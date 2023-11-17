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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Las Vegas GP 1. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 21. yarışı olan Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.

Can Çarpıcı
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Ekleyen: can çarpıcı

Özet
Durum: Durdu

2023 Las Vegas GP 1. antrenman: Vegas'ta ilk seans pistteki sorun nedeniyle sadece 10 dakika sürdü!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı, yerinden fırlayan bir rögar kapağı nedeniyle 10 dakikanın ardından durduruldu ve devam ettirilmedi.

2023 Las Vegas GP 1. antrenman: Vegas'ta ilk seans pistteki sorun nedeniyle sadece 10 dakika sürdü!
Vegas GP hafta sonu ile ilgili tüm gelişmeler için sitemizi takipte kalabilirsiniz.
Biz de sizlere beklendiğinden daha erken veda etmek zorundayız, muhtemelen uzatılacak 2. antrenman seansında görüşmek üzere!
 
Böylelikle Vegas'taki ilk seans, pistte onarım çalışmaları yapılması gerektiğinden erken noktalandı.
Muhtemelen 2. antrenman seansı uzatılacaktır, pilotlar ve takımlar neredeyse 50 dakikalık pist üstü zamanı kaybetmiş oldular.
Sainz'ın otomobili tabandan sert bir darbe almasının ardından kapanmıştı.
Muhtemelen Sainz'ın motorunun kapanmasına neden olan darbeyi de bu rögar kapağı yaratmıştı.
2023 Las Vegas GP'si hiç ama hiç istendiği gibi başlamamış oldu. Oldukça ilginç.
İnanılmaz gerçekten, bir rögar kapağı yerinden çıkmış ve seans devam ettirilmeyecek!
Seans devam etmeyecek bilgisi geldi!
Antrenman seansında olduğumuz için kırmızı bayraklar altında süre akmaya devam ediyor. Bu yüzden herkes önemli pist üstü zamanı kaybediyor şu anda.
Sainz'ın düzlükte ilerlerken bir anda motoru kapanmış, Ferrari hafta sonuna kötü bir başlangıç yapmış oldu.
 
Brezilya'da Leclerc'in yaşadığı sorunun ardından şimdi de Sainz'ın aracında bir sorun görüyoruz.
İspanyol pilot araçtan iniyor, kendisi için 1. antrenman seansı 10 dakikanın ardından sona ermiş oldu.
Daha ilk 10 dakika geride kalmadan ilk kırmızı bayrağımızı gördük.
Ferrari pilotu Carlos Sainz yolda kalıyor!
Kırmızı bayrak!
3. sektörde sarı bayraklar var
Lance Stroll garajda, aracında bazı ayar değişiklikleri yapılıyor.
George Russell şu anda yol tutuşunun çok düşük olduğunu takım telsizinden iletti.
Neredeyse tüm grid pistte, herkes bu pistteki ilk turlarını atıyor.
Lance Stroll, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon pistteler.
Ve seans başlıyor!
Elbette Vegas'ta hava şu an karanlık ve pilotlar yapay ışıklandırmalar altında yarışacaklar. Hava sıcaklığı şu anda 16, pist sıcaklığı ise 18 derece.
5 dakika sonra F1 araçları Vegas'ın meşhur caddelerinde turlamaya başlayacaklar, birkaç yıl önce 2023'te Vegas'ta yarışılacağına kimse inanmazdı herhalde. 
Seansın başlamasına son 5!
Hafta sonu öncesinde çok konuşulan bir diğer husus sıcaklıklar oldu zira hafta sonu boyunca Vegas'ın 10-15 derece arası sıcaklıklarda olması bekleniyor. Tabii bu durum optimum lastik sıcaklıklarına ulaşmak için ideal değil. 

Bu durum da kaos yaratabilir.

Las Vegas GP Cadde Pisti

Las Vegas Şehir Merkezi Sokak Pistinin Motorsport Stats grafiği.

Las Vegas Şehir Merkezi Sokak Pistinin Motorsport Stats grafiği.

Her neyse, konu Vegas olunca pist dışına çok odaklandık. Biraz da hafta sonunun sportif tarafına bakalım. Günün sonunda Vegas'ta olsak da bu da diğerleri gibi bir yarış hafta sonu ve biz yine F1 araçları izleyeceğiz. 

