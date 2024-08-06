Ogier: "Şampiyonluk için mücadele edecek hissiyata sahip değilim"

Sebastien Ogier henüz dokuzuncu Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğu için mücadele edecek “hissiyata” sahip değil ve yine şampiyonluk yarışının değerini düşürdüğünü düşündüğü puan sistemini hedef alıyor.

Bu sezon yarı zamanlı olarak yarışan sekiz kez dünya şampiyonu, uzun süre lider olan takım arkadaşı Kalle Rovanpera’nın sondan bir önceki etapta takla atmasının ardından Finlandiya Rallisi’ni kazanarak şampiyonada Thierry Neuville’in en yakın rakibi olarak ortaya çıktı.

Ogier, dört yarış kala Neuville'in 27 puan gerisinde ve Toyota takımı tarafından bu yılki başarısı göz önüne alınarak daha fazla yarışta yarışması istendi.

Altı yarıştan üç zafer ve üç ikincilik elde eden Ogier’in sezonunu genişletmesi durumunda dokuzuncu dünya unvanını kazanabileceği ihtimali gündeme geldi.

Finlandiya'da finiş çizgisini geçtikten sonra Ogier, “Tam sezon yapıp yapmayacağımızı görmem gerekiyor ama başka seçeneğim yok gibi görünüyor. Artık önceliğim bu değil.”

Autosport'un yılın geri kalanı için planlarını sorması üzerine Ogier, şampiyonluk mücadelesinden bahsetmek yerine kendisini bu konuma getiren şampiyonanın yeni puan sistemini hedef aldı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

“Bence yılın geri kalanında yarışmaya devam etmemiz ve unvanı kazanmamız için üzerimizde giderek daha fazla baskı olacak ama içimde gerçekten bu istek, bu duygu yok çünkü bu unvanları düşündüğünüz kadar değerli görmüyorum”

“Özellikle bu puan sistemi ile durum gerçekten şaka gibi, puan sistemi bu şampiyonayı daha da değersizleştiriyor. Sezon sonunda bir kazanan olacak ama hak eden mi olacak, kimse bilmiyor.” dedi.

Toyota takım müdürü Jari-Matti Latvala takımının puan sisteminin “dostu” olmadığını kabul etti ancak Ogier'den ay sonundan önce sezonun geri kalanı için planları hakkında bir karar vermesini bekliyor. Ogier'in önümüzdeki ay Yunanistan'a katılması bekleniyor.

Latvala Autosport’a, “Seb’e daha fazla yarışta yarışmasını istediğimi belirttim. Cevabını bekliyorum ama bence şu anda şampiyonada ikinci sırada olduğu için mücadeleyi sürdürmeye çalışmalı ve tüm yarışlarda onun sürmesini sağlamalıyız.”

“Bu çok zor bir durum ama en azından denemeye devam etmeliyiz. Denemeden hiçbir şey kazanamayız.”

“Puan sistemi dostumuz değil ama bunu değiştiremeyiz. Sanırım birkaç hafta içinde bunu öğreneceğiz.” dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Bu yılın en zorlu yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi'nde ikinci kariyer zaferini değerlendiren Ogier, Rovanpera’ya olanlardan sonra mutlu olmanın zor olduğunu söyledi.

“Bana sorarsanız, biraz fazla acımasızdı, şu anda ikinci olmayı tercih ederdim, ama motor sporları bazen böyle, bazen adaletsiz.”

“Bu yıl Sardunya’da kötü şansla zaferi kaybettim, bugün şansla kazandım. Ama içimde çok fazla mutluluk hissedemiyorum, belki de sonra gelir çünkü bu yine de Finlandiya'da bir zafer.”

“Herkesin en çok kazanmak istediği rallilerden biri, bu yüzden muhtemelen bir noktada mutlu olacağım, ama şu anda değil.” dedi.