Canlı anlatım: Las Vegas GP 1. antrenman seansı

Her neyse, konu Vegas olunca pist dışına çok odaklandık. Biraz da hafta sonunun sportif tarafına bakalım. Günün sonunda Vegas'ta olsak da bu da diğerleri gibi bir yarış hafta sonu ve biz yine F1 araçları izleyeceğiz.





İlk olarak Vegas'ın merkezine kurulan cadde pistini inceleyelim: Oldukça hızlı ve düzlükler tarafından domine edilmiş bir pist görüyoruz.





Bu pist 17 virajlı 6,1 kilometre uzunluğunda.





Uzun düzlüklerin bulunduğu bu pistte ortalama hız yaklaşık 237 km/s olacak ve hesaplamalara göre maksimum 342 km/s'e ulaşılacak. Bu iki rakam, pistin takvimdeki en hızlı pistlerden biri olması gerektiğini gösteriyor.