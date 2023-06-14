Alonso: "Bu hafta sonu yeni güncellemelerimiz olacak"

Aston Martin son yarış İspanya'da beklenenin altında kalmış ve bu yılki en kötü hafta sonunu geçirmişti.

Montreal yarışı öncesinde konuşan Fernando Alonso, "Monako ve İspanya'da takımın 32 puan almasıyla sonuçlanan yoğun bir çifte yarış geçirdik."

"İspanya'daki atmosfer olağanüstüydü fakat cumartesi günü bizim için zor geçti ve Pazar günkü performansımız, seyircileri heyecanlandıracak kadar iyi değildi."

"Bir sonraki yarış Montreal'de, pek çok anımın olduğu tarihi Formula 1 pistinde olacak. Örneğin geçen yıl yağmurlu sıralama turlarında ikinci olmuştum. Bu hafta sonu yine yağış ihtimali var, bu nedenle hava durumu radarını yakından takip edeceğiz.

"İlginç bir pist olsa da geçiş yapmak zor olabilir fakat yarışta sürprizler görebiliriz, bu yüzden her şeye hazır olmalıyız."

"Takımın hafta sonu için birkaç yeni parçası var, bu nedenle temiz bir yarış geçirdiğimizden ve mümkün olduğunca çok puan aldığımızdan emin olmak istiyoruz.

Lance Stroll ise Montreal'e dönmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve doğduğu şehirdeki Kanadalı taraftarların desteğini görmekten keyif aldığını söyledi.

Kanadalı pilot, "Montreal'e döndüğüm için çok mutluyum. Doğduğum şehirde Kanadalı taraftarların desteğini görmekten her zaman keyif almışımdır."

"Pistle ilgili güzel anılarım var. Geçen yıl yedinci bitirip puan kazanmak benim için güzeldi."

"Önceki yarışların ne kadar çekişmeli geçtiği düşünüldüğünde, pist özelliklerinin bu hafta sonu güç dengesini nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak."

"Aradaki farklar çok az fakat taraftarlara harika bir gösteri sunmak için mümkün olduğunca çok zorlayacağız."