Kayıt Ol
Önceki / Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Williams, Kanada Grand Prix'sine getireceği güncelleme paketinin sadece Alexander Albon'un aracında yer alacağını açıkladı.

Alex Albon, Williams FW45

F1 gridinin sonunda yer alan Williams, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada GP'ye bir güncelleme paketi getirecek ve bu güncelleme paketi sadece Alex Albon’un aracında yer alacak.

Takımın aracın performansından sorumlu Dave Robson, gridde sürüklenmesi en az olan araç konumundaki FW45'in bu yılki hız tuzaklarında iyi iş yaptığını ve araçlarının Montreal'de rekabetçi olmasını beklediklerini söyledi.

Robson, "Montreal pistinde Monako ve Katalonya’ya nazaran FW45 in daha güçlü olması gerekiyor. Üstelik bu hafta yalnızca Alex’in aracında çalışacak birkaç yeni parçamız var.

‘’Daha rekabetçi olmayı umuyoruz fakat yeni güncelleme paketinin beklendiği gibi olup olmadığını görmek için cuma gününü ayıracağız.’’ 

"Bu, Logan'ın [Sargeant] Montreal’e ilk ziyareti. Montreal Pisti, başlangıçta göründüğünden daha teknik bir pist. Simülatörde yaptığı hazırlıklar onu hızlandırmanın anahtarı olacak ve buradan da pistin nüanslarını hızla anlayacaktır.’’

"Duvarlar ve bordürlerle uğraşırken lastikleri ve frenleri yönetmek zor olabiliyor ancak yine de bir sonraki sekans başlamadan önce düzlüklerde biraz nefes alabiliyorsunuz.’’

Ayrıca okuyun:

Güncellemeleri deneyecek olan Albon ise fabrikadaki ekibin çalışmalarını övdü ve "‘Güncelleme paketinin nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak. "Bu güncellemeyi hafta sonu için hazır hale getirmek çok büyük iş. Tüm ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

                                                         Çeviri: Cihan Berkay Mahçup

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Son Haberler

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

F1 Formula 1
Kanada GP

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor" Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Formula 1
Kanada GP

Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek Williams, Kanada GP'de sadece Albon'un aracına güncelleme getirecek

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Formula 1
Kanada GP
Abdullah Çelik

Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor" Davayı kaybeden Mazepin: "F1'e geri dönmem oldukça zor gözüküyor"

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Formula 1
Lucas di Grassi

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol