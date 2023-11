Verstappen gösterişli Las Vegas F1 açılış töreninde kendini "palyaço" gibi hissetmiş

Açılış seremonisi kapsamında çarşamba gecesi drone gösterisi, konserler ve sürücülerin ana düzlükteki pit binasından çıkarak taraftara tanıtıldığı bazı etkinlikler düzenlendi.

F1 patronu Stefano Domenicali'nin tüm pilotların katılmasını istediği Wynn otel kompleksindeki VIP etkinliğini de kaçırmayı tercih eden Verstappen, şu ana kadar Las Vegas deneyiminden hoşlanmadığını açıkça belirtti.

Red Bull pilotu törenle ilgili bir soru üzerine "Benim için bu tür şeyleri atlamak en iyisi."

"Mesele şarkıcı değil. Sadece orada durmak ve bir palyaço gibi görünmek." dedi.

Las Vegas hafta sonu için, "%99 şov, %1 de spor etkinliği." diyen Verstappen, sözlerine şöyle devam etti: "Açık konuşmak gerekirse çok fazla duygu yok."

"Ben her zaman işin performans kısmına odaklanmayı severim. Etraftaki diğer şeylerden hoşlanmıyorum. Elbette bazı yerlerde işin bir parçası olduklarını biliyorum ama benim lehime olan bir şey değil."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

A welcome to Las Vegas Max Verstappen sign in the paddock