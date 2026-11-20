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Formula 1 Las Vegas GP
Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?
Mercedes, Las Vegas Grand Prix’sinde Kimi Antonelli’nin güç ünitesinde sezonun altıncı içten yanmalı motorunu kullanmaya karar verdi. Bu nedenle İtalyan pilot yarışa beş sıra grid cezasıyla başlayacak. Öte yandan yağmur altında geçen cuma günü, W17’nin lastik performansına ilişkin bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Kemal Şengül Roberto Chinchero
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 07:45
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Kimi Antonelli’nin Las Vegas Grand Prix’si, henüz hafta sonunun başında aldığı grid cezasıyla zorlaşmış durumda. Mercedes, İtalyan pilotun aracına sezonun altıncı içten yanmalı motorunu takma kararı aldı. Yönetmelikte izin verilen kullanım sınırının aşılması nedeniyle Antonelli, yarışta beş sıra geriden start alacak.
Ancak cezanın beş sırayla sınırlı kalmasının bir nedeni var. Antonelli, sezonun beşinci içten yanmalı motorunu kullandığında Monza’da zaten tam grid cezasını çekmişti. Bu nedenle Las Vegas’taki yeni değişiklik için beş sıra ceza uygulanacak.
Mercedes’in güç ünitesinde yaptığı değişiklik yalnızca içten yanmalı motorla sınırlı değil. Takım, ADUO kapsamında geliştirdiği yeni turboşarjı da Las Vegas’ta kullanıma aldı. Ancak Antonelli’nin cezasının nedeni bu yeni turbo değil. İtalyan pilot sezon boyunca yalnızca üç turboşarj kullanmıştı ve dördüncü ünitenin takılması herhangi bir yaptırım gerektirmiyor.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Mercedes’in Las Vegas’taki çalışmaları ise hava koşulları nedeniyle planlandığı gibi ilerlemedi. Yağmur, ilk antrenman seansında takımların pistte geçirdiği süreyi büyük ölçüde kısıtlarken ikinci seansta da pilotlar yalnızca yağmur lastikleriyle tur atabildi. Hafta sonunun geri kalanında kuru hava beklenmesi, toplanan verilerin değerini daha da azalttı.
Antonelli, cuma gününü değerlendirirken yeterli çalışma yapamadıklarını kabul etti: “Garip bir gündü. Hava koşulları nedeniyle ilk antrenmanda neredeyse hiç tur atamadık. İkinci seansta da bizim için gerçekten fikir verecek bir çalışma programını tamamlayamadık. Ritmimizi bulmak kolay olmadı ancak yine de bazı şeyler öğrendik. Gece boyunca değerlendirmemiz gereken birkaç konu var.”
George Russell ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamış olsa da Mercedes'in genel performansından tamamen memnun olduğu söylenemez. Antonelli, W17’nin bekledikleri seviyede olmadığını özellikle vurguladı.
“Geçiş lastikleriyle istediğimiz kadar rekabetçi değildik. Bu konuyu daha ayrıntılı incelememiz faydalı olacak. Ancak muhtemelen burada hafta sonunun geri kalanında işimize yarayacak çok fazla bilgi elde edemedik.”
Mercedes’in pist operasyonlarından sorumlu ismi Andrew Shovlin de temel sorunun lastiklerin çalışma sıcaklığına ulaşması olduğunu belirtti. Takım, ön ve arka lastikleri aynı anda ideal sıcaklık aralığında tutmakta zorlandı.
Shovlin, “Lastikleri istikrarlı şekilde çalıştırmakta zorlandık. Özellikle ön ve arka aksı aynı anda doğru çalışma sıcaklığı aralığına getirmek kolay olmadı. Pist koşulları neredeyse her turda değiştiği için dengeli bir ayar bulmak ve gerçek rekabet seviyemizi anlamak da güçleşti.” dedi.
Russell’ın ikinci antrenmanda elde ettiği en hızlı derece de bu koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gereken bir sonuç. İngiliz pilot, pistin en fazla kuruduğu bölümde en hızlı turu attı. Shovlin de bu avantajı kabul ederek seansın en hızlı ismi olmalarına gereğinden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Son antrenman Antonelli için kritik olacak
Cuma günü yaşanan veri kaybı, cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenman seansını Mercedes açısından çok daha önemli hale getirdi. Beş sıra grid cezasıyla yarışa başlayacak Antonelli'nin sıralama turlarında mümkün olan en iyi sonucu elde etmesi gerekiyor. Bunun için de takımın kuru zemindeki performansını kısa sürede anlaması şart.
Antonelli, “Yarın pist kuru kalırsa çok farklı bir gün olacak. Bu nedenle üçüncü antrenman seansı büyük önem taşıyor. Elimizdeki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli, bu koşullarda araçla doğru hissi yakalamalı ve lastiklerin davranışını anlamalıyız. Bugün bütün takımların elde ettiği veri oldukça sınırlı.” ifadelerini kullandı.
Mercedes'in son antrenman programında yalnızca sıralama turları hazırlığı yer almayacak. Takım, W17'nin daha fazla yakıtla nasıl davrandığını, lastik aşınmasını ve graining olarak bilinen yüzey taneciklenmesini de inceleyecek. Özellikle Las Vegas'ta hafta sonunun geri kalanında da düşük sıcaklıkların beklenmesi, bu verileri yarış açısından önemli hale getiriyor.
Shovlin, son antrenmanda kuru zemin ayarlarına odaklanacaklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Beklediğimiz kuru koşullarda aracın dengesini anlamak, lastiklerin hem tek turda hem de uzun sürüşlerde nasıl davrandığını değerlendirmek istiyoruz. Ayrıca lastik aşınmasını ve graining oluşup oluşmadığını inceleyeceğiz. Yarışın yapılacağı cuma ve cumartesi günlerinde sıcaklıkların düşük olması beklendiğinden, bu konu özellikle önemli olabilir.”
Mercedes'in önünde böylece iki temel hedef bulunuyor: Yağmur nedeniyle kaybedilen teknik verileri toplamak ve Antonelli'yi sıralama turlarında mümkün olan en iyi sonucu alabilecek duruma getirmek.
İtalyan pilot ise aracın potansiyeline güvenmeye devam ediyor: “Olumlu düşünüyorum. Araç son yarışlarda iyi performans gösterdi. Umarım son antrenman seansını sorunsuz tamamlayabilir ve sıralama turları için kendimizi mümkün olan en iyi konuma getirebiliriz.”
Antonelli için artık öncelik, kuru zeminde W17'nin dengesini mümkün olduğunca hızlı bulmak. Sıralama turları öncesinde yalnızca bir saatlik antrenman süresi kalması, Mercedes'in sorunları çözmek için fazla zamana sahip olmayacağı anlamına geliyor.
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