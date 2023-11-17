Canlı anlatım: Las Vegas GP 1. antrenman seansı
2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 21. yarışı olan Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: can çarpıcı
Özet
2023 Las Vegas GP 1. antrenman: Vegas'ta ilk seans pistteki sorun nedeniyle sadece 10 dakika sürdü!
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı, yerinden fırlayan bir rögar kapağı nedeniyle 10 dakikanın ardından durduruldu ve devam ettirilmedi.
Bu durum da kaos yaratabilir.
Her neyse, konu Vegas olunca pist dışına çok odaklandık. Biraz da hafta sonunun sportif tarafına bakalım. Günün sonunda Vegas'ta olsak da bu da diğerleri gibi bir yarış hafta sonu ve biz yine F1 araçları izleyeceğiz.
İlk olarak Vegas'ın merkezine kurulan cadde pistini inceleyelim: Oldukça hızlı ve düzlükler tarafından domine edilmiş bir pist görüyoruz.
Bu pist 17 virajlı 6,1 kilometre uzunluğunda.
Uzun düzlüklerin bulunduğu bu pistte ortalama hız yaklaşık 237 km/s olacak ve hesaplamalara göre maksimum 342 km/s'e ulaşılacak. Bu iki rakam, pistin takvimdeki en hızlı pistlerden biri olması gerektiğini gösteriyor.
Yani F1'in Vegas'ta yarışması elbette kulağa çok güzel geliyor ama şu ana kadar sorunlar da yaşandı.
Bu konuda daha detaylı bilgi almak için haberimize göz atabilirsiniz.
Las Vegas Grand Prix'si hakkındaki bazı ilginç bilgiler
Formula 1, gelecek hafta sonu yıllar sonra takvime dönecek olan Las Vegas Grand Prix'sine dair bazı önemli bilgiler paylaştı.
Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş
Max Verstappen, Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sindeki şov unsurunu onaylamadığını söyledi ve açılış töreninde kendisini "palyaço gibi" hissettiğini dile getirdi.
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Motorsport.com Türkiye olarak Vegas'tayız.Motorsport.com Türkiye olarak biz de Vegas'tayız, alandan son gelişmeler, videolar ve fotoğraflar için Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Instagram hesaplarını takipte kalın.
Amerika'nın gözde şehirlerinden ve dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Las Vegas, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmıştı. Uzun aranın ardından bu yıl ise takvime geri döndü. Muhtemelen de sezonun en ilgi duyulan yarışlarından biri olacak, en azından bir kesim için öyle olacak diyebiliriz.
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