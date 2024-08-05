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WRC Finlandiya Rallisi

Evans: "Şampiyonada farkı kapatma şansımız azalıyor"

Elfyn Evans Finlandiya Rallisi'nden puan alamadan ayrıldıktan sonra ilk Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğunu elde etmenin zor olduğunu itiraf etti.

Tom Howard
Tom Howard
Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota sürücüsü, sondan bir önceki etapta kaza yaptıktan sonra şampiyona lideri Thierry Neuville'in 36 puan gerisinde kalarak sıralamada dördüncülüğe düştü.

Evans, Cuma gününün sonunda takım arkadaşı Kalle Rovanpera'yı 8 saniye geride bıraktıktan sonra zafer avındaydı.

Ancak Galli sürücünün hafta sonu, GR Yaris'inin Cumartesi sabahı tahrik mili arızası yaşamasıyla ters gitmeye başladı. Evans, uzun süren onarımın ardından gün ortası servisinden 16 dakika geç çıktığı için 2 dakika 40 saniye ceza aldı ve bu da onu Cumartesi günü sonunda puan tablosunun dışında bıraktı.

Evans hafta sonunu, Pazar günü puanlar için mücadele ederek kurtarmaya çalıştı ancak 19. etaptaki ilk virajda yarışını sonlandıran bir kaza geçirdi.

Evans, "Sabah oldukça iyi idare ettiğimiz bir virajdı ancak öğleden sonra biraz önden kayma yaşadım ve kaza yaptım."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Geriye dönüp baktığımda biraz beceriksizce bir kaza gibi geliyor ama kurtarmak için yapabileceğim bir şey yoktu." dedi.

Evans'ın yarıştan çekilmesi ve ralli lideri Rovanpera'nın kaza yapmasıyla Neuville ralliden 23 puanlık bir kazançla ayrıldı.

Evans şampiyonluk hedefinin zarar gördüğünü kabul etse de; Yunanistan, Şili, Orta Avrupa ve Japonya'da düzenlenecek yarışlar da düşünüldüğünde şampiyonluk hedefinden vazgeçmiş değil.

Evans, "Şampiyonluk hedefimize bu hafta sonu çok zarar verdik ancak yılın geri kalanı için önümüz hâlâ açık ve sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

"Her şeyin hızla değişebileceğini biliyoruz, ancak bitime dört yarış kala bu farkı kapatma şansımız giderek azalıyor. Yine de sonuna kadar elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

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