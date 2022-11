Brezilya GP: Sezonun son sprint yarışında zafer Russell'ın oldu, Verstappen 4. sıraya geriledi!

Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulanıyor. Bundan ötürü sıralama seansı cuma günü gerçekleştirilmişti. Koşulların sürekli olarak değiştiği sıralama turlarında, Kevin Magnussen sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzanmış ve Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Sıralama turlarının ardından, cumartesi günü 2. antrenman seansı gerçekleştirildi ve takımlar, bu seansta daha çok yarış ayarlarına ve temposuna odaklandılar.

2. antrenman seansının ardından da gözler 24 turluk sprint yarışa çevrildi. Yarış öncesinde Max Verstappen ve Nicholas Latifi orta hamuru tercih etmişlerdi. Bu ikili dışında herkeste yumuşak lastik vardı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte sezonun son sprint yarışı başladı. Magnussen, liderliğini koruyabilecek kadar iyi bir start aldı ve ilk virajı lider döndü.

Orta hamuru tercih eden Verstappen, daha sert hamurla kalkmanın dezavantajını hissetti ve hem George Russell hem de Lando Norris, Verstappen'in yanına geldiler. Ancak Hollandalı pilot, ilk viraja girilirken sırasını korumayı başardı.

4. viraja gelirken Alpine pilotları fazlasıyla yakınlaştılar hatta temas dahi ettiler. Ocon, 4. virajda Alonso'ya içeriden nispeten agresif bir atak yaptı ve İspanyol pilotu pist dışına doğru sürükledi. Alonso pist dışına çıkmasının ardından aracın arkasını kaybetti ve Ocon'la temas yaşadı.

İlk turun sonunda, start/finiş düzlüğünde ise bu ikili yeniden temas ettiler. Alonso, ana düzlükte Ocon'u geçmek isterken Fransız pilotun aracının arkasına temas etti ve ön kanadını kırdı.

Çifte şampiyon, "Arkadaşımız yüzünden ön kanadım kırıldı" dedi ve bu temasın ardından pite gelerek ön kanadını değiştirdi. Ocon ise aracının arkasına hasar aldı. İki Alpine pilotu da bu temaslardan dolayı inceleme altına alındılar. Bunun dışında olaysız bir ilk turu geride bıraktık.

Magnussen ilk turu lider tamamlasa da sonrasında beklendiği üzere sıralar kaybetmeye başladı. Verstappen, Russell, Sainz ve Hamilton; 5. tura geldiğimizde Magnussen'i geçmişti.

Verstappen, ön tarafta Russell'la arasındaki farkı açamamıştı ve ikili arasındaki fark 1 saniyenin altındaydı. Verstappen ve Red Bull'un orta hamur tercihi, bu yarış için daha yavaş bir stratejiydi.

10. tura geldiğimizde Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Magnussen, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon ilk 10'u vardı.

12. tura geldiğimizde ise Russell, Verstappen'e fazlasıyla yaklaştı ve bu ikili 4. viraja yan yana girdiler. Ancak Verstappen geç frenleyerek önde kalmayı başardı. Bir sonraki turda Russell, ilk virajda yeniden geçiş yapmayı denedi ancak Verstappen aracını harika bir şekilde konumlandırarak yine pozisyonunu korudu.

14. turda, yine 4. viraja gelinirken Russell bu sefer virajdan önce geçişi tamamladı ve liderliği almayı başardı. Onların arkasında ise Sainz ile Hamilton 3. sıra için mücadele ediyorlardı.

Russell, liderlik için geçişi tamamlamasının ardından arayı hemen 1.5 saniyeye çıkardı ve Verstappen'in DRS mesafesinden hızlıca çıktı.

Orta hamura sahip olan Verstappen, yumuşak lastikli pilotlara karşı fazlasıyla zaman kaybediyordu ve ikinci sıradaki Sainz da 19. turda Verstappen'e atak yaptı. İspanyol pilot, ilk virajda oldukça agresif bir atakla kendisini içeri attı ve Verstappen'in ön kanadına temas etse de geçişi tamamladı.

Verstappen'in ön kanadı bu temasla kırıldı ve bir sonraki turda Hamilton da Verstappen'i geçti. Böylelikle Russell, Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez ilk 5'i oluşmuş oldu.

Russell, bu noktadan sonra kalan turlarda hata yapmadı ve sezonun son sprint yarışını kazanmayı başardı. İngiliz pilot, böylelikle yarınki Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Agresif bir atakla Verstappen'i arkasında bırakan Sainz ikinci sırayı aldı. İspanyol pilot, sprint yarışı 2. sırada bitirse de 5 sıralık grid cezası bulunduğundan Grand Prix'ye 7. sıradan başlayacak.

Hamilton ise 8. başladığı yarışı 3. sırada tamamlayarak pozitif bir yarışı geride bıraktı. İngiliz pilot, Sainz'ın cezası sayesinde yarışa 2. sıradan başlayacak. Böylelikle Mercedes de Brezilya GP'ye ilk iki sıradan başlayacak.

Orta hamur tercihi nedeniyle yarış boyunca istediği tempoya sahip olamayan Verstappen ise dördüncü olabildi. Perez ise şampiyonada 2. sıra için mücadele ettiği Leclerc'in önünde 5. sırayı aldı.

Lando Norris yedinci olurken, pole pozisyonundan başlayan Magnussen yarışı 8. sırada tamamladı ve günün son puanını eve götürdü. Sebastian Vettel ile Pierre Gasly ise ilk 10'u tamamladı.

Daniel Ricciardo 11. sırayı alırken, Mick Schumacher son sıradan başladığı yarışı 12. sırada tamamlayarak güzel bir şekilde yükseldi.

Alfa Romeo pilotları 13 ve 14. sıraları paylaşırken, ilk turda takım arkadaşıyla temas yaşayan Alonso 15. sırada finiş gördü.

Yuki Tsunoda damalı bayrağı 16. sırada görürken, takım arkadaşını pist dışına ittiği gerekçesiyle 10 saniye ceza alan Lance Stroll 17. oldu.

Alonso ile temas etmesinin ardından hasar alan Ocon 18. olurken, Latifi son sırayı aldı. Alexander Albon ise teknik bir sorundan dolayı yarışı tamamlayamadı.

Brezilya GP, 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'da başlayacak.

Yarış sonucu:

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the remainder of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images