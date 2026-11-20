Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari, Las Vegas’a özel düşük yere basma kuvveti ayarıyla geldi

Ferrari, SF-26’nın geliştirme çalışmalarını tamamlamış olmasına rağmen Las Vegas Grand Prix’sinin düşük yere basma kuvveti gereksinimlerine uyum sağlamak için bargeboard bölgesinde küçük bir değişikliğe gitti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 06:47

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Ferrari, sezonun son bölümünde SF-26 için yeni performans güncellemeleri getirmeyeceğini daha önce belirtmişti. Teknik direktör Loïc Serra liderliğindeki mühendislik ekibi, çalışmalarını büyük ölçüde 2027 sezonunda kullanılacak ve 679 kod adıyla geliştirilen yeni araca yönlendirmiş durumda.

Buna rağmen Scuderia, Las Vegas’ın kendine özgü pist karakterine uyum sağlamak amacıyla mevcut araç üzerinde aerodinamik bir düzenleme yaptı.

Değişikliğin gerçekleştirildiği bölge, ön tekerleğin arkasında yer alan bargeboard oldu. Ferrari, Meksika Grand Prix’sinde yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonunda birbirine bağlı üç dikey kanatçık kullanırken Las Vegas’ta tek kanatçıklı, düşük yere basma kuvveti sağlayan tasarıma geçti. Bu kanatçık da pistin gereksinimlerine göre yeniden şekillendirildi.

Dettaglio tecnico del bargeboard della Ferrari SF-26 e del sostegno con funzione aerodinamica

Foto di: AG Galli

Hedef daha düşük sürüklenme ve yüksek son hız

Ferrari'nin bu tercihteki temel amacı, SF-26'nın aerodinamik verimliliğini artırmak. Daha düşük sürüklenme kuvveti elde ederek uzun düzlüklerde daha yüksek son hızlara ulaşmayı hedefleyen İtalyan takım, bunun karşılığında yere basma kuvvetinde bir miktar kaybı göze alıyor.

Las Vegas'ın uzun düzlükleri ve yüksek hız karakteri düşünüldüğünde bu tercih, pistin gereksinimlerine yönelik bir optimizasyon olarak öne çıkıyor.

AG Photo tarafından paylaşılan teknik görüntülerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise bargeboard'u şasiye bağlayan destek kanatçığı oldu.

Başlangıçta metalden üretilen bu parça artık karbon fiberden imal ediliyor. Ancak görevi yalnızca yapısal destek sağlamakla sınırlı değil.

Şasiye yakın bölümü özel olarak şekillendirilen parçanın arka kenarına, hava akışını yönlendiren küçük bir çıkıntı eklendi. Böylece bu aerodinamik destek parçası, yalnızca yapısal bir görev üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda aracın hava akışının düzenlenmesine de katkı sağlıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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