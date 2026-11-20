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Formula 1 Las Vegas GP

Cuma özeti: Russell Las Vegas’ta zirvede ama asıl mücadele cumartesi başlayacak

Las Vegas Grand Prix’sinde yağmur ve düşük hava sıcaklıkları nedeniyle cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansı, takımlar açısından büyük ölçüde verimsiz geçti. İkinci seansta en hızlı isim George Russell olsa da İngiliz pilot, bu sonucun gerçek rekabet seviyesini yansıtmadığını düşünüyor.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 08:01

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Las Vegas cadde pistinde gerçekleştirilen iki antrenman seansının takımlar açısından çok fazla veri sağlamadığı görülüyor. Yağmur ve oldukça düşük hava sıcaklıkları, ekiplerin planladığı çalışma programlarını büyük ölçüde aksattı. Bu nedenle sıralama turları ve yarış öncesindeki en önemli değerlendirmelerin cumartesi günü yapılması gerekecek.

İlk antrenman seansında pistteki su miktarının fazlalığı nedeniyle yoğun yağmur lastikleriyle bile tur atılamadı. İkinci seansta ise pilotlar ancak koşulların iyileşmesiyle birlikte piste çıkabildi. Hava sıcaklığının 12, asfalt sıcaklığının ise yalnızca 14 derece olması, lastikleri ideal çalışma aralığına getirmeyi oldukça zorlaştırdı.

Pirelli, yağmur lastiklerinin ısınmasını kolaylaştırmak amacıyla takımlara lastik battaniyelerinin sıcaklığını en fazla iki saat boyunca 40 dereceden 60 dereceye çıkarma izni verdi. Bu olağan dışı uygulama sayesinde ikinci antrenman seansında pistte daha fazla çalışma yapılabildi. Pilotlar, seansın son yarım saatinde geçiş lastiklerine geçebildi.

Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Manuel Eletto

Russell en hızlı ama McLaren ve Ferrari'ye dikkat çekti

İkinci antrenman seansını zirvede tamamlayan George Russell, elde ettiği derecenin Mercedes'in gerçek performansını yansıtmadığı görüşünde. İngiliz pilot, hızlı turunu pistin en uygun koşullara sahip olduğu anda tamamladığını ve bazı rakiplerinin benzer bir fırsat yakalayamadığını belirtti.

Russell, “Gerçekçi olmak gerekirse bugün en hızlı takım biz değildik. McLaren son derece hızlı görünüyordu, Charles da bazı bölümlerde oldukça etkileyiciydi. Biz turumuzu pistin en kuru olduğu anda tamamlayabildik. Norris ise o sırada piste çıkmadı.” dedi.

Mercedes pilotu, takımın geçtiğimiz hafta yağmur altında gösterdiği performansla Las Vegas'taki görüntüsü arasında da fark olduğunu vurguladı: “Geçen hafta yine yağmurlu koşullarda oldukça rekabetçiydik. Ancak bugün hem ben hem de Kimi daha geride kaldık.”

Pistin sürekli değişen koşulları nedeniyle ikinci antrenman seansındaki zaman tablosunun gerçek rekabet seviyesini ortaya koymadığı düşünülüyor. Pilotların hızlı turlarını hangi koşullarda tamamladığı, sıralamadaki konumlarından çok daha belirleyici oldu.

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lastik aşınması ve kabarcıklanma en büyük soru işareti

Takımların önündeki en büyük sorun yalnızca sıralama turlarına hazırlanmak değil. Kuru zeminde neredeyse hiç çalışma yapılamaması, lastiklerin yarış koşullarındaki davranışına ilişkin önemli soruları da beraberinde getirdi.

Russell, cumartesi gününün oldukça yoğun geçeceğini ve takımların ilk fırsatta uzun sürüşlere odaklanacağını söyledi. Özellikle lastik yüzeyinde oluşan kabarcıklanma, yarış stratejisini belirleyebilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

“Yarın oldukça yoğun bir gün olacak. İlk fırsatta piste çıkıp uzun sürüşler gerçekleştirmeye çalışacağız. Pazar günü lastiklerde kabarcıklanma oluşup oluşmayacağını henüz kimse tam olarak bilmiyor. Geçen yıl tek pit stop yeterli olmuştu ancak bir önceki yıl kabarcıklanma belirleyici bir faktördü ve iki pit stop yapılması gerekti.”

