Hamilton resmen Brezilya fahri vatandaşı oldu

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Yedi kez dünya şampiyonu, Sao Paulo Grand Prix'sine günler kala Brasilia kentindeki Brezilya Kongresi'nde ağırlandı ve burada kendisine fahri vatandaş unvanı verildi.

Hamilton'ın fahri vatandaşı olmasına yönelik fikir, İngiliz pilotun geçen yıl üçüncü kez galibiyete ulaştığı Brezilya GP'nin ardından kongre üyesi Andre Figuiredo tarafından ortaya atılmıştı. Ardından konu resmi makamlarca değerlendirildi ve pazartesi günü, ülke parlamentosunun alt kanadında düzenlenen törenle resmileşti.

Hamilton, "Bu unvana layık görülmek benim için büyük bir onur."

"Artık nihayet sizden biri olduğumu söyleyebilirim. Brezilya'yı seviyorum, Brezilya'yı her zaman sevdim ve onur duyduğum bu unvanı kahramanım Ayrton Senna'ya adamak istiyorum." dedi.

André Figueiredo (deputado) e Lewis Hamilton Fotoğraf: Marina Ramos

Parlamento Başkanı Arthur Lira, Hamilton'ı "İngiliz doğumlu fakat Brezilyalı yürekli" olarak tanımlarken "Brezilyalılar için bir kahraman" olduğunun altını çizdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da bu konuyu değerlendirdi.

Wolff, "Lewis Brezilya'nın fahri vatandaşı oldu ve bu özel bir durum. Ayrton Senna'nın kahraman olarak kabul edildiği bir ülkede böyle bir takdir görüyorsa, bu onun inanılmaz başarılarının gerçek bir kanıtıdır."

"Bu unvanı hem pist üstünde hem de sporumuzu daha çeşitli hale getirme konusundaki kararlılığıyla kazandı. Takımdaki herkes seninle gurur duyuyor Lewis. Birlikte başardığımız her şey için teşekkür ediyor ve karşı karşıya kalacağımız yeni fırsatlar için de heyecan duyuyoruz." dedi.