Brezilya GP: Kevin Magnussen, Haas ile kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı!

Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulanıyor. Bundan ötürü sıralama seansı cuma günü gerçekleştirildi.

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı dereceyi Kevin Magnussen kaydetti. Evet, doğru okudunuz. En hızlı derece Magnussen'den geldi.

Danimarkalı pilot, çetrefilli koşullarda gerçekleştirilen sıralama seansında en hızlı dereceyi kaydederek, Cumartesi günü TSİ 22.30'da başlayacak 24 turluk sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Sprint Yarış gridi:

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522, Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Magnussen kariyerinin ilk pole'ünü aldı!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Lando Norris ile Kevin Magnussen de mücadele ettiler.

Üçüncü bölümün hemen başında yağmurun geleceği düşünülüyordu, bu yüzden pilotların kuru lastikle kaydedeceği ilk turlar çok kritikti. Çünkü bu ilk turların ardından koşullar kötüleşecekti ve dereceler gelişemeyecekti.

Charles Leclerc, ilginç bir şekilde yeşil logolu geçiş lastikleriyle piste çıkmayı tercih etti. Monakolu pilot dışında herkes yumuşak lastikle pistteydi.

Tüm takımlar, yağmurun geleceğini biliyorlardı ve herkes zaman turuna hızlıca başlamak istiyordu. Ferrari'nin yağmur lastiğiyle oynadığı kumar kesinlikle tutmadı çünkü geçiş lastikleri seansın ilk bölümünde daha yavaştı. Leclerc bu yüzden ilk turunun sonunda pite geldi ve yumuşak lastiklere geçti. Bunu yaparken de fazlasıyla zaman kaybetti.

Fazlasıyla kritik olan ilk turların ardından Kevin Magnussen 1:11.674'lük derecesiyle liderdi. Max Verstappen ikinci, George Russell üçüncüydü.

Tam bu esnada Russell 4. virajda pistten uçtu. İngiliz pilot piste dönmeye çalışırken basit bir hata yaptı ve çakıl havuzuna saplandı. Bu olay yüzünden kırmızı bayrakların çıktığını gördük. Bu kırmızı bayrak kritikti çünkü yağmur bu noktada etkisini artırmaya başladı ve pist artık ıslaktı. Kırmızı bayrak periyodundaki yağmurla birlikte, seansın geri kalanında dereceler değişmedi.

Böylelikle ilk turların ardından en hızlı isim olan Magnussen, kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanmış oldu.

Seansın başındaki turların kritik olacağı belliydi ve Danimarkalı pilot, seansın ilk dakikalarında harika bir tur atmasının ardından yağmurun gelmesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı.

Verstappen ikinci sırayı alırken, basit hatasının ardından çakıl havuzuna saplanan Russell ilk 3'ü tamamladı.

Lando Norris güçlü bir performansla dördüncü en hızlı zamanı kaydederken, Carlos Sainz beşinci oldu. Alpine pilotları arka arkaya dizildiler. Ocon altıncı, Alonso yedinci oldu.

Lewis Hamilton iyi bir ilk tur kaydedememesinin ardından sekizinci sırayı alırken, Perez dokuzuncu oldu.

Yanlış bir strateji kararı ile seansa geçiş lastikleri ile başlayan Leclerc ise son bölümün en yavaş ismi oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2- İkinci bölüm: Sürekli değişen koşullarda Verstappen lider, Ferrari 2-3

Pilotlar ikinci bölüme kuru zemin lastikleri ile çıktılar ama her an yağmur yağabilirdi ve herkes bir an önce kuru zemin lastikleriyle derece kaydetmek istiyordu.

İlk turların ardından Norris liderdi, Verstappen ise onun hemen arkasındaydı. Lewis Hamilton, George Russel ve Sergio Perez; ilk turların ardından elenme bölgesinde yer alıyorlardı. Grid ise oldukça yakındı. İlk 10 sıradaki pilot 0.6 saniye içerisine dizilmişti.

Bu noktada yağmur etkisini artırmaya başladı. Russell, yağmur daha da kötüleşmeden bir tur kaydetti ve kendini 3. sıraya atarak güvenli bölgeye aldı. Sonrasında Hamilton çizgiyi geçti ve o da 4. sıraya yükseldi.

