerji yoğunluğu bakımından farklılıklar bulunması, yakıt akışının nasıl kontrol edileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Mevcut düzenlemede FIA, farklı yakıt türlerinin performans üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla yakıt akışını ve sağlanan enerji miktarını akış ölçerler üzerinden kontrol ediyor. Bu sistemin yeni motor döneminde de korunması bekleniyor.

Nihai çerçeve için son tarih 10 Aralık

FIA, Formula 1 yönetimi, takımlar ve motor üreticilerinin oluşturduğu karmaşık karar mekanizması nedeniyle yeni düzenlemenin tüm ayrıntılarının kesinleşmesi zaman alıyor. Concorde Anlaşması kapsamında farklı tarafların onayını gerektiren süreçte teknik çıkarlar da belirleyici rol oynuyor.

Hedef, 10 Aralık'ta Şanghay'da gerçekleştirilecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısına kadar yeni motor düzenlemesinin ana hatlarını netleştirmek. Böylece üreticiler, 2030 sezonuna yönelik geliştirme çalışmalarına yeterli zaman ayırabilecek.

V8 motorlara dönüş konusunda genel yönelim belirginleşmiş olsa da turbo kullanımı, elektrik motorunun gücü ve maliyetleri etkileyecek teknik tercihler henüz kesinleşmiş değil. Dolayısıyla 2030 için hedeflenen değişiklik, şu aşamada tamamlanmış bir kural paketi olarak değerlendirilemez.

Fusti di carburante Aramco per l'Aston Martin

Foto di: AG Galli

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- Motorsport.com Ekibi

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