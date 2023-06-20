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Newey, 2026 motor kuralları hakkında endişeli

Red Bull'un efsane tasarımcısı Adrian Newey, 2026 motor kurallarının ilk yıllarında üreticiler arasında yaşanabilecek performans farkları hakkında endişeli.

Adrian Newey, the Chief Technical Officer of Red Bull Racing

F1 tarihinin en başarılı araç tasarımcılarından biri olan Adrian Newey, 2026'da gelecek yeni nesil araçların "çok daha yavaş’’ olacağı konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunan bir isim.

Newey’in şimdiki endişesi ise 2026'da geçilecek motorlar. İngiliz tasarımcı, 2026 motor kurallarının ilk yıllarında motor üreticileri arasında büyük performans farklarının olabileceği konusunda endişeli.

Nitekim 2014'te hibrit motorlara geçildiğinde Mercedes'in büyük bir performans avantajı olduğunu görmüştük. Newey, üreticiler arasında yeniden böyle bir farkın oluşmasından korkuyor. 

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Sky Sports F1’e konuşan Newey konuyla alakalı şunları söyledi: "(2014) hibrit düzenlemesi getirildiği ilk zamanlarda büyük performanslar farkları vardı. Mercedes güç ünitesiyle harika işler ortaya koydu ve diğerleri çok farklı seviyelerde gerideydi. 1 saniye kadar farklar vardı. 

‘’Şu anki en büyük risk 2026’da bir tane daha güç ünitesi değişikliği. Güç ünitelerinde büyük bir fark olduğu zaman üreticilerin bunu anlayıp farkı kapatması uzun zaman alıyor. Şaside böyle bir fark olduğu zaman tepki süresi daha hızlı oluyor.’’

                                                         Çeviri: Cihan Berkay Mahçup

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

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Formula 1, Hockenheim'a dönüşe yeniden ilgi gösteriyor

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