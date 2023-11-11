Las Vegas Grand Prix'si hakkındaki bazı ilginç bilgiler

Las Vegas Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmıştı, ancak o zaman en başarılı fikir değildi çünkü geçici pist Caesars Palace otelinin otoparkında inşa edilmişti ve 1981-1982 yıllarında burada düzenlenen iki Grand Prix'ye bu ünlü otelin adı verildi.

Genel olarak bu proje, organizatörlere kayıp ve kötü şöhretten başka bir şey getirmedi.

Las Vegas şimdi Formula 1 takvimine geri dönerken, yarışın organizatörü ve yatırımcısı, Formula 1'in ekonomisini kontrol eden Amerikan Liberty Media şirketi oldu. Bu kapsamda projeye yüz milyonlarca dolar yatırıldı.

Neler olduğunu bir hafta içinde öğreneceğiz, ancak şampiyona, şimdiden yarışla ilgili bazı önemli bilgileri paylaşmaya başlamış durumda.

Harmon Avenue ve Koval Lane'in kesiştiği noktada bulunan yeni inşa edilmiş pit kompleksiyle başlayalım; uzunluğu üç Amerikan futbolu sahasının uzunluğuna denk gelen 330 metreden oluşuyor. Bu, Formula 1 için türünün tek örneği.

Fotoğraf: Las Vegas GP Las Vegas GP rendering

Etkileyici pit binasının çevresindeki çitlerin yapımı için 22 kilometreden fazla paslanmaz çelik kullanıldı. Binanın çatısına, toplam alanı 2.600 metrekareden fazla olan ve 22.000 LED modülden oluşan Formula 1 logo ekranı yerleştirildi.

Yarış hafta sonunun her gününde, pist tribünlerinde ve ücretsiz konaklama alanlarında yaklaşık 100 bin seyircinin yer alması ve Las Vegas dışından Grand Prix'ye yaklaşık 120 bin misafirin gelmesi bekleniyor.

Tüm bu kitleyi ağırlamak için 18 geçici tribün, 10 misafir tribünü ve 12 taraftar bölgesi inşa edildi.

Şehir ve çevresindeki otellerde en az 60 bin ek oda rezerve edilmiş olup, yerel ekonomiye olan katkısının yaklaşık 1.2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Restoran ve barlardaki tüm yerlerin uzun zaman önce rezerve edilmiş olması da çok muhtemel.

Las Vegas Grand Prix'sinden önce 30 dakika sürecek ve şampiyonanın 20 pilotunun tamamının katılacağı saf Amerikan tarzı görkemli bir açılış töreni düzenlenecek. Grid alanının aydınlatması için epey çaba sarf edildi; bunun için dronelar ve insanların kullanıldığı özel çalışmalar var. Ancak gece yarışına ev sahipliği yapacak pistin ana aydınlatması, Singapur ya da Cidde'dekinden çok daha fazlasına denk gelen 1.750 projektör tarafından sağlanacak.

Yarış, farklı uzunluktaki düzlükleri birbirine bağlanan 17 virajlı 6,1 kilometrelik yeni bir pistte gerçekleştirilecek. Organizatörler, pistin nihai konfigürasyonuna karar vermeden önce, mimarlar tarafından önerilen 30'dan fazla tasarımı değerlendirdiler.

Grand Prix pisti 50 turdan oluşuyor ve saat yönünün tersine koşuluyor. Ortalama hız yaklaşık 237 km/s olacak ve hesaplamalara göre maksimum 342 km/s'e ulaşılacak. Bu iki rakam, pistin takvimdeki en hızlı pistlerden biri olması gerektiğini gösteriyor.

Bir cadde pisti olmasına rağmen Las Vegas, 12-15 metre genişliğinde olacak, ki bu da sürücülerin pistte örneğin Monako'ya kıyasla biraz daha özgürce savaşmasına izin verecek.

Pist çoğunlukla düz bir yapıya sahip. Sadece 14. virajda hafif bir yükselti (%2) ve 17. virajda pit yoluna girişte hafif bir eğim (%3,5) var.

Bu bölgede yeni bir pist yüzeyi oluşturmak için eski asfalt 12 ila 25 cm kalınlığında kazındı. yaklaşık 60 bin ton kum, kırma taş ve diğer malzemelerin kullanıldığı bir ara katman oluşturuldu. Bunun üzerine katman halinde 43 bin ton özel kalite asfalt döşendi.