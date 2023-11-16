Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş

Açılış seremonisi kapsamında çarşamba gecesi drone gösterisi, konserler ve sürücülerin ana düzlükteki pit binasından çıkarak taraftara tanıtıldığı bazı etkinlikler düzenlendi.

F1 patronu Stefano Domenicali'nin tüm pilotların katılmasını istediği Wynn otel kompleksindeki VIP etkinliğini de kaçırmayı tercih eden Verstappen, şu ana kadar Las Vegas deneyiminden hoşlanmadığını açıkça belirtti.

Red Bull pilotu törenle ilgili bir soru üzerine "Benim için bu tür şeyleri atlamak en iyisi."

"Mesele şarkıcı değil. Sadece orada durmak ve bir palyaço gibi görünmek." dedi.

Las Vegas hafta sonu için, "%99 şov, %1 de spor etkinliği." diyen Verstappen, sözlerine şöyle devam etti: "Açık konuşmak gerekirse çok fazla duygu yok."

"Ben her zaman işin performans kısmına odaklanmayı severim. Etraftaki diğer şeylerden hoşlanmıyorum. Elbette bazı yerlerde işin bir parçası olduklarını biliyorum ama benim lehime olan bir şey değil."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images A welcome to Las Vegas Max Verstappen sign in the paddock

Sonuç olarak Verstappen 40 yılı aşkın bir süredir ilk kez gerçekleştirilecek Las Vegas GP için heyecanlı değil.

Sabırsızlıkla bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Bu hafta sonunu mu?" diye sordu ve ekledi: "Hayır!"

"Pistte elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum fakat tüm bu şovu sabırsızlıkla beklemiyorum."

"Olaya iki yönden bakmak lazım; iş yönünden ya da spor yönünden bakıldığında elbette F1 yönetimini anlıyorum, ki ben sadece işin performans yönüyle ilgili fikrimi söylüyorum."

"Bizler birer paydaş olmadığımız için sadece buna uyuyoruz. Sonunda ne yapacaklarına onlar karar veriyor."

"Eğer yarış sahibi olsaydım ben de aynısını yapardım, sürücüleri dinlemezdim, bu benim sporum, böyle bir durumda istediğimi yaparım."

Fikrini dile getirmesinin bir fark yaratacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hollandalı pilot, "Amacım büyük bir fark yaratmak da değil."

"Bana bir soru sorulduğunda ve cevaplamak istediğimi hissettiğimde, dürüst bir şekilde cevaplarım."

"Fakat birileri bu şekilde (şov yönünde) ilerlemek istiyorsa, bu tür bir etkinliğe çok daha fazla şov eklenmesini istiyorsa, sanırım bununla başa çıkmak zorundayız."

"Her şey yolunda gittiği sürece, o zaman her şeyin yolunda gittiğini söyleyecekler. Fakat bakalım taraftarlar bunu ne kadar sevecek?"

"Ben sadece yarışmam gereken yerde araç kullanıyorum. Yani fikirlerinizi dile getirebilirsiniz. Fakat sonunda hafta sonunuzu geçirip, bir sonraki yarışa gidiyorsunuz."

Fikrinin F1 ve Liberty için ne kadar değerli olduğu sorulduğunda ise bunun çok bir önemi olmayacağını ima etti.

"Bilmiyorum, sanırım hoşuma gitse de gitmese de para kazanmaya devam edecekler, yani bu bana bağlı değil."

"Ben de numara yapmıyorum, her zaman olumlu ve olumsuz konularda fikrimi dile getiriyorum."

"Ben böyle biriyim. Bazı insanlar şovu biraz daha fazla sever."

"Ben hiç sevmiyorum, işin sadece performans tarafına bakarak büyüdüm, ki böyle görüyorum. Yani Vegas'ta olmak hoşuma gidiyor ama yarış tarafı için o kadar da zevkli değil."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, take a selfie

Verstappen ayrıca Las Vegas pist düzeninin kendisini pek etkilenmediğini de açıkça belirtti.

Autosport tarafından sorulduğunda, "Evet, çok ilginç değil. Pistte çok fazla viraj yok."

"Bilemiyorum. Bu biraz da ne kadar yol tutuş olduğuna bağlı. Çok fazla yol tutuşu varmış gibi görünmüyor."

"O kadar heyecan verici olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat benim için bir cadde pisti çok heyecan verici değil, özellikle de bu yeni araçlarla sürmesi keyifli değil çünkü çok ağırlar. Yol tutuşunuz düşük olduğunda, bu yardımcı olmuyor."

"Elbette Strip'te sürüş harika olacak ama bence pistin kendisi çok heyecan verici değil."

"Bir F1 aracı yüksek hızlı virajla çok daha eğlenceli." dedi.