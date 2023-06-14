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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Mark Webber, Red Bull'un Nyck de Vries'e biraz daha zaman vermesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Helmut Marko, yeni sezon öncesinde Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olarak AlphaTauri'ye gelen De Vries'in uzun yıllara dayanan yarış tecrübesi göz önüne alındığında takımın lideri olacağını tahmin ediyordu.

Ancak Formula 1'e yeni başlayan pilot, şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi.

Tsunoda iki kez ilk ona girmeyi başarırken, Marko Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra De Vries'in gözlemlediklerini söyledi. Bu da Daniel Ricciardo'nun ya da Red Bull'un genç pilotlarından birinin De Vries'in yerine geçebileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak eski F1 pilotu Webber'e göre Red Bull, De Vries'e zaman tanımalı.

Webber, "Nyck elbette zor bir başlangıç yaptı."

"Ancak son iki yarış onun için daha iyiydi. Bence bundan sonra daha da iyi olacak. Bunun üstesinden gelebileceğine inanıyorum."

2002'den 2013'e kadar Formula 1'de yarışan ve dokuz yarış kazanan Avustralyalı pilot, test günlerinin sınırlı olması nedeniyle günümüz Formula 1'inin çaylaklar için geçmişe kıyasla daha zor olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Webber, "Bana göre Formula 1, çaylaklar için her zamankinden daha zor."

"Artık neredeyse hiç test fırsatı yok, bu yüzden öğrenme sürecinin büyük bir kısmı yarış hafta sonlarında gerçekleşmek zorunda."

"Halihazırda deneyimi olan pilotlar için bu elbette güzel bir avantaj. Ancak yeni başlayanlar için Formula 1 ilk yılında, hatta belki de ilk birkaç yılında zor bir hale geldi." dedi.

Mark Webber and Steve Jones, Channel 4 TV presenters

Mark Webber and Steve Jones, Channel 4 TV presenters

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri takım patronu olan Franz Tost'un yeni gelen pilotların Formula 1'de kendilerini bulmaları için en az üç yıla ihtiyaçları olduğunu düşünmesi, bazı uzmanlar tarafından Tsunoda'nın ilk iki sezonunda yaşadığı zorlukların ardından hâlâ gridde olmasının nedeni olarak düşünülüyor.

De Vries'e, geçtiğimiz günlerde Marko'nun Monako öncesi eleştirileri hakkındaki düşünceleri soruldu.

"İnsanlar hata yapar, ben de hata yapıyorum."

"Hatta kişisel olarak biraz fazla hata yaptığıma inanıyorum."

"Rekabetçi olduğum ve iyi bir potansiyel gösterdiğim anlar olduğunu düşünüyorum, ancak bunu bir sonuca dönüştürmeyi veya hafta sonunda bir sonuç elde etmeyi başaramadım."

"Yine de henüz sezonun başındayız."

"Baskı söz konusu olduğunda, bir pilot olarak her zaman hayatta kalmak için mücadele ettiğinizi düşünüyorum çünkü kariyeriniz boyunca, kariyerinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için her zaman performans göstermeniz ve başarılı olmanız gerekiyor."

"Dolayısıyla bunun şu anda kariyerimin diğer dönemlerinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Ancak Formula 1'in yarıştığım diğer tüm şampiyonalardan çok farklı olduğunu kabul edebilirim."

"Bence en zorlu kısmı, her şeyden önce orta grubun son derece yakın ve rekabetçi olması. F1'de sınırların çok fazla zorlandığını hissediyorum."

"Her şey geliştiriliyor ve iyileştiriliyor; masada hiçbir şey kalmıyor."

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