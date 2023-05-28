Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!
Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre Formula 1 takımları 2023 Red Bull aracının tabanını net şekilde görebildikleri için mutlu.
Sergio Perez, cumartesi günkü sıralama turlarında, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Temas sonrası araçta büyük hasar oluştu ve araç vinç yardımıyla pist dışına taşındı.
Bu, aracın havaya kaldırıldığı, dolayısıyla da herkesin aracın tabanını açıkça görebildiği anlamına geliyor.
Bazı takımlar bundan ötürü çok mutlular çünkü günümüzde araç performansının %60'ı tabandan geliyor ve Red Bull da halihazırda en iyi taban tasarımına sahip.
Lewis Hamilton da 3. antrenman seansında kaza yapmış ve Mercedes W14'ün tabanı herkes tarafından açıkça görülmüştü.
Mercedes'ten Andrew Shovlin, Red Bull'un taban tasarımının görülmesinden daha rahatsız olduğu görüşünde.
Shovlin, "Sanırım onlar kendi araçlarının havaya kaldırılmasından bize kıyasla daha rahatsız olmuştur." dedi.
Marshals remove the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, from the circuit with a crane
Photo by: Motorsport Images
Birçok kişi RB19'un tabanının Mercedes'e kıyasla farklı olduğunu ve ağırlık dağılımının da büyük oranda arkaya verildiği gördü.
Ancak Shovlin bunun önemini küçümseyerek şunları söyledi: "Yıllar önce, ağırlık dağılımı %48 ila %43 arasında herhangi bir yerde olduğu dönemde, buna biraz daha fazla dikkat edebilirdiniz... O zaman ağırlık merkezinin nerede olduğunu bulmaya çalışırdınız."
"Bugünlerde, yönetmeliklerden ötürü çalışabileceğiniz oldukça dar bir aralık var."
"Bu düzenlemelerde en önemli kısım normalde göremediğiniz kısımdır."
"Dolayısıyla, takımlar bu tür fotoğrafları dikkatlice inceleyecekler. Monako bu tür bir çekimler yapmak için iyi bir fırsat."
Aston Martin performans direktörü Tom McCullough ise Red Bull'un taban tahtasının takımlara, aracın tümseklerle nasıl başa çıktığı hakkında bilgi sağlayacağını düşünüyor.
McCullough, "Açıkçası bazı harika fotoğraflar var!"
"Pek çok insan oradaydı, bu yüzden aerodinamistlerin kaldırılan tüm araçlara yakından bakacaklarına eminim."
"Neyse ki bizimki henüz kaldırılmadı. Umarım böyle kalır!"
"Aerodinamistler bunu göstermenizi asla istemezler. Tahtanın aşınma şeklinden bile çok şey öğrenirsiniz. Dokunduğu noktalardan bir şeyler öğrenirsiniz.
"Padokun iki tarafında da tüm bunlara bakan çok heyecanlı aerodinamistler var."
Fakat Williams'ın araç performans şef Dave Robson ise görüntülerin avantajını küçümsedi.
Robson, "İki boyutlu fotoğrafta çok karmaşık görünüyor, çünkü ışığın çok kavisli olması gelmesi nedeniyle hiçbirini anlayamıyorsunuz." dedi.
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