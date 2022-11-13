Brezilya GP: Russell kariyerinin, Mercedes 2022'nin ilk zaferini aldı!

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2022 Formula 1 sezonunun sondan 2. yarışı; tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde gerçekleştirildi.

Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulandı. Bundan ötürü sıralama seansı cuma günü gerçekleştirilmişti. Koşulların sürekli olarak değiştiği sıralama turlarında, Kevin Magnussen sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanmış ve Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Sıralama turlarının ardından da gözler 24 turluk sprint yarışa çevrilmişti. Sezonun son sprint yarışında zafer Mercedes pilotu George Russell'a gitmişti. İngiliz pilot böylelikle hem 8 puanı hanesine yazdırmış hem de Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Pole pozisyonundaki Russell'ın arkasında Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez ve Charles Leclerc yer alıyordu. 5 sıralık grid cezası olan Carlos Sainz ise 7. sıradan start aldı.

Yarış öncesinde Pirelli, 2 pit stop yapılacağını tahmin ediyordu. Yarış öncesinde Mercedes ve Red Bull pilotları yumuşak lastik tercih etmişti, Ferrari pilotları ise orta hamurla başladılar.

Lando Norris, McLaren MCL36, arrives on the grid Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte sezonun sondan 2. yarışı başladı. Mercedes pilotları iyi startlar aldılar ve pozisyonlarını korudular. Red Bull pilotları da başladıkları sıralarda ilk virajı döndüler. Onların arkasında Lando Norris, Charles Leclerc'i geçerek 5. sıraya yükseldi.

8. virajda Kevin Magnussen ile Daniel Ricciardo arasında temas yaşandı. Ricciardo, 8. virajda içeri çizgiden atak yapmayı denerken Magnussen'e çarptı. Bu temas Danimarkalı pilotun spin atmasına neden oldu ve VF-22'nin sol arka süspansiyonu kırıldı.

Böylelikle Cuma günü kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Magnussen için yarış ilk turda sona ermiş oldu.

Ricciardo ise spin attırdığı Magnussen'den kaçamadı ve Magnussen'e ikinci kez çarparak yarışa veda etti. Avustralyalı pilot, araçtan inmesinin ardından Magnussen'den özür diledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, clash Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu kazanın ardından güvenlik aracı içeri girdi ve ilk turu Russell, Hamilton, Verstappen, Perez, Norris, Leclerc, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Mick Schumacher ilk 10'u ile tamamladık.

6. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarışın başlamasıyla birlikte, Verstappen, 2. sıra için Hamilton'a atak yaptı ve ilk virajda dışarıdan gelmeyi denedi.

İkili ilk virajı yan yana döndüler ancak ikinci virajda temas yaşadılar. Verstappen, bu temasla birlikte ön kanadını kırdı; Hamilton da aracına ufak hasar aldı ama Verstappen'e kıyasla çok daha az hasar vardı. İki isim de bu temasın ardından sıralar kaybetti. Verstappen bu olayda suçlu bulundu ve kendisine 5 saniyelik zaman cezası verildi.

Max Verstappen - Lewis Hamilton teması Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aynı turda, 6. virajda Lando Norris ile Charles Leclerc arasında temas yaşandı. Leclerc, dışarıdan atak yapmayı denedi. Norris ise içeride pozisyonunu korumak istedi ancak önden kayma yaşayarak Monakolu pilota çarptı.

Leclerc bu temasla birlikte bariyerlere uçtu ancak yarışa devam edebildi. Norris ise ufak hasarlarla sıra kaybetmeden yoluna devam etti ancak İngiliz pilot, kazaya neden olduğundan dolayı 5 saniye zaman cezası aldı.

Bu kaotik turun sonunda Verstappen ve Leclerc pite gelerek ön kanat değiştirdiler ve orta hamura geçtiler. Verstappen 17, Leclerc 18. sırada yarışa geri döndüler.

9. sıraya kadar gerileyen Hamilton ise gayet iyi tempoya sahipti ve sonraki turlarda sıralar kazanmaya başladı. 15. tura geldiğimizde Russell, Perez, Sainz, Hamilton, Norris ilk 5'i vardı ve Hamilton 4. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

18. turda Carlos Sainz'ın pite geldiğini gördük. İspanyol pilot, yarışa orta hamurla başlasa da yumuşak lastiğe sahip rakiplerinden daha önce pite geldi. Bu biraz zorunluluktan kaynaklanan bir pit stop'tu çünkü Sainz'ın aracın sağ arka fren soğutmasına bir vizör filmi sıkışmıştı ve araç pite geldiğinde sağ arka fren neredeyse yanmak üzereydi.

Pit stop'ta sıkışan vizör alındı ve Sainz piste geri döndü. Yine de bu durum İspanyol pilotun stratejisini olumsuz etkiledi ve beklenenden daha erken pite gelmesine neden oldu.

22. turda Leclerc bir daha pite gelerek yumuşak lastiklere geçti. Sonraki turda da Verstappen pite geldi. Bu iki isim de orta hamurla kısa stint'ler atmalarının ardından pite gelerek yumuşak lastiklere geçtiler. Verstappen 5 saniyelik cezasını pit stop'unda çekti ve yarışa geri katıldı.

24. turda ise Perez'in pite gelerek orta hamura geçtiğini gördük. Perez'in pitinden bir tur sonra Russell da pite geldi ve Meksikalı pilotun stratejik hamlesine yanıt verdi. Russell, rahat bir şekilde Perez'in önünde piste dönmeyi başardı. Russell ile Perez'in pite gelmesiyle, henüz pite gelmeyen Hamilton liderliğe yükseldi.

