Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

F1 gridinin sonunda yer alan Williams, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada GP'ye bir güncelleme paketi getirecek ve bu güncelleme paketi sadece Alex Albon’un aracında yer alacak.

Takımın aracın performansından sorumlu Dave Robson, gridde sürüklenmesi en az olan araç konumundaki FW45'in bu yılki hız tuzaklarında iyi iş yaptığını ve araçlarının Montreal'de rekabetçi olmasını beklediklerini söyledi.

Robson, "Montreal pistinde Monako ve Katalonya’ya nazaran FW45 in daha güçlü olması gerekiyor. Üstelik bu hafta yalnızca Alex’in aracında çalışacak birkaç yeni parçamız var.

‘’Daha rekabetçi olmayı umuyoruz fakat yeni güncelleme paketinin beklendiği gibi olup olmadığını görmek için cuma gününü ayıracağız.’’

"Bu, Logan'ın [Sargeant] Montreal’e ilk ziyareti. Montreal Pisti, başlangıçta göründüğünden daha teknik bir pist. Simülatörde yaptığı hazırlıklar onu hızlandırmanın anahtarı olacak ve buradan da pistin nüanslarını hızla anlayacaktır.’’

"Duvarlar ve bordürlerle uğraşırken lastikleri ve frenleri yönetmek zor olabiliyor ancak yine de bir sonraki sekans başlamadan önce düzlüklerde biraz nefes alabiliyorsunuz.’’

Güncellemeleri deneyecek olan Albon ise fabrikadaki ekibin çalışmalarını övdü ve "‘Güncelleme paketinin nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak. "Bu güncellemeyi hafta sonu için hazır hale getirmek çok büyük iş. Tüm ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çeviri: Cihan Berkay Mahçup

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images