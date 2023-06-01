Allison: "Elimizde Red Bull'un tabanına ait güzel görüntüler var!"

Oldukça heyecanlı geçen Monte Carlo hafta sonuna damga vuran olay, hiç şüphesiz ki Mercedes ve Red Bull'un tabanlarının ifşa olmasıydı!

Pistin yapısından ötürü kaza yapan araçların çekilmesi oldukça zor, dolayısıyla Mirabeau ve Ste. Devote gibi dar virajlarda yerleşik vinçler kullanılıyor.

Üçüncü antrenmanda Mirabeau'da kaza yapan Lewis Hamilton ve sıralama turlarında Ste. Devote'da kaza yapan Sergio Perez'in araçları da bu vinçler yardımıyla kaldırıldı -ancak sorun, araçların çok fazla yükseltilmesi ve iki aracın da tabanlarının gün gibi açığa çıkmasıydı!

Yer etkisi kuralları nedeniyle tabanlar artık performans anlamında oldukça büyük rol oynamakta, özellikle Red Bull'un Adrian Newey dokunuşuyla oldukça komplike bir tabana sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Fırsatı kaçırmayan takımlar hızlıca tabanların net fotoğraflarına ulaştılar ve bu fotoğrafları teknik departmanlara yollayarak olası bir avantaj sağlayıp sağlayamayacaklarını incelediler -hatta Ferrari bizzat fotoğrafçılara ulaşarak en net fotoğrafları satın aldı!

Mercedes'in düzenli olarak yayınladığı yarış sonrası bilgilendirme videosunda konuşan Allison, rakibinin neler yaptığını görme fırsatını kaçırmayacağını açıkça belirtti.

Allison, "Görüntüler kesinlikle epey ilgi çekiyor. Sadece düşük çözünürlüklü ve yeterince iyi olmayan TV görüntülerine güvenmemek için kameramanlarımız orada yer alıyordu."

"Fotoğrafçıları pistin vinçlerin devreye girme ihtimali olan stratejik noktalarına yerleştiriyoruz, o bölgede hararetle çekim yapıyorlar. Böylece gelen kutumuz diğer araçların yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle doluyor!"

"Ne yazık ki kendi aracımız da bu hafta sonu gökyüzüne doğru bir yolculuk yaptı ve rakiplerimizin gelen kutularında çok sayıda fotoğrafımız olacak."

"İşin iyi yanı, elimizde Red Bull'a ait güzel görüntülerin bulunması, bu da aerodinami departmanındaki çocukların test programımızda kullanabileceğimiz detayları yakalaması açısından oldukça olumlu bir gelişme." dedi.

Mercedes W14 floor detail Fotoğraf: Ronald Vording

Uzun süredir beklenen büyük güncellemesini Monako'ya getiren Mercedes, pistin kendine has doğası nedeniyle yeni aracın performans anlamında ne kadar getirisi olduğunu henüz kestiremiyor.

İyi haber, hem Lewis Hamilton'ın, hem de George Russell'ın çok daha iyi hissetmesi.

Sıradaki yarış yılların test pisti Barselona'daki İspanya GP'si, dolayısıyla Allison'a göre bu hafta sonundan itibaren sezonun kalanından ne beklediklerini anlamaları mümkün.

Allison, "Güncellemelerin sezonun geri kalanında bizleri ne kadar etkileyeceğini söylemek için çok erken, nitekim Monako bu tür yargılarda bulunmak için son derece zor bir pist."

"Sıralama turlarında pek de iyi bir performans göstermedik, ancak yarış temposunda gayet iyiydik, normal bir pistte nasıl performans göstereceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Pilotlar araç hakkında makul geri bildirimler verdiler, frenlemede kendilerini iyi hissettiler ve aerodinamik sensörlerden aldığımız veriler bizim açımızdan olumluydu. Her şey beklentilere uygun ilerlemekteydi." dedi.