Evans: "Şampiyonada farkı kapatma şansımız azalıyor"
Elfyn Evans Finlandiya Rallisi'nden puan alamadan ayrıldıktan sonra ilk Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğunu elde etmenin zor olduğunu itiraf etti.
Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota sürücüsü, sondan bir önceki etapta kaza yaptıktan sonra şampiyona lideri Thierry Neuville'in 36 puan gerisinde kalarak sıralamada dördüncülüğe düştü.
Evans, Cuma gününün sonunda takım arkadaşı Kalle Rovanpera'yı 8 saniye geride bıraktıktan sonra zafer avındaydı.
Ancak Galli sürücünün hafta sonu, GR Yaris'inin Cumartesi sabahı tahrik mili arızası yaşamasıyla ters gitmeye başladı. Evans, uzun süren onarımın ardından gün ortası servisinden 16 dakika geç çıktığı için 2 dakika 40 saniye ceza aldı ve bu da onu Cumartesi günü sonunda puan tablosunun dışında bıraktı.
Evans hafta sonunu, Pazar günü puanlar için mücadele ederek kurtarmaya çalıştı ancak 19. etaptaki ilk virajda yarışını sonlandıran bir kaza geçirdi.
Evans, "Sabah oldukça iyi idare ettiğimiz bir virajdı ancak öğleden sonra biraz önden kayma yaşadım ve kaza yaptım."
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu
"Geriye dönüp baktığımda biraz beceriksizce bir kaza gibi geliyor ama kurtarmak için yapabileceğim bir şey yoktu." dedi.
Evans'ın yarıştan çekilmesi ve ralli lideri Rovanpera'nın kaza yapmasıyla Neuville ralliden 23 puanlık bir kazançla ayrıldı.
Evans şampiyonluk hedefinin zarar gördüğünü kabul etse de; Yunanistan, Şili, Orta Avrupa ve Japonya'da düzenlenecek yarışlar da düşünüldüğünde şampiyonluk hedefinden vazgeçmiş değil.
Evans, "Şampiyonluk hedefimize bu hafta sonu çok zarar verdik ancak yılın geri kalanı için önümüz hâlâ açık ve sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."
"Her şeyin hızla değişebileceğini biliyoruz, ancak bitime dört yarış kala bu farkı kapatma şansımız giderek azalıyor. Yine de sonuna kadar elimizden geleni yapmalıyız." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider
Evans: "Neden lastik patlattığımızı bilmiyoruz"
Rovanpera: "Kazadan kaçma şansım yoktu"
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti
Toyota, 2025 WRC teknik kurallarında çok fazla değişiklik beklemiyor
Son Haberler
Sainz, Ferrari'den ayrılacağı belli olmadan Williams'la görüşmüş
Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış
Williams, Sainz’ın mühendisler üzerinde büyük fark yaratmasını bekliyor
Sofuoğlu: “Can Öncü, Puccetti’den ayrılacak, onun için başka planlarım var”
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar