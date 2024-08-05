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WRC Finlandiya Rallisi

Rovanpera: "Kazadan kaçma şansım yoktu"

Kalle Rovanpera, neredeyse mükemmel geçen Finlandiya Rallisi'nin ardından, sondan bir önceki etapta kendi topraklarında zaferi kaybetmenin 'oldukça gerçek dışı bir duygu' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

İki kez dünya şampiyonu olan Rovanpera, 2015'ten bu yana yarış kazanan ilk Fin olma yolunda ilerliyordu. 11 etap kazanan Toyota pilotu, 19. etaba girerken takım arkadaşı Sebastien Ogier'e 45.8 saniye fark attı.

Ancak Rovanpera, GR Yaris'inin kaza yapmasına neden olan yoldaki bir kayadan kaçınamadı ve bunun sonucunda ralliden çekilmiş oldu.

Bu, Rovanpera'nın kendi evindeki yarışta liderlikten düştüğü üst üste ikinci Finlandiya Rallisi oldu. Fin sürücü kayadan kaçma şansının olmadığını söyledi.

Autosport'a konuşan Rovanpera, "Etabın son virajı oldukça yüksek hızlı, dördüncü viteste geçilen bir virajdı. Virajın orta noktasında bazı kayalar vardı ve herhangi bir şekilde kaçınma şansımız yoktu."

"Kaya da aldığımız darbe de gerçekten büyüktü."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Ralliyi domine ettikten sonra olası bir zaferi kaybeden Rovanpera şunları ekledi: "Tüm hafta sonunu mükemmel bir şekilde geçirmiştik. Bu inanılmaz bir duyguydu; ekipteki herkes harika bir iş çıkardı. Çok hızlıydık ve hiçbir sorun yaşamamıştık, kontrol daima bizdeydi."

"Sonra böyle bir şey oluyor ve siz bundan kaçamıyorsunuz, bu oldukça gerçek dışı bir duygu."

Olaydan dakikalar önce aynı etabın ilk virajında kaza yapan Rovanpera'nın takım arkadaşı Elfyn Evans ise bunun çok şanssız bir durum olduğunu kabul etti.

Autosport'a konuşan Evans, "Onun için gerçekten üzülüyorum, böyle bir durumda yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

"Geçmişte böyle kazalar gördük. Örneğin Sebastian'ın test sırasında, Paddon'ın bir kez burada böyle bir kaza geçirdiğini ve ralliye başlayamadığını görmüştük."

"Bu muhtemelen en büyük risklerden biri; tıpkı Finlandiya Rallisi'nde, böyle bir çukurun üstünde gevşek bir taş olması gibi. Yüksek hızda araç alçakta gider ve o noktada siz sadece bir yolcusunuzdur." dedi.

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