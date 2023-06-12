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Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan markanın Le Mans 24 Saat'i kazanmasından memnun ve gelecekte kendisi de burada yarışmayı istiyor.

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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, talk on the grid

Charles Leclerc, bu yılki Le Mans yarışını padoktan seyretti ve Ferrari'nin tarihi zaferine tanık oldu.

Maranello merkezli ekip, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için mükemmel bir Hypercar üretti ve Toyota'nın uzun süredir devam eden hakimiyetine son verdi.

Elbette, 24 saatlik maratonun bitiminden sonra Ferrari tarafı çok mutluydu ve Leclerc de İtalyan ekibin elde ettiği zaferden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Leclerc, "Elbette sevinçli bir ruh hali içerisindeyim."

"Ferrari uzun yıllar sonra dayanıklılık şampiyonasının en üst kategorisine geri dönerek kazanmayı başardı, ki bu çok özel bir durum."

"İkinci Ferrari takımı biraz şanssızdı. Bildiğim kadarıyla aracın radyatörlerinden birine küçük bir taş çarptı ve hasarı gidermek uzun zaman aldı."

"Kendime gelecek olursam, ilk kez Le Mans'a katıldım. Burada takımımızı desteklemek istedim ve zaferimizden dolayı çok mutluyum. Bu benim için inanılmaz bir deneyimdi!"

"Gelecekte bu yarışa katılma ihtimalimi göz ardı etmiyorum. Neden olmasın ki?"

"Böyle harika bir etkinliğin parçası olmayı çok isterim."

"Ne zaman olacağını bilmesem de bir gün bunu kesinlikle yapmak isteyeceğim."

"Şimdilik, Ferrari'nin bugünkü başarısından gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bu harika!" dedi.

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