Pistte şartlar sürekli olarak değişiyordu ve pilotların her tur farklı bir şekilde sürmeleri gerekiyordu. Bu zorlu seansın sonunda en hızlı derece Verstappen'den geldi. 1:10.881 yapan Hollandalı pilot, bu çetrefilli seansı ilk sırada tamamladı.

Onu Ferrari pilotları takip etti. Russell dördüncü olurken; onun arkasında Norris, Alonso, Magnussen, Perez, Hamilton ve Ocon sıralaması oluştu.

Alexander Albon, Ocon'un 0.044 saniye arkasında 11. sırayı alarak elenen ilk isim oldu. Pierre Gasly, seansı 12. sırada tamamladı. İlk virajda blokaj yaparak pistten uçan Aston Martin pilotları 13 ve 15. oldular.

Sebasitan Vettel, 2012 şampiyonluğunu kazandığı Brezilya'daki son sıralama turlarında 13. olurken; Lance Stroll 15. sırada yer aldı. Daniel Ricciardo ise Aston Martin pilotlarını ayırdı ve 14. olarak sıralama turlarına ikinci bölümde veda etti.

İkinci bölüm sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Çetrefilli seansta Norris lider

Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulanıyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek sıralama seansı öncesinde takımların ve pilotların hazırlanmak için tek bir antrenman seansları vardı.

Dolayısıyla takımlar, sıralama seansına normalden daha çok soru işareti ile girdiler. Buna ek olarak, 1. antrenman seansının ardından yağmur yağmasıyla birlikte pist ıslanmıştı ve koşullar değişmişti. Bu da takımların büyük oranda "kör" bir şekilde seansa adım atmasına neden oldu.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte pilotlar, yeşil logolu geçiş lastikleri ile piste çıktılar.

Pistin zemini ıslaktı ancak kuru bölgeler de bulunuyordu, özellikle yarış çizgisi kuruydu diyebiliriz. Yine de bu "kuru yarış çizgisi" de kuru zemin lastikleri için çok ıslaktı. Son sektör ve özellikle de son viraj ise en ıslak bölgeydi.

Lastikler pistin kuru ilk bölümünde hızlıca ısınıyor ve bitiyorlardı. Dolayısıyla bu lastikleri daha ıslak olan son sektöre saklayabilmek önemliydi.

İlk turların ardından Charles Leclerc 1:19.191 yaparak zirveye çıktı. Monakolu pilot sonrasında turunu 1:18.723'e çekti. Bitime 10 dakika kala Max Verstappen 1:18.495 yaptı ve Leclerc'i geçerek en hızlı isim oldu.

Ancak pist sürekli olarak hızlanıyordu ve dereceler de gelişiyordu. Dolayısıyla sıralama sürekli olarak değişmekteydi.

Bitime 7 dakika kala ilk yumuşak lastik denemesini gördük. AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yumuşak lastiklerle piste çıkarak turlayan ilk isim oldu. Gasly'nin ilk turu yavaştı ancak ilk turun sonunda lastiklerin ısınmasıyla birlikte Fransız pilot hızlandı ve 1:17.626 ile zirveye çıktı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, yumuşak lastikleriyle pistin kuru olan ilk bölümünde mor dereceler kaydetti ancak ıslak olan sektörde de yavaş kaldı.

Gasly'nin yumuşak lastikle en hızlı dereceyi kaydetmesiyle birlikte, diğer pilotlar da yumuşak lastikler için pite geldiler.

Yumuşak lastiklere daha erken geçen pilotlar, daha avantajlılardı çünkü lastiklerini daha hızlı ısıtabildiler. Yumuşak lastiklerle dereceler görmemizin ardından seansın en hızlı ismi 1:13.106'lık derecesiyle Lando Norris oldu.

Norris'in arkasında ilk 10 şu şekilde oluştu: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll.

Ferrari pilotları 12 ve 14. sıraları alsalar da ikinci bölüme kalmayı başardılar. 15. sırayı alan Daniel Ricciardo da kendisini ikinci bölüme taşımayı başardı.

16. en hızlı zamanı kaydeden Nicholas Latifi elenen ilk isim oldu. Yumuşak lastiklere çok geç geçen ve lastikleri ısıtamayarak stratejik bir hata yapan Alfa Romeo pilotları 17 ve 18. sıraları paylaştılar.

Yuki Tsunoda 19. olurken, Mick Schumacher seansın en yavaş ismiydi.

Birinci bölüm sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images