7 kez dünya şampiyonu pilot da 30. turda pite geldi ve 4. sırada piste geri döndü. Böylelikle Russell, Perez, Sainz, Hamilton ilk 4'üne geri dönmüş olduk. Fernando Alonso ise 5. sırada yer alıyordu. İspanyol pilot, dün araçta güçlü bir tempo olduğunu söylemişti ve bugün pistteki performansıyla da bunu kanıtlamış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

37. turda Sainz, yarıştaki son pit stop'u için pit yoluna girdi ve orta hamura geçti. Ferrari pilotu 4. sırada piste geri döndü. Bu noktada Russell yarışı kontrol etmeye devam ediyordu ve Perez'in 6 saniye önünde liderdi. Hamilton ise üçüncüydü. İngiliz pilot, 2. sıradaki Perez'le arasındaki farkı adım adım kapıyordu ve fark 3 saniyeye kadar inmişti. Leclerc 9. sıraya kadar çıkmayı başarmıştı, Verstappen ise 12. sıradaydı.

Hamilton, 45. tura geldiğimizde Perez'i geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Mercedes ilk iki sırayı almış oldu.

Bu geçişin ardından son pit stop'ları izledik. Perez, Hamilton ve Russell; bu sırayla pite geldiler ve son kez lastik değiştirdiler.

53. turda ise Norris'in güç kaybederek aracını kenara çekmesiyle sanal güvenlik aracı çıktı. Sainz sanal güvenlik aracı arkasında pite geldi. Russell, Hamilton ve Perez ise pistte kaldılar. Ancak Norris'in aracı kaldırılamadı ve ardından gerçek güvenlik aracının içeri girdiğini gördük.

Böylelikle tüm farklar kapanmış oldu ve Hamilton, takım arkadaşı Russell'ın hemen arkasına geldi. Mercedes pilotlarına "saygılı, temiz bir şekilde birbirinizle yarışabilirsiniz" mesajı iletildi.

The Safety Car George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

59. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve 12 turluk son bölüm başladı. Russell, yarışı yeniden başlatmasının ardından liderliğini korudu. Hamilton, Perez ve Sainz da aynı sıralarda kaldılar. İlk 4 içerisinde en yeni lastikler Sainz'a sahipti. İspanyol pilot, Perez'i geçmek için ataklar denedi ancak Perez sert savunmasıyla pozisyonunu korudu.

Onların arkasında ise Alonso şovu vardı. İlk 10 içerisinde en yeni lastiklere sahip olan Alonso, muazzam geçişlerle Ocon, Vettel ve Bottas'ı geçerek 6. sıraya yükseldi.

Russell ise Hamilton'ın DRS mesafesinden çıkarak kendini güvenli bir noktaya aldı. DRS'nin yeniden açılmasıyla birlikte ise Sainz, Perez'i geçmeyi başardı ve 3. sıraya yükseldi. Ardından Leclerc de Perez'i geçti ve dördüncü sıraya çıktı. Son olarak yeni lastiklere sahip Alonso da Perez'i geçti.

Ön tarafta ise Russell her şeyi kontrol altında götürüyordu. Russell, pole pozisyonundan başladığı yarışı mükemmel bir şekilde yönetti. Lastiklerini gerektiği kadar koruyan ve güvenlik aracı startlarında hata yapmayan İngiliz pilot, kariyerinin ilk zaferine ulaştı ve Mercedes'e bu yılki ilk zaferini getirdi. Russell, böylelikle bu hafta sonunu maksimum puanla kapamış oldu. Bu zafer, ayrıca, Mercedes'in F1'deki 125. zaferi oldu.

Brezilya GP öncesindeki hafta içerisinde resmen Brezilya fahri vatandaşı olan Lewis Hamilton, Verstappen temasının ardından harika bir şekilde yükselse de son bölümde takım arkadaşına atak yapamadı ve ikinci sırayı aldı. Böylelikle Mercedes duble yapmış oldu.

Carlos Sainz, 7. sıradan başladığı yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. Leclerc, yarışın son bölümünde şampiyona için Sainz'ın kendisine yol vermesini istese de takım bu isteği kabul etmedi ve Monakolu pilotu 4. sırada finiş gördü. Leclerc'in 7. turda bariyerle girdiğini düşündüğümüzde, bu kesinlikle kötü bir sonuç değildi.

Fernando Alonso, dün araçta fazlasıyla tempo olduğunu söylemişti ve bugün de bunu kanıtladı. 41 yaşındaki pilot, yeni lastiklerinin avantajını son bölümde kullandı ve 17. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı 5. sırada gördü.

Lewis Hamilton, takım arkadaşını tebrik ediyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton ile temas edip ön kanadını kırmasının ardından yarışı büyük ölçüde biten Verstappen altıncı sırada finiş gördü, Perez ise yedinci olabildi.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Lance Stroll ise ilk 10'u tamamladılar ve günün son puanlarını hanelerine yazdılar.

Sebastian Vettel, F1 kariyerinin sondan 2. yarışını 11. sırada noktaladı. Onu Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Mick Schumacher ve Alexander Albon takip etti. Nicholas Latifi ile Yuki Tsunoda son iki sıraları alırken; Lando Norris, Daniel Ricciardo ve Kevin Magnussen yarışı tamamlayamayan isimler oldular.

2022 Formula 1 sezonu; önümüzdeki hafta sonu, 18-20 Kasım tarihleri arasında, gerçekleştirilecek olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

Yarış sonucu: