Vowles: "Williams, zamanın yirmi yıl gerisinde"
Williams takım patronu James Vowles, takımın tesis ve personel açısından geride kaldığını ve bu konuda adımlar atmaya başladıklarını söylüyor.
Jost Capito'nun emekliye ayrılmasının ardından genç bir isme yönelmeye karar veren Williams, bu amaçla Mercedes'ten Vowles'u transfer etti.
Uzun süredir Brackley merkezli takım için çalışan Vowles, daha gelişmiş imkanların içinden ve şampiyon bir takımdan, eski pırıltısını kaybetmiş bir takıma geçiş yaptı.
Daha da kötüsü, son yıllarda eksik yatırım nedeniyle günlerini hayatta kalarak geçiren Williams, gelişim anlamında bir adım atamadı, dolayısıyla tesisler zamanın gerisinde.
Bu konuya bir çözüm arayan Vowles hızlıca bir yenilik planı hazırladı, ancak bu planın devreye girmesi hemen gerçekleşmeyecek.
Autosport'a verdiği bir röportajda Vowles, Mercedes ile Williams arasında nelerin farklı olduğu sorusuna, "Bence her şey. Çok fazla olmasa da organizasyonun bazı unsurları Mercedes ile benzer seviyede."
"Bazı unsurlarsa 20 yıl öncesine dayanıyor ki bu da takımın geçmişini düşündüğünüzde mantıklı geliyor -takım yaklaşık 20 yıl boyunca hiç yatırım almadı."
"Tesisteki pek çok şey 20 yıl öncekiyle neredeyse aynı, Takımın kullandığı malzemeler spora giriş yaptığım zaman öğrendiklerimin çok gerisinde."
Alex Albon, Williams FW45
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams'ın yüksek standartları hedeflemek için sadece tesisleri değil, personelini de geliştirmesi gerektiğini söyleyen Vowles, "Takımda mükemmelliğin ne olduğuna dair görüş günümüz standartlarına göre tamamen farklı, ancak ilerlememiz gerek."
"İçeride, onlardan yapmalarını istediğim pek çok iş, bizden üç yıllık gelişimi altı ayda yapmamızı istemeye benzetildi. Evet, ama standart bu, hatta daha yüksek.
"Bu konuda orta noktayı bulmalıyız. İnsanlara yolu göstermeli, onları bu yolda ilerletmeli ve onlara doğru ekipmanları sağladığınızdan emin olmalısınız."
"İnsanlarla ilgili bir diğer husus da Mercedes'te çok açık bir şekilde, istediğiniz herkesi tek telefonla takıma çekebilmemizdi." dedi.
James Vowles, Williams team principal
Photo by: Williams
Williams için iyi haber, Vowles'un yenilik çağrılarının benimsenmesi ve hızlıca harekete geçilmesi.
İlk olarak tesisleri yenilemek isteyen takım, bunun için bütçe sınırının dışına çıkmak, dolayısıyla F1 ve FIA'dan özel izin almak zorunda.
Şu anda takımların dört yıl için 36 milyon dolarlık bir sermaye harcaması ödeneği var, bu rakam, Aston Martin'in yeni rüzgar tüneli inşa ederken kullandığı özel izin olmadan yeterli değil.
Vowles, "Eğer istediklerim reddedilseydi, ciddi sorunlar yaşayabilirdik. Neyse ki bu yaşanmadı."
"Takımdaki herkes yolumuza devam etmemiz gerektiğini biliyor. Başarıya ulaşmak için gelişmemiz gerekiyor ve herkes bunu yapmaya hazır."
"Neyse ki F1 ve FIA'da bizlere karşı oldukça destekleyici, çünkü takıma gelir gelmez 'Mercedes'te bunlara sahiptik, Williams'ta ise bunlara, ancak elimizdekilerle rekabete girme şansımız sıfır.' şeklinde bir açıklama yaptım."
"Bence şu anda bulunduğumuz nokta, Temmuz ayına kadar özel izni alabileceğimiz ve arayı kapatmak için yatırımlara başlayabileceğimiz bir nokta." dedi.
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