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Formula 1 Las Vegas GP
Antrenman raporu

2023 Las Vegas GP 1. antrenman: Vegas'ta ilk seans pistteki sorun nedeniyle sadece 20 dakika sürdü!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı, yerinden fırlayan bir rögar kapağı nedeniyle 10. dakikanın ardından durduruldu ve devam ettirilmedi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda artık sondan 2. yarış hafta sonuna girdik ve F1 padoğu sezonun 21. ayağı için Las Vegas'a geldi! 

Amerika'nın gözde şehirlerinden ve dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Las Vegas, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmıştı. Vegas, bu uzun aranın ardından bu yıl F1 takvimine geri döndü.

F1'in Vegas'ta yarışması daha birkaç yıl önce sadece bir hayal olarak görülse de bugün F1 araçları meşhur Vegas caddelerinde ve bulvarında kurulan pistte ilk turlarını attılar. 

Sportif anlamda olmasa da gösteri açısından belki de F1 tarihinin en görkemli hafta sonu olarak nitelendirebileceğimiz Las Vegas GP haftası, pist dışında çoktan başlamıştı. Hatta açılış töreni dahi yapılmıştı. Sportif anlamda ise start, 60 dakikalık 1. antrenman seansı ile verildi. 

The opening ceremony

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

The opening ceremony

Hafta sonu öncesinde merak edilen bir diğer husus, hava sıcaklığıydı zira hafta sonu boyunca F1 standartları için oldukça soğuk koşullar bekliyorduk. Birinci antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 16, pist sıcaklığı 18 dereceydi. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle tüm grid piste çıktı ve herkes bu yeni pistteki ilk turlarını attı. Pistin virajlarını, tümseklerini, frenleme noktalarını öğrenmeye başladılar. Oldukça yoğun bir seans başlangıcı gördük. Beklendiği gibi yol tutuşu seviyesi düşüktü.

Pilotlar yeni yeni ilk turlarını tamamlamıştı ve ilk 10 dakikayı bitirmek üzereydik ki Vegas'taki ilk kırmızı bayrakları gördük, bu hafta sonunun kaotik geçmesini ve birkaç kırmızı bayrak görmeyi bekliyorduk ama bu kadar erken olmasını beklemiyorduk. 

Kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan şey Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın yolda kalmasıydı. Sainz, son sektörde yer alan uzun düzlükte ilerlerken düzlükte bir anda tabanına ani bir darbe aldı. Bu ani ve kuvvetli darbenin ardından motoru kapandı. 

Ferrari ve Sainz, böylelikle yolda kalmış oldu ve seans kırmızı bayraklarla durduruldu. 

 

Sainz'ın aracının kaldırılması için kırmızı bayraklar çıkarıldı ve bu kırmızı bayrak periyodu 10 dakika kadar sürdü. Sonrasında ise FIA seansın devam ettirilmeyeceğini açıkladı!

Sadece 10 dakikalık pist üstü aksiyonunun ardından Vegas'ta ilk seans bitirilmiş oldu. Çünkü pistte onarım çalışması yapılması gerekiyordu. 

Sainz'ın yolda kaldığı bölümde bir rögar kapağı yerinden çıkmıştı, muhtemelen tahmin ettiğimiz gibi Sainz'ın tabanına hasar veren ve motorun kapanmasına neden olan darbeyi yaratan şey de rögar kapağının yerinden fırlaması ve aracın tabanına çarpmasıydı. 

İspanyol sürücünün tabanında oldukça ciddi hasar bulunuyordu. 

 

Bütün bu yatırım ve heyecanlı bekleyişin ardından, Vegas hafta sonuna oldukça vasat bir başlangıç yapmış olduk. Elbette seansın erken bitmesine üzüldük, tabii bu seansı izlemek için on hatta yüz binlerce dolar harcayan taraftarlar muhtemelen daha üzgün ve sinirlidir. 

Takımlar ve pilotlar da pek mutlu olamazlar zira 0'dan öğrenmeleri gereken bu yeni pistte 50 dakikalık pist üstü zamanı kaybettiler. Neredeyse bir seans çöpe gitmiş oldu. 

Yüksek ihtimalle burada yaşanan zaman kaybını telafi etmek için 2. antrenman seansı uzatılacaktır ama F1, şu anda Vegas'ın ana caddelerini kapatıyor. Yani bu konuda ne kadar esnek olabilecekler göreceğiz. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Seans sadece 10 dakika sürdüğünden dereceler tabii ki pek bir anlam ifade etmiyor ama merak edenler için yine de belirtelim; seans durdurulduğunda Charles Leclerc 1.40.909 ile zirvedeydi. 

Onun arkasında ise Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg yer alıyordu. Tüm klasman için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz. 

2. antrenman seansının normalde TSİ 11.30'da başlaması gerekiyor ancak son gelişmelerin ardından programda değişiklikler olabilir. 

1. antrenman sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 4

1'40.909

    
2 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 4

+2.537

1'43.446

 2.537  
3 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 4

+3.352

1'44.261

 0.815  
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4

+3.488

1'44.397

 0.136  
5 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 5

+4.456

1'45.365

 0.968  
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 4

+4.588

1'45.497

 0.132  
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 4

+4.915

1'45.824

 0.327  
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 5

+4.999

1'45.908

 0.084  
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 4

+5.884

1'46.793

 0.885  
10 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 5

+6.238

1'47.147

 0.354  
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 5

+7.344

1'48.253

 1.106  
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 4

+7.604

1'48.513

 0.260  
13 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 4

+7.741

1'48.650

 0.137  
14 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 5

+7.913

1'48.822

 0.172  
15 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+8.038

1'48.947

 0.125  
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 2

 

    
17 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 2

 

    
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 2

 

    
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 2

 

    
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 0

 

    
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