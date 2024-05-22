Ford, tork sensöründeki problemler nedeniyle WEC podyumundan çok uzak

Proton Competition takımında Mustang'i kullanan bronz lisanslı Ryand Hardwick ve Giorgio Roda, Ford'un çabalarını engelleyen ana unsurun, güç çıkışlarının düzenlenmesini sağlayan ve Performans Dengesini (BoP) korumaya yardımcı olan sensörler konusundaki tecrübesizlikleri olduğunu ifade ettiler.

Motorsport.com'a konuşan Hardwick, tork sensörlerini "rakiplerimizle mücadele ederken bizi en çok geriye çeken şey" şeklinde tanımladı.

2023 Avrupa Le Mans Serisi GTE şampiyonu, Proton'un her yarış hafta sonunda küçük iyileştirmeler yapmasına rağmen, yarış temposunda zirveye oynamak için olmaları gereken konumdan uzakta olduklarını açıkladı.

Hardwick, "İlk beşe veya podyuma girebilmek için önümüzde uzun bir yol var." dedi.

Bazı üreticiler de 2024 yılı itibariyle LMGT3 araçları için gerekli olan sensörler ile ilgili problemler yaşadı. Bu sensörler ECU ile birlikte çalışarak BoP kapsamında izin verilen maksimum gücü aşan ani yükselmeleri dengeliyor ve araçların limitler dahilinde kalmasını sağlıyor.

Motorspor.com'a konuşan Roda, "Önemli olan şey tork sensöründen elde edilen deneyim. Bu, Ford için tamamen yeni. Ve her yarış bizim için yeni bir şey."

"Mekanik ve araç kurulumu açısından ilerliyoruz, her yarış biraz daha gelişiyoruz. Fakat asıl sorun tork sensörü." dedi.

#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Giorgio Roda, Mikkel Pedersen, Dennis Olsen Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

Multimatic yapımı Mustang GT3, IMSA SportsCar Championship ve GT World Challenge gibi serilerin de dahil olduğu tork sensörü olmadan yarışılan diğer serilerde rekabetçi olduğunu kanıtladı.

Tork sensörleri European Le Mans Series'in LMGT3 sınıfında kullanılıyor olsa da Ford şu anda bu seride yer almıyor.

Hardwick WEC'teki rakiplerinin kendilerini virajlarda geride bırakabildiklerini ve bunun motordan kaynaklanmadığını vurguladı.

Hardwick, "Ford çok fazla güç üretiyor, sadece gücü uygun bir şekilde aktarma konusunda iyi değiliz. Bu da yazılım ve tork sensörünün kodlamasından kaynaklı."

"Neredeyse bütün düzlüklerde, diğerleri güç kazanırken ECU bizden güç çekiyor."

"Bu sinir bozucu. Bu sorunu halledeceğiz ama biraz zaman alacak." dedi.

Roda'nın Imola'daki gridde aldığı altıncı sıra şu ana kadar aracın WEC'de Hyperpole'e katıldığı tek yarış oldu, ancak her iki araç da Spa yarışında ilk kez puan aldı.

Mikkel Pedersen ve Dennis Olsen ile birlikte yarışan Roda'nın aracı Hardwick, Zacharie Robichon ve Ben Barker'ın bir sıra önünde sekizinci sırada yarışı tamamladı.

#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Giorgio Roda, Mikkel Pedersen, Dennis Olsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Proton, Le Mans 24 Saat yarışında fabrika sürücüsü Christopher Mies ile ELMS müdavimleri John Hartshone ve Ben Tuck'ın paylaşacağı üçüncü bir Mustang ile katılımını artıracak. Ayrıca bir LMP2 aracı ve Hypercar sınıfında düzenli olarak kullandıkları Porsche 963 LMDh ile de yarışta yer alacaklar.

Roda, Le Mans'daki ekstra test fırsatlarının Proton'un performans sınırına yaklaşması konusunda iyimser.

Roda, "Bu sayede belki diğerlerine daha yakın oluruz."

"Ford ve Multimatic'tekilerle hep beraber bu sorunu çözmek için çalışıyoruz, bu yüzden başaracağımıza inanıyorum."

"Ne zaman olacağını bilmiyorum ama başaracağız." dedi.

Ford Performance'ın global spor otomobil yöneticisi Kevin Groot da İtalyan pilotun görüşlerine katılıyor.

"Genel olarak, Mustang GT3 programının erken aşamasında Proton Competition ve Multimatic ile kaydettiğimiz ilerlemeden mutluyuz."

"Her yarışımızda araçla, takımla ve sürücülerle ilgili daha fazla şey öğreniyoruz ve bu da bizi Le Mans için iyi bir konuma getiriyor."

"Spa'daki FP1 seansında, üzerinde çalıştığımız ve geliştirdiğimiz bazı teknik zorluklar yaşadık."

"Şu an odak noktamız Le Mans'a hazırlanmak, iki aracı da geliştirmek ve ayrıca tork kontrol sistemiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek."

"Sadece tork kontrol sisteminde değil tüm alanlarda elde edilmesi gereken kazanımlar var ve takım Mustang GT3 programını ilerletmek için ne gerektiği konusunda iyi bir görüşe sahip." dedi.