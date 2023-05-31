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Formula 1 Haberler

Marko: "RB19'un tabanını kopyalayanlar zarar görecek"

Red Bull'a göre, 2023 Formula 1 aracının tabanının her zamankinden daha ayrıntılı fotoğraflarını çekmiş olsalar da, hiç kimse birkaç fotoğraftan yola çıkarak aracı kopyalayamayacak.

Kemal Şengül
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Marshals remove the car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, from the circuit after a crash in Q1

Monako'da kaza yapan araçların büyük bir kısmı dar yapısı nedeniyle vinç yardımıyla pist dışına alındı ve hava kaldırılırken de ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tabii ki bu durum takımların hoşuna gitmedi çünkü araçların tabanı ilk kez görücüye çıkmış oldu.

Yeni nesil araçlarda yere basma gücü, aracın tabanından üretiliyor ve büyük takımlar bunun gösterilmesini istemiyorlar.

Dolayısıyla Mercedes ve Red Bull'un tabanının ortaya çıkması, gridde büyük bir heyecan yarattı.

Fakat Helmut Marko gayet sakin ve eğer tabanı kopyalayan bir takım olursa, zarar göreceklerini söylüyor.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Marko, "Elbette sırlarımızın dünyaya ifşa edilmesini istemezdik."

"Taban kısmı çok önemli fakat aracın geri kalanı ve arkasındaki konsept hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, tabana hakkında edindiğiniz bilgilerle bir şey yapmak hiç de kolay değil. Bu sadece zarar verir."

"Mercedes daha çok havada kaldı ama kimsenin Mercedes'in tabanıyla o kadar ilgilendiğini sanmıyorum!" diyerek gülümsedi.

Marko, rakiplerin Red Bull'un tabanının nasıl çalıştığını anlamaları için RB19'un ön kanadının ve difüzörünün nasıl işlediğini öğrenmeleri gerektiğini belirtiyor.

"Aracımızı güçlü kılan sadece taban değil. Bunun ön kanat ve arka taraf ile çok iyi koordine edilmesi gerekiyor."

"Bu alanların kombinasyonu aracın performansını oluşturuyor ve bu performans seviyesine ulaşmak sadece bir taban parçasını kopyalamaktan çok daha karmaşık bir iş."

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