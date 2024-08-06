Neuville, Ogier'i şampiyonluk rakibi olarak görüyor

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Thierry Neuville, Toyota'dan Sebastien Ogier'i, Ogier henüz resmi olarak kalan turlara katılmayı taahhüt etmemiş olsa da en büyük rakibi olarak görüyor.

Belçikalı Neuville'nin 27 puan farkla lider olduğu WRC şampiyonluk yarışı, Neuville'nin "duygusal iniş çıkışlarla dolu" olarak tanımladığı Finlandiya Rallisi'nin ardından farklı bir boyut kazandı.

Bu fark, bu yıl yarı zamanlı bir sezon yürüten ve şimdiye kadar altı yarıştan üç galibiyet ve üç ikincilik elde eden sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'in üzerinde bulunuyor.

Ogier, geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya Rallisi'ni kazanarak 24 puan aldı [Cumartesi günü 18, Süper Pazar'da beş ve Power Stage'de bir puan], bu da Fransız sürücünün şampiyona sıralamasında Toyota'dan Elfyn Evans ve Hyundai'den Ott Tanak'ın üzerine yükselmesini sağladı.

Evans ve Tanak, kazalar sonrası Finlandiya'dan elleri boş döndüler ve şu anda sırasıyla 36 ve 31 puan gerideler.

Toyota, Ogier'e kalan etkinliklerde - Yunanistan, Şili, Orta Avrupa ve Japonya - yarışmasını önerdi ve Fransız sürücü, dokuzuncu dünya şampiyonluğu mücadelesi için henüz bir “hissiyata” sahip olmadığını söyledi. Ogier’in önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.

Ancak Neuville, şimdiden Ogier'i şampiyonluk rakibi olarak görüyor.

Finlandiya'dan sonra ana rakibinin kim olduğu sorulduğunda Neuville, "Şu an itibariyle ikinci sırada olan Bay Ogier."

"O şampiyonluk için mücadele ediyor gibi hissetmeyebilir ama son rallilerde oradaydı ve her bir puan için savaşıyor. Kesinlikle onun rakibim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Neuville'in Finlandiya Rallisi, i20 N'in direksiyonunda güven bulmakta zorlanması nedeniyle bir hasar sınırlama çalışması gibi görünüyordu.

Ancak, uzun süreli lider Kalle Rovanpera ve Elfyn Evans'ın sondan bir önceki etapta şok edici bir şekilde yarıştan çekilmek zorunda kalmaları, Neuville'e 24 puan kazandırdı ve Süper Pazar için alınabilecek 12 puanın sekizini alarak bu puanı artırdı.

Arabasıyla yaşadığı zorluklara rağmen Neuville, akıllıca yaklaşımının koşullar altında meyvesini verdiğini hissetti.

"Bu hafta sonu duygusal iniş çıkışlarla doluydu. Büyük umutlarımız vardı ama bir şekilde daha deneme sürüşünde işlerin istediğimiz gibi gitmediğini ve zorlu bir hafta sonu olabileceğini fark ettik ki öyle de oldu."

"Performans her zaman harika değildi, biraz inişli çıkışlıydı ve sürüş için zorlu koşullar vardı. Akıllıca bir yaklaşım sergilememiz ve eve önemli puanlar getirmeye odaklanmamız gerektiğini hemen anladık.”

"Cuma günü kaza yapan iki takım arkadaşımız üzerimizde büyük bir baskı yarattı çünkü takımın umutsuzca puan toplayacak bir araca ihtiyacı vardı. Ancak biz sürekli olarak durumu idare ettik ve duruma göre yaklaşımımızı değiştirdik." diye ekledi.