Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"
Alain Prost, Sergio Perez'in bu sezon şampiyonluğu kazanma şansının neredeyse olmadığını düşünüyor.
Sergio Perez şu anda Max Verstappen'in takım arkadaşlığını yapıyor ve şampiyonadaki ana rakibi de Hollandalı pilot.
Sergio Pérez'in imkansız gibi görünen bir görevle başa çıkmaya çalıştığına dikkat çeken F1'in efsanesi Alain Prost, Meksikalı sürücünün Max Verstappen'i yenme isteği hakkında açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguluyor.
Prost, "Bir sürücünün görevi, ister araç ayarlarının seçimi isterse takımın sempatisi olsun, her zaman teraziyi kendi lehine çevirmektir."
"Ancak Pérez bu konuda başarılı olamadı. Max Verstappen'i kendi yetenekleri konusunda şüpheye düşürmeli ve Red Bull'un onun hakkındaki görüşünü değiştirmeli."
"Bildiğimiz gibi, Pérez hemen hemen imkansız gibi görünen bu görevde başarılı olmaya çalışıyor. Fakat her şeyden önce Max'i yenme isteği hakkında yüksek sesle konuşmayı bırakmalı."
"Pérez'in çevresi de ona yardımcı olmuyor. Bir ay önce okuduğum bir habere göre, babası gazetecilerle yaptığı bir röportajda Max ile mücadeleyi benim Ayrton Senna'ya karşı olan mücadelemle karşılaştırmış."
"Bu tür açıklamalar anlamsız ve ters etki yaratıyor." dedi.
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