Düşük sıcaklıklar ve cadde pistinin karakteristik özellikleri, özellikle turun başında lastikleri doğru çalışma aralığına getirilmesini zorlaştırabilir. Russell da takımların hâlâ yanıtlaması gereken sorular bulunduğunu ve bazı konularda yarış gününe kadar kesin bir sonuca ulaşamayabileceklerini belirtti.

Bu nedenle son antrenman seansı olağan dışı bir önem taşıyor. Takımların yalnızca bir saat içerisinde kuru zemin ayarlarını kontrol etmesi, sıralama turları için hazırlık yapması ve mümkünse yüksek yakıtla uzun sürüş gerçekleştirmesi gerekecek.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

McLaren hızlı görünüyor ancak Piastri 10 sıra geriden başlayacak

Cuma günü olumlu sinyaller veren takımlardan biri de McLaren oldu. Oscar Piastri ikinci antrenman seansını beşinci, Lando Norris ise yedinci sırada tamamladı. Ancak Mercedes'in değerlendirmeleri, MCL40'ın zaman tablosunda görünen konumundan daha yüksek bir performans potansiyeline sahip olabileceğine işaret ediyor.

Piastri açısından ikinci antrenman seansı, yeni içten yanmalı motorun ve turboşarjın kontrol edilmesi bakımından da önemliydi. Hafta sonu öncesinde değiştirilen bu iki bileşen nedeniyle Avustralyalı pilot yarışta 10 sıra grid cezası alacak.

Piastri, “Yeni içten yanmalı motor ve turboşarjla ikinci antrenman seansında tur atmak, mümkün olduğunca fazla veri toplamak açısından faydalı oldu. Geçiş lastikleriyle attığımız ilk turlar zorluydu ancak koşullar iyileştikçe ve pistte daha kuru bir çizgi oluştukça araç çok daha kontrol edilebilir hale geldi” dedi.

Avustralyalı pilot, aldığı grid cezasının hafta sonuna yönelik yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Norris ise son antrenmanın yeni teknik parçaları denemek ve kuru zemindeki sıralama turlarına hazırlanmak açısından önemli olacağını söyledi.

“Burası tutunma seviyesinin düşük olduğu ve sıcaklıkların azaldığı bir pist. Yağmur da koşulları daha da zorlaştırdı. Yarın özellikle bazı yeni parçaları denemek ve kuru zemindeki sıralama turlarına hazırlanmak için önemli işlerimiz olacak.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull'da Verstappen sınırlı tur attı, Hadjar daha memnun

Cuma günü pistte en az çalışan isimlerden biri de Max Verstappen oldu. Red Bull, Hollandalı pilotun aracında başlangıçta yağmur lastiklerini kullanmamayı ve koşulların iyileşmesini beklemeyi tercih etti. Ancak geçiş lastiklerine geçiş yapılabilecek noktaya gelindiğinde kırmızı bayrak çıkması, Verstappen'in çalışma süresini daha da kısalttı.

Dört kez dünya şampiyonu Hollandalı pilot, günü verimsiz geçirdiklerini belirterek yalnızca birkaç tur atabildiklerini söyledi.

Red Bull teknik direktörü Pierre Waché de Verstappen'in aracın dengesinden memnun olmadığını doğruladı: “Max aracın dengesi konusunda zorlandı. Bu nedenle gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken konular var. Isack ise araçtan oldukça memnun. Bu tür koşullarda güvenebileceğiniz bir araca sahip olmak önemli. Günün en olumlu tarafı buydu.”

Isack Hadjar, özellikle ikinci seansta geçiş lastikleriyle daha rahat hissettiğini belirterek olumlu değerlendirmelerde bulundu. Fransız pilot ayrıca son antrenman seansında küçük bir teknik güncellemeyi deneyeceklerini açıkladı. Bu parçanın performansa katkısının saniyenin onda birinden daha az olması bekleniyor.

Waché, Las Vegas'a birçok takımın güncellemeler getirdiğini ancak yağmur nedeniyle bu parçaların performansa etkisini değerlendirme fırsatı bulamadıklarını da söyledi.

Böylece Las Vegas Grand Prix'sinde teknik açıdan asıl çalışma henüz başlamış değil. Cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenman seansı, takımlar için adeta zamana karşı bir mücadeleye dönüşecek. Kuru zeminde sınırlı veriye sahip olan ekipler, sıralama turlarına ve yarışa hazırlanırken özellikle lastiklerin davranışını anlamaya çalışacak. Bu hafta sonunda şimdiye kadar elde edilen derecelerden çok, değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlanabildiği belirleyici olabilir.

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