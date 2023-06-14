Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Verstappen şu anda üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğuna doğru ilerliyor ve şu anda Red Bull pilotunun gridde tekerlek tekerleğe mücadele edebileceği bir araç bulunmuyor.

Hollandalı pilot son Barselona yarışının başında Carlos Sainz'e karşı sert bir savunma yaptı ancak Verstappen'in aracını pistte tutması ve Sainz'in "İyi savunma yaptı, beni geçti ve yapması gerekeni yaptı" demesi üzerine bu durum herhangi tartışmaya sebep olmadı.

Ancak Bakü sprintinin başlarında Verstappen, Russell ile temasına çok sinirlendi ve parc ferme'de Britanyalı pilota 's** kafalı' dedi.

Tüm bu gelişmeler, Verstappen'in 2022'nin sonlarında F1'deki diğer genç pilotlarla 'birbirlerini daha iyi anladıklarını' belirtmesinin ve Hamilton ile aralarındaki 'anlayış eksikliğinin' 2021'in başından bu yana pistte çatışmalarına katkıda bulunduğunu öne sürmesinin ardından geldi.

Autosport, İspanya GP'sinden birkaç gün önce Russell'a, Verstappen'in şu anda başında bulunduğu genç neslin ilişkileriyle ilgili bir soru yöneltti.

Russell, "Sanırım hepimiz birbirimizi oldukça iyi tanıyoruz. Birbirimizin sürüş stillerini ve aldığımız riskleri biliyoruz."

"Max, Charles [Leclerc] ve Esteban'a [Ocon] karşı ilk kez 2011'de yarıştım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, collides with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Aslında Alex [Albon] ya da Lando [Norris] ile yarışmadan önce bu adamlarla yarıştım."

"Ama aynı şekilde Alex ve Lando ile go-kartta diğer yarışları izleyerek büyüdük. Yani ben her zaman bir üst yaş kategorisinde yarışan Alex'i ve bir alt kategoride yarışan Lando'yu izliyordum."

"Birbirimizi tanıyoruz ve muhtemelen bu birbirimizle yarışma şeklimizde bize yardımcı oluyor."

"Ama şampiyonluk için mücadele ederken biraz daha farklı şekilde mücadele ediyorsunuz. Aynı şekilde şu anda Max muhtemelen geçmişte olduğundan daha az agresif çünkü agresif olması gereken bir pozisyonda değil."

"Eğer pozisyon kaybederse bunu daha sonra geri alacağının farkında."

"Oysa biz muhtemelen sezon boyunca tek bir zafer şansı elde etmek için şimdi biraz daha 'yap ya da öl' pozisyonundayız." dedi.

İlginç bir şekilde, yarışan diğer F1 pilotlarıyla aralarındaki güvenin önemi sorulduğunda Russell, gridde 'karşı karşıya gelmek istemeyeceğiniz üç pilot' olduğunu söyledi.

Russell, "Pilotların çoğu arasında bir güven var."

"[İsmi açıklanmayan bu üç pilotun] diğerlerinin sahip olduğu farkındalığa sahip olduğunu düşünmüyorum."

"Dolayısıyla, aslında en iyi pilotlara karşı sıkı mücadele etmeyi tercih ediyorsunuz çünkü onların araçlarını daha iyi kontrol edebileceklerini ve belki de en iyilerle aynı seviyede olmayan birine kıyasla tehlikeli pozisyonlarda değil zor pozisyonlarda olabileceğinizi biliyorsunuz."