İlk olarak Vegas'ın merkezine kurulan cadde pistini inceleyelim: Oldukça hızlı ve düzlükler tarafından domine edilmiş bir pist görüyoruz. 

Bu pist 17 virajlı 6,1 kilometre uzunluğunda. 

Uzun düzlüklerin bulunduğu bu pistte ortalama hız yaklaşık 237 km/s olacak ve hesaplamalara göre maksimum 342 km/s'e ulaşılacak. Bu iki rakam, pistin takvimdeki en hızlı pistlerden biri olması gerektiğini gösteriyor.

 

Yani F1'in Vegas'ta yarışması elbette kulağa çok güzel geliyor ama şu ana kadar sorunlar da yaşandı. 

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için haberimize göz atabilirsiniz. 

Las Vegas Grand Prix'si hakkındaki bazı ilginç bilgiler

Formula 1, gelecek hafta sonu yıllar sonra takvime dönecek olan Las Vegas Grand Prix'sine dair bazı önemli bilgiler paylaştı.

Las Vegas Grand Prix'si hakkındaki bazı ilginç bilgiler
Yüz milyon dolarların harcandığı Vegas GP'yi fazla "şov" olarak nitelendiren bir kısım mevcut. Özellikle yerel halk elbette yolların kapatılmasından ve şehirlerindeki yoğun inşaat çalışmalarından hiç memnun değiller. Bazı F1 pilotları ise Vegas GP'nin fazla şov odaklı olduğunu düşünüyor. Hafta sonunun başlangıcında bir açılış töreni yapılmıştı, Max Verstappen bu törende kendini "palyaço" gibi hissettiğini söylemişti. 

Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş

Max Verstappen, Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sindeki şov unsurunu onaylamadığını söyledi ve açılış töreninde kendisini "palyaço gibi" hissettiğini dile getirdi.

Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş
Şu ana kadar Las Vegas GP'ye duyulan ilgiden bahsettik ama aynı şekilde yarışı fazlasıyla eleştiren bir kesim de mevcut. Şöyle bir bakacak olursak da genel olarak bu proje, organizatörlere kayıp ve kötü şöhretten başka bir şey getirmedi. 
Tabii takımlar da araçlarını Vegas'a özel giydirdiler, Vegas temalı farklı renk düzenleri tercih ettiler. Red Bull, Ferrari, Alpine, AlphaTauri, McLaren ve Alfa Romeo özel renk tasarımları ile pistte olacaklar.
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Motorsport.com Türkiye olarak Vegas'tayız.

Motorsport.com Türkiye olarak biz de Vegas'tayız, alandan son gelişmeler, videolar ve fotoğraflar için Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Instagram hesaplarını takipte kalın. 
Tüm bu kitleyi ağırlamak için 18 geçici tribün, 10 misafir tribünü ve 12 taraftar bölgesi inşa edildi. Şehir ve çevresindeki otellerde en az 60 bin ek oda rezerve edilmiş olup, yerel ekonomiye olan katkısının yaklaşık 1.2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Restoran ve barlardaki tüm yerlerin uzun zaman önce rezerve edilmiş olması da çok muhtemel.
Yarış hafta sonunun her gününde, pist tribünlerinde ve ücretsiz konaklama alanlarında yaklaşık 100 bin seyircinin yer alması ve Las Vegas dışından Grand Prix'ye yaklaşık 120 bin misafirin gelmesi bekleniyor. Padokta ise birçok profesyonel sporcu, oyuncu, iş adamı ve genel olarak ünlü isimler göreceğiz. 
Formula 1; Texas, Meksika ve Brezilya'da yarıştığı Amerika turunu Las Vegas GP ile tamamlayacak.

Amerika'nın gözde şehirlerinden ve dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Las Vegas, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmıştı. Uzun aranın ardından bu yıl ise takvime geri döndü. Muhtemelen de sezonun en ilgi duyulan yarışlarından biri olacak, en azından bir kesim için öyle olacak diyebiliriz. 
Ben Can Çarpıcı, heyecan ve merakla beklenen bu seansın canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.
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