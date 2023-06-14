Kayıt Ol
Önceki / Hamilton-Shakira ilişkisinde Carlos Sainz da rol oynamış! Sonraki / Vowles: "Williams, zamanın yirmi yıl gerisinde"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alonso: "Bu hafta sonu yeni güncellemelerimiz olacak"

Fernando Alonso, Aston Martin'in bu hafta sonu için yeni güncellemeler hazırladığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
 

Aston Martin son yarış İspanya'da beklenenin altında kalmış ve bu yılki en kötü hafta sonunu geçirmişti.

Montreal yarışı öncesinde konuşan Fernando Alonso, "Monako ve İspanya'da takımın 32 puan almasıyla sonuçlanan yoğun bir çifte yarış geçirdik."

"İspanya'daki atmosfer olağanüstüydü fakat cumartesi günü bizim için zor geçti ve Pazar günkü performansımız, seyircileri heyecanlandıracak kadar iyi değildi."

"Bir sonraki yarış Montreal'de, pek çok anımın olduğu tarihi Formula 1 pistinde olacak. Örneğin geçen yıl yağmurlu sıralama turlarında ikinci olmuştum. Bu hafta sonu yine yağış ihtimali var, bu nedenle hava durumu radarını yakından takip edeceğiz.

"İlginç bir pist olsa da geçiş yapmak zor olabilir fakat yarışta sürprizler görebiliriz, bu yüzden her şeye hazır olmalıyız."

"Takımın hafta sonu için birkaç yeni parçası var, bu nedenle temiz bir yarış geçirdiğimizden ve mümkün olduğunca çok puan aldığımızdan emin olmak istiyoruz.

Lance Stroll ise Montreal'e dönmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve doğduğu şehirdeki Kanadalı taraftarların desteğini görmekten keyif aldığını söyledi.

Kanadalı pilot, "Montreal'e döndüğüm için çok mutluyum. Doğduğum şehirde Kanadalı taraftarların desteğini görmekten her zaman keyif almışımdır."

"Pistle ilgili güzel anılarım var. Geçen yıl yedinci bitirip puan kazanmak benim için güzeldi."

"Önceki yarışların ne kadar çekişmeli geçtiği düşünüldüğünde, pist özelliklerinin bu hafta sonu güç dengesini nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak."

"Aradaki farklar çok az fakat taraftarlara harika bir gösteri sunmak için mümkün olduğunca çok zorlayacağız."

paylaşım
yorumlar

Hamilton-Shakira ilişkisinde Carlos Sainz da rol oynamış!

Vowles: "Williams, zamanın yirmi yıl gerisinde"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Raikkonen üçüncü kez baba oldu

Raikkonen üçüncü kez baba oldu

Formula 1
Kanada GP

Raikkonen üçüncü kez baba oldu Raikkonen üçüncü kez baba oldu

Ferrari aracındaki "temel problemi" çözemiyor

Ferrari aracındaki "temel problemi" çözemiyor

Formula 1
Kanada GP

Ferrari aracındaki "temel problemi" çözemiyor Ferrari aracındaki "temel problemi" çözemiyor

Son Haberler

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

F1 Formula 1

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

DAKR Dakar
Dakar

Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor! Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Formula 1
Kanada GP
Kemal Şengül

Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Formula 1
Lucas di Grassi

Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Formula 1
Kanada GP
Altay Gök

Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Formula 1
Adam Cooper

Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya" Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"

Montreal'de yağmur bekleniyor

Montreal'de yağmur bekleniyor

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Montreal'de yağmur bekleniyor Montreal'de yağmur bekleniyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol