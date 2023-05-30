Ferrari, RB19'un tabanını gösteren fotoğrafları satın almış

Monako'da Red Bull hariç diğer takımların beklediği bir şey oldu; RB19'un tabanına dair tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

Bu, Sergio Perez'in ilk virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasının ardından yaşandı. Araç bir vince yüklendi ve yukarıya çok fazla kaldırıldığı için aracın tüm tabanı fotoğraflandı.

Bundan kısa bir süre önce de Mercedes pilotu Lewis Hamilton kaza yapmış, İngiliz pilotun W14'ü vinç tarafından epey havaya kaldırılmıştı.

Mercedes bu duruma epey tepki gösterdi fakat bu, aracın tabanının fotoğraflandığı gerçeğini değiştirmiyordu.

Gözler elbette Mercedes'ten ziyade Red Bull'un üzerinde çünkü gridin en iyi taban tasarımı onlara ait ve bundan ötürü tabanın fotoğrafını çekebilen fotoğrafçıların kapısı, takımlar tarafından çalınmaya başladı.

Corriere dello Sport muhabiri Fulvio Solms, RB19'un performansını daha iyi anlamak isteyen Ferrari'nin bu fotoğrafları satın aldığını bildirdi.

Habere göre pek çok takım hem Mercedes hem de Red Bull'un tabanına ait fotoğrafları satın aldı.

Sky muhabiri Ted Kravitz'in Mercedes ve Ferrari'nin taban plakalarının Red Bull'unkilere kıyasla daha basit olduğunu söylemişti.